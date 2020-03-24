Пройдите в онлайн-библиотеку

Российская государственная библиотека - rsl.ru

Легендарная Ленинка приостановила обслуживание читателей до 12 апреля.

Взамен запустили онлайн-услуги.

1) Записаться в библиотеку можно онлайн - с 14 лет. Нужны паспорт и банковская карта. Виртуальный билет бесплатный, на счету временно заблокируют 5 рублей и потом вернут. Так библиотека подтверждает, что вы реальный человек.

2) Виртуальная справочная служба стала работать дольше - 9.00 - 20.00 (пн. - пт.).

3) На сайте и в соцсетях РГБ выкладывают подборки интересных материалов библиотеки.

В планах - создать сервис по электронной доставке документов, расширить доступ к полным текстам из электронной библиотеки. Кстати, книги, которые брали домой, возвращать пока не надо. Их автоматически продлят.

Им. Некрасова - electro.nekrasovka.ru.

Работает сервис «Электронекрасовка». В нем публикуют образовательные подкасты и видеолекции. А к ним рекомендуют журналы и книги из фондов библиотеки.

Дом Лосева - domloseva.ru

В доме философа Лосева на Арбате уже 16 лет работают библиотека и музей. Здесь регулярно проводят образовательные семинары. Сейчас будут проводить онлайн-трансляции мероприятий, посвященных русской философии и литературе. Отправляйтесь на сайт. В разделе «Видеоканал» уже выложено много интересного.

Им. Гайдара: проект «Телевизор»

Запустили его 23 марта на youtube-канале библиотеки. Чтобы найти его, заходите на видеосервис и в строке поиска вбейте «ЦГДБ им. А. П. Гайдара». Онлайн-трансляции ведут ежедневно в 11.00, 14.30, 17.00 и 19.00. Продолжительность каждого - около часа. Смотреть их необязательно ровно в указанный час. Записи останутся в архиве.

В 11.00 - рубрика «Завтрак с писателем/издателем/художником-иллюстратором». Съемки в прямом эфире дома у героя. Он расскажет, что обычно ест на завтрак, поделится рецептами. Ответит на вопросы, которые заранее подготовили сотрудники библиотеки, а также те, что прислали на youtube-канал во время трансляции. Кроме того, покажет свою домашнюю библиотеку.

В 14.30 - мастер-класс «Что делать дома, пока все дома». Сотрудники библиотеки и приглашенные гости расскажут и покажут, чем можно заняться, когда вся семья в сборе.

В 17.00 - «Музчас». Гости рубрики дают живые концерты.

В 19.00 - «100 лучших». Покажут вечерние читки отрывков из каталога «100 лучших новых книг для детей и подростков». Читают участники одной из столичных театральных студий.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Если вы записаны в какую-то из библиотек и она участвует в проекте «ЛитРес», сможете выбрать из 500 тысяч виртуальных книг.

Набираете в интернет-поисковике «литрес: библиотека». Попадаете на карту. Там выбираете библиотеку. Если она организовала для своих читателей удаленный доступ, сможете читать онлайн и слушать книги из ее хранилищ.

На время карантина портал «ЛитРес» предоставил библиотекам, которые еще не подключены к проекту, доступ к специальной коллекции книг и возможность удаленно обслуживать читателей.