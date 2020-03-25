2020-03-25T17:17:04+03:00
Туризм

Ассоциация туроператоров: Зарубежные курорты закрыты для россиян как минимум до июля

И это самый оптимистичный сценарий. Вполне возможно, что карантин с закрытыми границами и отмененными рейсами продлится до сентября 2020 года
Юлия СМИРНОВА
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Зарубежные курорты закрыты для россиян как минимум до июляЗарубежные курорты закрыты для россиян как минимум до июляФото: Андрей АБРАМОВ
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Закрыты границы и аэропорты. Не летают самолеты. Пандемия коронавируса оставила без отпуска сотни тысяч российских туристов – тех, кто собирался в феврале в Китай или Италию, а потом уже и во все страны: Турцию, Эмираты, Таиланд, Испанию, Грецию...

Когда можно будет снова отдохнуть на любимых пляжах? Можно ли вообще планировать летний отпуск в 2020 году?

Прогноз дает Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России:

– Ожидать, что полеты возобновятся к майским праздникам, не стоит. По пессимистическому сценарию, зарубежный туризм восстановится лишь ближе к сентябрю. По оптимистическому прогнозу, уже в июле начнутся первые продажи туров за границу.

Мы не вирусологи и не медики. Но по примеру Китая мы видим, что жесткий карантин позволяет выйти из острой фазы эпидемии через 2 – 2,5 месяца. То есть у стран, которые закрылись сейчас, тоже уйдет как минимум 2 – 2,5 месяца.

И тогда отложенный спрос может превысить самые смелые ожидания (отложенный спрос – это как торт после строгой диеты. Когда что-то долго недоступно, а как только появляется возможность, все радостно, дружно и с удвоенной силой стремятся это получить. Путешествие в данном случае. - Ю.С.). Вопрос в том, когда этот момент наступит. Какими будут цены на тот момент, тоже никто не знает. Понятно, что они будут привязаны к курсу рубля – а как он изменится, предсказать невозможно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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