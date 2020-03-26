Газпромбанк поддержит пострадавших из-за коронавируса клиентов

Газпромбанк введет кредитные каникулы для клиентов, чьи доходы упали более чем на 30% из-за ситуации с пандемией COVID-19, а также в индивидуальном порядке рассмотрит реструктуризацию и отсрочку по кредитам должников, пострадавших от коронавирусной инфекции, находящихся на больничном, в карантине или неоплачиваемом отпуске. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации, поступившей в редакцию «КП» в четверг.

Также Газпромбанк окажет поддержку корпоративным клиентам в части осуществления текущего бизнеса, продолжения уже начатого финансирования и реализации инвестиционных проектов, а работа в рамках заключенных кредитных соглашений продолжается в обычном режиме.

«Руководство и весь коллектив Газпромбанка оперативно реагирует на возникшие проблемы, решает их организованно, взвешенно, в круглосуточном режиме», - отмечается в сообщении.

Все офисы, филиалы и отделения банка в период с 28 марта по 3 апреля продолжат работать в штатном режиме, таким образом, корпоративные и частные клиенты смогут осуществлять операции в рублях и иностранной валюте, включая платежи, внесение и выдачу наличных, переводы и т.д.

Ранее банк обеспечил все свои отделения в Москве и Подмосковье средствами дезинфекции, защитными масками и перчатками, а в ближайшие дни планирует завершить процесс оснащения отделений в регионах. Помимо этого, перед началом рабочего дня сотрудникам измеряют температуру тела, а в течение рабочего дня помещения отделений проходят дезинфекцию с помощью специально закупленных установок для очистки воздуха. Большую часть сотрудников Газпромбанк перевел на удаленку с сохранением зарплаты, а вернувшиеся из-за границы направляются на тридцатидневный карантин.

По данным Минздрава в России выявлено 840 случаев коронавируса, выздоровели 38 человек.