Мне 43, ему 14. Мы не ходим в школу вместе: дневник отца школьника на удаленке

Де-юре дистанционка началась 23-го, де-факто - 16-го, когда в Москве ввели «свободное посещение», и в школу уже толком никто не ходил.

Ну, как ввели. Вот вам, дети, ссылка на видео, изучите. Почитайте параграф, а лучше два. Заполните таблицу. Ответьте на 11 вопросов. Сделайте шесть упражнений. Переберите горох… Занятий в классе нет, поэтому домашка увеличилась в размерах раза в два. Школьнику нужно самому въехать в тему, а потом выполнить все, что они сделали бы в школе, плюс собственно домашние задания.

Сначала это было даже прикольно. Сообщение по биографии Маяковского было рекомендовано записать на видео и прислать по почте. Текст в учебнике сухой и мертвый, хорошо, что у нас мама поклонница этого поэта - вдохновила, направила. О том, что привело Владимира Владимировича к печальному концу, сын рассказал на фоне любовного треугольника - монитора с фотографией Осипа Брика, его жены Лили и собственно поэта. Это был успех - я рыдал, учительница аплодировала. По электронной почте.

Неделя шла, шла. Знакомые, у которых дети учатся в других школах, хвастались, что все пучком — уроки проходят в онлайне. «А мы?» - роптали родители в чате класса. Безмолвие было нам ответом. Школа затаилась. Обучение, может, проходят, как теперь преподавать?

В прессе чиновники от образования бодро рапортовали, как много у нас в России ресурсов для дистанционного обучения. И ведь не врут. Взять хоть «Российскую электронную школу» - программа всех классов в видеоформате, полное соответствие ФГОС, тесты и контрольные вопросы. Бесплатно! Я и не знал про такое.

Но ведь только к старшим классам школьник более-менее умеет впитывать информацию, самостоятельно анализировать ее, вычленять главное. На подростков и детей новые параграфы обрушиваются снежной лавиной, хаотичной серой массой. Педагог ему нужен, чтобы научиться учиться, впитать логику мироустройства, куда вписывается и строение кровеносной системы земноводных, и барометр-анероид, и закорючки из алгебры.

В конце концов, только учитель может ответить на вопрос.

Алгебру и геометрию мы целиком взвалили на репетитора. Он у нас давно, но впервые мы предложили ему заниматься по скайпу. Он с радостью согласился. Стало ясно, что двух часов в неделю уже не хватает - нужен хотя бы еще один. «Минус тыща», - как говорит мой ребенок.

Отличия Present Perfect от Present Perfect Continuous я объяснил сам, урвав время на работе. Заодно вспомнил. Завис электронный дневник. Отвис, но потом завис еще.

К воскресенью домашки скопилось по самые Гималаи. Мать делегировала мне географию, историю, физику и биологию. Сын смотрит видео про Русскую Смуту, читает параграф, а дальше я вдохновенно резюмирую: Лжедмитрии — авантюристы, Мнишек — та еще гадина. Запомнил? Лжедмитриев, кстати, мы так сейчас для удобства называем, тогда они были просто Дмитрии. Понял? Кивает, но как-то неубедительно. Ну, давай вспоминать, кто был настоящий Дмитрий...

«Я так долго не выдержу», - призналась накануне мать, на которую падают основные тяготы домашнего преподавания. Это не дистанционка, ребята. Это в лучшем случае самостоятельное обучение. Вот как Ленин учился, когда его из Казанского выперли.

В воскресенье мы начали в девять утра, закончили в семь вечера. Ни киношек, ни погулять.

Зато сын научился бодренько печатать в Word — до сих пор не приходилось делать это в таких масштабах, тыкал в клавиатуру одним пальцем. Отправил ответы преподавателям. Заодно получил от меня урок деловой переписки: «Добрый день, Елизавета Ивановна». «С уважением...». После запятой пробел. Пробел, говорю!

Ну вот, есть и плюсы.

А потом нас завалило пятерками. Прямо пятерочный дождь. Мы же ответственные родители, не можем его домашку не проверить. Правда, по английскому была одна тройка, так что я даже обиделся. Это мне тройку?!

24-го вечером в классный чат вдруг упало расписание дистанционных уроков: классрук сообщила, что со среды будут преподавать основные дисциплины в Zoom - приложении для видеоконференций. Утром прислали ссылки. На виртуальную физику пришли десять ребят. У моего не работал микрофон — что-то мы не так настроили. Ну, педагога слышно, и ладно.

«А когда у нас каникулы? С 6 апреля же?» - спросили в родительском чате. «Можно сказать, неделя осталась! Держимся!»

Ну да. Прорвемся.

Никто не хочет послушать про своеобразие географического расположения и климатических зон Африки? А то меня прямо разрывает от заново усвоенных знаний.