2020-03-24T13:58:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Меры по коронавирусу в Москве: какие принимаются для защиты граждан

Меры по коронавирусу в Москве касаются, в основном, пожилых людей
Семен ЕЛЕНИН
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Столичные власти постепенно вводят все новые меры, которые призваны сократить темпы возможного распространения коронавирусной инфекции на территории города.Столичные власти постепенно вводят все новые меры, которые призваны сократить темпы возможного распространения коронавирусной инфекции на территории города.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Столичные власти постепенно вводят все новые меры, которые призваны сократить темпы возможного распространения коронавирусной инфекции на территории города.

Новый пакет рекомендаций и запретов, которые будут действовать с 26 марта до 14 апреля, касается в-основном пожилых людей. Мэр Сергей Собянин персонально обратился на своем официальном сайте к представителям старшего поколения.

«По периметру наших границ бушует пандемия новой коронавирусной инфекции, - напомнил Собянин. - В России ситуация более или менее спокойная. Но мало того, что наш город Москва - самый большой в стране и в Европе, он еще находится на перекрестке всех дорог. И если, несмотря на все принимаемые меры, эта беда придет к нам, мы должны быть максимально готовы».

Ранее, напомним, власти Москвы уже рекомендовали людям старше 65 лет, которые во время эпидемии коронавируса входят в группу высокого риска, выходить на улицу только в случае крайней необходимости. Теперь же речь идет о настоящем домашнем «карантине» - чтобы люди с ослабленным иммунитетом не подхватили COVID-2019.

1. Москвичи от 65 и старше, а также горожане с хроническими болезнями (сахарный диабет, онкология, бронхиальная астма и др.) обязаны соблюдать домашний режим. При этом работающих пенсионеров Сергей Собянин попросил временно не ходить на работу - компании или организации, где они трудятся, обязаны перевести их на удаленную работу или оформить оплачиваемый отпуск. Исключение для работающий людей пенсионного возраста - только если они сами являются руководителями предприятий или действующими медиками.

2. Мэр попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями ограничить посещение любых общественных мест.

3. Людям этих категорий выплатят разовую материальную помощь в 4 тысячи рублей. Половину они получат на свои электронные счета уже сейчас. Остальное - после 14 апреля.

4. Городские власти обязали операторов связи не отключать пожилым и хронически больным москвичам мобильную связь и интернет даже при нулевом балансе. Даже при отрицательном.

5. До 14 апреля с пожилых москвичей и хронически больных не будут взимать штрафы за просрочку по оплате услуг ЖКХ. То есть, нет нужды выходить из квартиры, чтобы оплачивать квитанции.

6. В случае необходимости, одиноким пожилым людям и «хроникам» соцработники и волонтеры могут доставить на дом бесплатные, льготные лекарств, а также продукты. Информацию об этом можно уточнить по телефону 8 (495) 870-45-09.

Родным пожилых москвичей Сергей Собянин напомнил, что вирус COVID-2019 особенно опасен для представителей старшего поколения.

«Насколько возможно, воздержитесь в эти дни от личного общения с вашими родителями, бабушками и дедушками и вообще пожилыми людьми. Тем самым вы поможете уберечь их от этой напасти. А контакты лучше поддерживать по телефону или через интернет».

Столичные школы, напомним, сначала были переведены на свободное посещение, а с 23 марта дети учатся дистанционно. Поэтому меры касаются и школяров:

- Школьники, имеющие право на бесплатное питание, во время карантина смогут получать в своих школах продуктовые наборы. (Для этого родителям нужно связаться с директором школы или классным руководителем).

- Пока школы не работают, учащимся 5 класса и старше заблокируют льготный проезд в общественном транспорте. (Имеющиеся на соцкарте деньги перенесут на более поздний период).

Для чего это сделано, прокомментировал Сергей Собянин:

«Почему это важно? Мы закрыли школы для того, чтобы минимизировать контакты учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу».

ИСТОЧНИК KP.RU

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