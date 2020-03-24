Меры по коронавирусу в Москве: какие принимаются для защиты граждан

Столичные власти постепенно вводят все новые меры, которые призваны сократить темпы возможного распространения коронавирусной инфекции на территории города.

Новый пакет рекомендаций и запретов, которые будут действовать с 26 марта до 14 апреля, касается в-основном пожилых людей. Мэр Сергей Собянин персонально обратился на своем официальном сайте к представителям старшего поколения.

«По периметру наших границ бушует пандемия новой коронавирусной инфекции, - напомнил Собянин. - В России ситуация более или менее спокойная. Но мало того, что наш город Москва - самый большой в стране и в Европе, он еще находится на перекрестке всех дорог. И если, несмотря на все принимаемые меры, эта беда придет к нам, мы должны быть максимально готовы».

Ранее, напомним, власти Москвы уже рекомендовали людям старше 65 лет, которые во время эпидемии коронавируса входят в группу высокого риска, выходить на улицу только в случае крайней необходимости. Теперь же речь идет о настоящем домашнем «карантине» - чтобы люди с ослабленным иммунитетом не подхватили COVID-2019.

1. Москвичи от 65 и старше, а также горожане с хроническими болезнями (сахарный диабет, онкология, бронхиальная астма и др.) обязаны соблюдать домашний режим. При этом работающих пенсионеров Сергей Собянин попросил временно не ходить на работу - компании или организации, где они трудятся, обязаны перевести их на удаленную работу или оформить оплачиваемый отпуск. Исключение для работающий людей пенсионного возраста - только если они сами являются руководителями предприятий или действующими медиками.

2. Мэр попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями ограничить посещение любых общественных мест.

3. Людям этих категорий выплатят разовую материальную помощь в 4 тысячи рублей. Половину они получат на свои электронные счета уже сейчас. Остальное - после 14 апреля.

4. Городские власти обязали операторов связи не отключать пожилым и хронически больным москвичам мобильную связь и интернет даже при нулевом балансе. Даже при отрицательном.

5. До 14 апреля с пожилых москвичей и хронически больных не будут взимать штрафы за просрочку по оплате услуг ЖКХ. То есть, нет нужды выходить из квартиры, чтобы оплачивать квитанции.

6. В случае необходимости, одиноким пожилым людям и «хроникам» соцработники и волонтеры могут доставить на дом бесплатные, льготные лекарств, а также продукты. Информацию об этом можно уточнить по телефону 8 (495) 870-45-09.

Родным пожилых москвичей Сергей Собянин напомнил, что вирус COVID-2019 особенно опасен для представителей старшего поколения.

«Насколько возможно, воздержитесь в эти дни от личного общения с вашими родителями, бабушками и дедушками и вообще пожилыми людьми. Тем самым вы поможете уберечь их от этой напасти. А контакты лучше поддерживать по телефону или через интернет».

Столичные школы, напомним, сначала были переведены на свободное посещение, а с 23 марта дети учатся дистанционно. Поэтому меры касаются и школяров:

- Школьники, имеющие право на бесплатное питание, во время карантина смогут получать в своих школах продуктовые наборы. (Для этого родителям нужно связаться с директором школы или классным руководителем).

- Пока школы не работают, учащимся 5 класса и старше заблокируют льготный проезд в общественном транспорте. (Имеющиеся на соцкарте деньги перенесут на более поздний период).

Для чего это сделано, прокомментировал Сергей Собянин:

«Почему это важно? Мы закрыли школы для того, чтобы минимизировать контакты учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу».