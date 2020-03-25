2020-03-25T12:56:28+03:00
Происшествия

Сборщик денег для сирийский террористов получил 14 лет колонии

Он успел собрать более 700 тысяч рублей
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Очевидно, что сотрудникам ФСБ России еще есть над чем работать в московском регионе: за 2 года Камалов успел собрать на цели террористов более 700 тысяч рублей.Очевидно, что сотрудникам ФСБ России еще есть над чем работать в московском регионе: за 2 года Камалов успел собрать на цели террористов более 700 тысяч рублей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сотрудники столичного Управления ФСБ России поймали члена запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (далее - МТО «ИГ»).

- Следствием установлено, что 23-летний гражданин России И.Д Камалов, в 2017 году увлекся идеями радикального ислама и по телефону дал клятву верности («баят») лидеру террористической организации, тем самым вступил в ее состав, присвоив себе исламское имя «Абу-Ислам». В 2018 году, под руководством своего куратора из МТО «ИГ» (Абу-Фатыма), он выехал в Турцию откуда его переправили в Сирию для участия в боевых действиях против правительственных войск. В связи с усилением пограничного режима со стороны турецких властей и невозможности выезда в Сирию Камалов получил распоряжениеот Абу-Фатыма ехать в Москву и собирать для него деньги, - рассказали в ФСБ России.

Очевидно, что сотрудникам ФСБ России еще есть над чем работать в московском регионе: за 2 года Камалов успел собрать на цели террористов более 700 тысяч рублей. Можно представить сколько рядом с нами живет сочувствующих международным бандитам.

- Решением 2-го Западного окружного военного суда города Москвы Камалов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "финансирование терроризма" и приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - отметили в ФСБ России. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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