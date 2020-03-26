2020-03-26T18:17:19+03:00
Экономика

Студенческий конкурс социальных проектов «Инносоциум» продлевает срок подачи заявок

Призовой фонд составляет 1 500 000 рублей, которые поделят три победителя
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Студенческий конкурс социальных проектов «Инносоциум» продлевает срок подачи заявок.Студенческий конкурс социальных проектов «Инносоциум» продлевает срок подачи заявок.
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Всероссийский конкурс социальных проектов «Инносоциум» призывает студентов провести время карантина с пользой и продлевает срок подачи заявок до 30 апреля 2020 года.

«Мы приветствуем инициативу «Инносоциума» продлить прием заявок. Новые вызовы должны рождать новые идеи. Сейчас действительно лучшее время, чтобы остаться дома и спокойно поработать над социально-ориентированными инициативами. Прекрасно, что такая возможность дается именно студентам. Уверен, что, поддерживая молодых и инициативных людей конкурс вносит реальный вклад в формирование нового общества», - отметил советник президента РФ Антон Кобяков.

«Инносоциум» – конкурс, где полезные для общества проекты получают реальную финансовую поддержку: призовой фонд составляет 1 500 000 рублей, которые поделят между собой три победителя. Реализовать проекты также помогут кураторы-партнеры в каждой номинации.

Борьба за победу развернется в трех ключевых номинациях, каждая из которых получила поддержку от партнеров второго сезона: «Развитие территорий» (партнер номинации – компания «ЕВРАЗ»); «Культура: региональные инициативы» (партнер – культурная платформа АРТ-ОКНО, Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт») и «Женское лидерство» (партнер – компания MARS). Подать заявку, ознакомиться с успешными проектами прошлого сезона и проконсультироваться с организаторами студенты могут на сайте «Инносоциум».

После завершения заявочной кампании полученные проекты будут рассмотрены экспертным советом, а победителя из числа финалистов выберет экспертное жюри. Церемония награждения в этом году впервые пройдет онлайн.

«Мы решили еще раз напомнить студентам, что кризис – время возможностей. Надеюсь, кто-то за этот месяц успеет доработать свою заявку, а кто-то, наоборот, придумает новую идею. Результаты прошлого сезона показали, что современные молодые люди имеют огромный творческий потенциал, а их проекты эффективно интегрируются в современный мир. Мы рады, что конкурс имеет такой отклик среди активной молодежи, и призываем всех не лениться и участвовать, ведь полученный опыт и приобретенные навыки могут стать фундаментом будущей карьеры. Главное – это верить в свою идею и упорно трудиться», – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Получить более подробную информацию, а также оставить заявку на участие можно на официальном сайте конкурса по адресу: innosocium.ru/.

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