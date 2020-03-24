Сергей Цеков: Температуру у сенаторов замеряют при входе в Совфед, датчик прикладывают ко лбу

- Сергей Павлович, во вторник глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко заявил об ограничениях в Совфеде, в том числе по посещению столовой.

- Я в столовую обычно ходил без какого-либо сопровождения. Предупреждения эти мне известны. Но для себя я сделал вывод - как врач-хирург с 17-летним стажем. А именно: ситуация у нас в рамках допустимых норм, она сейчас правильная. И я лично перестал посещать и столовую в Совете Федерации, и другие места общепита.

- Почему?

- Это оправданные меры. Они направлены не на сохранение сенаторов от возможных заболеваний. Это конкретные меры, которые направлены на недопущение распространения инфекции.

- Меры ввели в верхней палате с этого понедельника?

- Я сейчас буду с Совфеде и узнаю подробнее, что там и как. Определенные меры предпринимались еще во время прошлого заседания.

- При входе вам измеряли температуру тела?

- Когда мы заходили в задние Совфеда — нам измеряли температуру. Нам обрабатывали руки антисептиком.

- Чем именно?

- Да, многие спрашивали — чем? Люди не знали, что это такое. На самом деле - хорошим антисептиком обрабатывали. И началось это давно.

- Меры будут ужесточаться?

- С каждым днем. Обратил внимание: те, кто убирают здание Совета Федерации — он протирают все ручки, перила, стучатся в кабинет и протирают ручки там все изнутри.

- Ну вы-то, как хирург в прошлом, знаете, что такое дезинфекция...

- Я хорошо знаю, что такое обеззараживание рук. Как хирург. Если ты после обработки рук коснулся какого то предмета — ты тут же должен перемывать.

- Сенаторы перестали здороваться друг с другом за руки?

- Вчера на заседании комитета я сказал: у нас хорошие привычки здороваться, обниматься, но временно привычки эти надо оставить на потом.

- То есть, сенаторы сейчас рукопожатия отменили?

- Вчера я выступил на заседании комитета - все руки тянут друг к другу, ну и для чего это? Я и говорю: ведь государство такие меры предпринимает по нераспространению вируса! А что надо делать гражданам? Просто на время перестать здороваться за руку и обниматься!

- И как тогда друг друга приветствовать?

- Ну, в любом случае мы приветствуем друг друга. Взглядами и жестами. Я же вижу, какие ограничения введены. Но они пока ведь не тотальные.

- Люди принимают эти меры - или пока не совсем?

- Вижу, что определенная часть еще не совсем поняла. Но ведь дело не в тебе! Ты, может, и смелый. Но при том ставишь под угрозу других людей! И своих близких, в том числе.

- А если запаникуют?

- Некоторые говорят — паника будет. Ну, какая паника? В нашем государстве все четко и понятно. Никакой паники. Только разумные ограничения. И вменяемые люди относятся к ним с пониманием.

- Ограничения необходимы - именно такие жесткие?

- Надеюсь, нам удастся не допустить паники. Самоограничения обязательны. Хотя лично меня немного раздражают ограничения по карантину для детей, которые должны постоянно дома находиться.

- Сенаторы начнут работать на удаленке?

- Речь об этом шла еще на прошлом заседании. К этому готовятся. Но пока такое решение не принято. Я лично не совсем компьютерный человек. У меня пока скайп не установлен и уотсап тоже — мне, наверное, сложно будет. В среду состоится заседание Совфеда. Никаких дополнительных ограничений вроде принимать не собирались, но личная гигиена завтра будет соблюдаться очень хорошо.

- Насколько ужесточился вход в здание Совета Федерации?

- Я дважды приходил в последние дни - и мне дважды проверяли температуру, прикладывая датчик ко лбу. У меня температур меньше 36.5. Причем давно — уже лет 7-8 . Вот и сейчас мне подтвердили — у меня 35.4 температура.

- То есть, в среду Совет Федерации может принять решение об изменении графика работы?

- Не думаю, что мы будем принимать это решение на заседании Совета Федерации. Это будет принимать Совет палаты. Заседание завтра пройдет по графику — как было определено еще в начале этого года. А дальше - посмотрим.

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