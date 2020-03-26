Светопредставление: вокруг Луны появилось кольцо

Астрономической картинкой дня (Astronomy Picture of the Day) назвали в NASA снимок, который сделал Франциско Сожуль (Francisco Sojuel) из Гватемалы. Он фотографировал Луну, повисшую над местным вулканом Акатенанго, а получился вылитый Сатурн. Будто бы гигантская планета приблизилась к Земле.

Так выглядел бы настоящий Сатурн, окажись он на месте Луны.

Кольцо, которым обзавелся наш естественный спутник, конечно же, не настоящее. Не вокруг него. Оно – впереди, если так можно выразиться. Иллюзию Сатурна создала полоска облаков, которая в момент съемки заслонила Луну. Красочности добавили лучи восходящего Солнца, подсветившие композицию из-за горизонта.