«Погибаю, но не сдаюсь!»

Накануне выхода в море у капитана теплохода Александра Беляева с самого утра было тяжело на душе. Все шло не так. И прежде всего беспокоило, что судно сверх всяких норм перегружено: первоначально на борт доставили более 900 человек, потом раненые все прибывали и прибывали, и их уже никто не считал. Штурман Кухаренко рассказал позже: «Было так много народу, что вахтенным пришлось расчищать дорогу для нашего прохода до штурманской рубки: все помещения, коридоры, трапы, даже верхние палубы были заняты тяжелоранеными бойцами и эвакуированными…»

И сопровождать этот плавучий госпиталь дали лишь один эсминец «Бдительный». Этого мало. Кроме того, большую часть пути придется идти в самое светлое время суток. При спокойном море обнаружить с воздуха «Сванетию» проще простого.

Теплоход был не беззащитен: на нем установили пять пушек и два крупнокалиберных пулемета. Учитывая вооружение «Бдительного», все-таки было чем расплеваться с врагом, но мало, мало…

Около 16 часов в свете солнца и при спокойном море над «Сванетией» появились девять торпедоносцев... Две торпеды ударили в борт. И тут началось самое страшное, что могло случиться: паника пассажиров. Люди обезумели от страха. На воду успели спустить только две шлюпки… Крен судна быстро и резко увеличивался. Зенитки непрерывно вели огонь, и один из самолетов взорвался, другой, теряя высоту, спешил выйти из боя. Кухаренко рассказал, что через десять минут вода поднялась уже до штурманской рубки… Но самое удивительное, что погибших зенитчиков сменили медсестра и санитарка Е. Дорошенко и О. Соколова, у другого орудия встали медсестры Лизиченко и Бердичевская. Все девушки погибли. Врачи в таких условиях тоже делали что могли, спасая раненых, помогая им схватиться хоть за что-то плавающее… Помогали и студенты-медики, которыми в основном и был укомплектован медперсонал «Сванетии».

Всего 18 минут продержался после той атаки теплоход. Под килем глубина 2150 метров…

А что же «Бдительный»?.. Он вел бой с нападавшими на него самолетами и как-то постепенно оказался вдалеке от «Сванетии», пока не скрылся за горизонтом. Корабль вернулся только через два часа и подобрал 61 человека, чудом удержавшихся в холодном море, 18 из них скончались от переохлаждения уже на борту эсминца. Всего спаслись, по разным данным, 143 человека, так ведь некому точнее сказать… О том, что Беляев погиб, рассказал Кухаренко.

Торопливый, непродуманный был тот приказ о выходе в море с таким сопровождением и с такой ужасающей перегрузкой. Понятно, почему этот приказ последовал: людей надо было срочно спасать. Но и выходить на верную гибель тоже было нельзя…