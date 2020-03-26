2020-03-26T14:09:17+03:00
Наука

Светопредставление: вокруг Луны появилось кольцо

Наш естественный спутник превратился в Сатурн?
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Астрономы, видя такое безобразие, не верят своим глазам.Астрономы, видя такое безобразие, не верят своим глазам.
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Астрономической картинкой дня (Astronomy Picture of the Day) назвали в NASA снимок, который сделал Франциско Сожуль (Francisco Sojuel) из Гватемалы. Он фотографировал Луну, повисшую над местным вулканом Акатенанго, а получился вылитый Сатурн. Будто бы гигантская планета приблизилась к Земле.

Так выглядел бы настоящий Сатурн, окажись он на месте Луны.

Так выглядел бы настоящий Сатурн, окажись он на месте Луны.

Кольцо, которым обзавелся наш естественный спутник, конечно же, не настоящее. Не вокруг него. Оно – впереди, если так можно выразиться. Иллюзию Сатурна создала полоска облаков, которая в момент съемки заслонила Луну. Красочности добавили лучи восходящего Солнца, подсветившие композицию из-за горизонта.

Луна, которая прикинулась Сатурном над вулканом в Гватемале.

Луна, которая прикинулась Сатурном над вулканом в Гватемале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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