Министр спорта Олег Матыцин: «Прошу звезд спорта, театра и кино показать, как поддерживать форму в домашних условиях»

Глава Минспорта Олег Матыцин выступил с обращением, в котором рассказал, на территории России рекомендовано приостановить, перенести или отменить все спортивные соревнования, а также установить ограниченный режим работы детских спортивных школ. Видео с выступлением министра размещено в инстаграм-аккаунте ведомства.

minsport_rf Дорогие друзья! С 21 марта Министерство спорта рекомендует приостановить, перенести или отменить все спортивные соревнования на территории нашей страны.

«Эти решения были для нас непростыми, - заявил Олег Матыцин. - Они затронут огромное количество людей — не только спортсменов-профессионалов, тренеров, специалистов, но и любителей, болельщиков и детей, занимающихся в спортивных школах. Для большинства из них спорт — это не просто хобби, спорт — это норма жизни».

Министр заявил, что считает такое решение единственно верным: «Сегодня, на первом месте для нас всех — здоровье людей. Все вместе мы должны не допустить распространения вируса».

Отдельно министр обратился к детским тренерам, чьи воспитанники временно не смогут ходить на тренировки. «Поддержите их, будьте на связи с ними и с их родителями. Объясните, как нужно тренироваться дома, чтобы не растерять все то, чему вы их научили. Ведь именно они — наше будущее», - сказал Олег Матыцин.

Похожая просьба была обращена к российским спортсменам, звездам театра, кино, эстрады, известным блогерам,. «Рассказывайте и показывайте в социальных сетях о том, как вы поддерживаете физическую форму в домашних условиях. Вас любят, ценят, вы станете примером для всех. Уверен, эти простые действия помогут нам пережить непростую ситуацию», - попросил глава Минспорта.