Потеря потерь: скольких миллионов лишатся голливудские звезды из-за карантина

США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом. Страна большая, и там уже более 82 тысяч человек с подтвержденным диагнозом. Одним из первых бить тревогу начал Голливуд. Приостановлены съемки продолжения «Матрицы», фильмов «Миссия невыполнима» и «Бэтмен», а премьера новой части франшизы про агента 007 перенесена. «КП» приводит зарплаты самых высокооплачиваемых голливудских звезд, которые блеснули не только в кино, но и в сериалах. И в связи с карантином поставили карьеру на паузу.

Дженнифер Энистон

Сериал «Утреннее шоу» стал бенефисом Энистон, про которую в последнее время вспоминали исключительно в контексте развода Бреда Питта с Анджелиной Джоли. Актриса блестяще отработала проект, посвященный небольшому кабельному телеканалу, и получала за каждый эпизод (всего их было 10) по 1 миллиону долларов (78 миллионов рублей). Обидно будет остаться без продолжения проекта, показавшего хорошие рейтинги.

В психологической драме «Возвращение домой» звезда «Красотки» Джулия Робертс сыграла специалиста по адаптации военных после возвращения из зоны боевых действий.Фото: кадр из фильма

Джулия Робертс

В психологической драме «Возвращение домой» звезда «Красотки» Джулия Робертс сыграла специалиста по адаптации военных после возвращения из зоны боевых действий. Сложная и тонкая работа принесла актрисе по 600 тысяч долларов (47 миллионов рублей) за серию. В первом сезоне проекта было 10 эпизодов, а вот второй сезон до сих пор на паузе.

Фантастический сериал о первом космическом путешествии людей на Марс стал не только образчиком американской пропаганды (кто, если не они?), но и весьма прибыльным предприятием для бывшего мужа Мадонны.Фото: кадр из фильма

Шон Пенн

Фантастический сериал о первом космическом путешествии людей на Марс стал не только образчиком американской пропаганды (кто, если не они?), но и весьма прибыльным предприятием для бывшего мужа Мадонны. За каждую из восьми серий проекта Пенну, сыгравшему астронавта НАСА Тома Хагерти, на карточку падало по 500 тысяч долларов (39 миллионов рублей). Неплохая прибавка к пенсии для актера, которому в этом году стукнет 60.

Тот самый Скала, между прочим, не просто идеальный актер для незамысловатых боевиков («Форсаж») и комедий («Джуманджи») Джонсон — вообще самый высокооплачиваемый актер Голливуда на настоящий момент.Фото: кадр из фильма

Дуэйн Джонсон

Тот самый Скала, между прочим, не просто идеальный актер для незамысловатых боевиков («Форсаж») и комедий («Джуманджи») Джонсон — вообще самый высокооплачиваемый актер Голливуда на настоящий момент. В условиях кризиса маскулинности Дуэйн может себе позволить выбирать какие угодно роли и браться за то, что по душе. В том числе и за спортивное шоу «Игры титанов». Бывший рестлер отобрал для этого проекта группу простых американцев — массажисты, дантисты, пожарные, дрессировщики собак, юристы, трейдеры с Уолл-стрит и домохозяйки — и мучал их экстремальными спортивными испытаниями, чтобы каждый поверил в себя и свои сверхвозможности. Каждый эпизод десятисерийного шоу принес Скале 450 тысяч долларов (35 миллионов рублей). В настоящий момент проект «на стопе».

Звезда «Прерванной жизни» и «Анатомии страсти» Элизабет Мосс раскрылась совершенно по-новому в сериале «Рассказ служанки», три сезона которого принесли актрисе не только мировую славу, но и награды «Эмми» и «Золотой глобус».Фото: кадр из фильма

Элизабет Мосс

Звезда «Прерванной жизни» и «Анатомии страсти» Элизабет Мосс раскрылась совершенно по-новому в сериале «Рассказ служанки», три сезона которого принесли актрисе не только мировую славу, но и награды «Эмми» и «Золотой глобус». За массу психологически тяжелых и мрачных сцен — самой трудной из которых Мосс считает эпизод с родами, где живого малыша обмазывали сливочным сыром и желе, чтобы создать иллюзию первородной смазки — Элизабет получила солидный гонорар. Гонорар за один эпизод для актрисы, сыгравшей служанку Джун Осборн, составлял 1 миллион долларов (78 миллионов рублей). Всего на канале Hulu вышло 36 серий проекта. Съемки четвертого сезона пока под вопросом.

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