Елена Бондаренко, экс-депутат Верховной Рады - из Киева: По данным социологов, во время карантина 13% мужчин и 5% женщин на Украине стали чаще заниматься сексом

- Елена Анатольевна, прочитал у вас в фейсбуке, что 13% мужчин и 5% женщин на Украине стали больше заниматься сексом. Это что, женщины врут, что ли?

- Ну, да, есть над чем подумать: либо дамы преуменьшают свои заслуги, либо мужчины не с женщинами это делают.

- А там еще интереснее отклики, что мужчины просто большие фантазеры на этот счет.

- Да? Я еще не все прочитала.

- А еще объясняют феномен тем, что женщины не столь откровенны, потому что мужики же на работе.

- А почему вы обратили внимание на этот пост?

- Потому что несоответствие в цифрах такое странное. Явное.

Елена Бондаренко, экс-депутат Верховной Рады 00:00 00:00

- Да я вообще не задумывалась над этим. Просто попалась такая информация. Я даже не задавалась вопросом, насколько репрезентативный опрос был проведен на Украине. И кто его делал. Шутки есть шутки. Иногда надо шутить. На карантине.

- Понял. Елена Анатольевна, а как вы переживаете это непростое время – сидите дома?

- Социально активного человека как запереть дома? Чтение. Сериалы, готовка, уборка, что больше? Больше делать нечего.

- Вас часто приглашают на политические ток-шоу. Как сейчас, выходите в эфир?

- Да. У нас есть и скайп-вариант с телеканалами украинскими, и студийный - некоторые производители продолжают практику ток-шоу, но уже без аудитории. Ставят для участников подальше стулья для того, чтобы соблюдать дистанцию. Хотя бы это спасает (от скуки), можно как-то развлечься, выехать куда-то.

- Как Киев поживает? Это я уже по-серьезному спрашиваю.

- Не могу за весь Киев говорить. Могу говорить только за себя и за свое окружение.

- И?

- Не знаю точно, что делают оппоненты, поскольку я с ними не поддерживаю контакты. А что касается моего окружения, друзей, приятелей, примерно тот же самый режим. Ну, с некоторыми отклонениями. Кто-то в спорт, например, (погрузился), если есть возможность тренироваться дома. А вообще, как правило, женщины заняты чем? Домашними делами. Хоть на Пасху нас и не пустят в церковь, но дома до светлого праздника надо перемыть все!

- Скажите, в политике затишье сейчас?

- Как вам сказать… Политика – такая вещь, которая переместилась в виртуал. И пока нас рассадили по домам, самые темные делишки протаскиваются без общественной активности. На митинг никто не выйдет, к Верховной Раде никто не пойдет. И наши власти протаскивают все, что им нужно.

- Вы имеете в виде закон о земле?

- Безусловно. А еще банковский закон тоже. Красиво назвали его «антиколомойским». От Коломойского там нет ничего. Принимали практически в тот же день, когда и закон по земле. По сути, банки все поставили на колени перед нацбанком, нацбанк наделили необычайно чрезвычайными полномочиями. Полный контроль за банковской системой. Стоит только посадить в нацбанк своих агентов влияния, хлоп – и вся банковская система Украины как на ладони.

- Елена Анатольевна, ну, вы берегите себя. Главное, чтоб здоровье было.

- Это всем можем пожелать.