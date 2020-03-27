2020-03-27T15:09:10+03:00
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Финал шоу «Ну-ка, все вместе!»: Итальянцы против Рака и Совы

Участники поборются за миллион рублей, хит и право открыть новый музыкальный фестиваль
Егор АРЕФЬЕВ
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Чем больше «оживает» стена, тем больше баллов. Фото компании Weit MediaЧем больше «оживает» стена, тем больше баллов. Фото компании Weit Media
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Подходит к фазе кульминации один из самых непредсказуемых вокальных проектов страны. Шоу «Ну-ка, все вместе!», где лучшего исполнителя выбирает живая стена из профессионалов, определит победителя 29 марта.

Правила финала такие же, как и всегда: главная задача — выступить перед огромной стенкой из ячеек с музыкантами, продюсерами и другими специалистами в области музыки так, чтобы они начали подпевать. Вставать и голосить, что есть силы. Чем больше «оживает» стена, тем больше баллов (всего их 100).

В этом году через проект прошли сотни одаренных и не очень вокалистов и вокалисток. И вот как выглядит полный список финалистов, вплотную подобравшихся к главной вершине: Юлиана Узинская (24 года, Новосибирск), Джованни Костелло (53 года, Италия), Карина Исмаилова (18 лет, Махачкала), Алий Тлюняев (23 года, Майкоп), Федерико Монтелло (Италия), Азалия Абдуллина (27 лет, Москва), Иван Рак (33 года, Петропавловск-Камчатский), Мария Магильная (15 лет, Могилев), Нуца Бузаладзе (22 года, Тбилиси), Екатерина Бродская (44 года, Москва), Лусине Арутюнова (29 лет, Краснодар), Эрик Ахметов (19 лет, Стерлитамак), Яна Горная (14 лет, Севастополь), Полина Смирнова (19 лет, Мончегорск), Александр Кудинов (22 года, Москва), Алиса Сова (22 года, Киев), Яна Клявиня (33 года, Рига).

Правила финала такие же, как и всегда: главная задача — выступить перед огромной стенкой из ячеек с музыкантами, продюсерами и другими специалистами в области музыки. Фото компании Weit Media

Правила финала такие же, как и всегда: главная задача — выступить перед огромной стенкой из ячеек с музыкантами, продюсерами и другими специалистами в области музыки. Фото компании Weit Media

Интересно, что за главный приз в 1 миллион рублей поборются, как видно из пестрого перечня кандидатов на победу, практически дети! Маша Магильная из Белоруссии в свое время пела в детском «Голосе», а Яна Горная выходила в полуфинал «Детской Новой волны». Есть среди претендентов на победу и итальянцы, но пугаться не стоит — их заранее изолировали и не подпускали к вирусу до окончания съемок.

Кроме денежного приза, победитель шоу получит и мощный творческий импульс. Во-первых, организаторы шоу напишут для него хитовую песню. Во-вторых, помогут записать и свести ее в профессиональной студии. А, в-третьих, дадут возможность открыть первый музыкальный фестиваль под названием «Новые голоса России», который пройдет в августе. Там победителей, как и в проекте «Ну-ка, все вместе!» будут выбирать люди — звезды придут не с конвейера, а будут рождаться на наших глазах, по сути это будет народная премия и кузница талантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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