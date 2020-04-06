Елена Бондаренко, экс-депутат Верховной Рады - из Киева: По данным социологов, во время карантина 13% мужчин и 5% женщин на Украине стали чаще заниматься сексом
- Елена Анатольевна, прочитал у вас в фейсбуке, что 13% мужчин и 5% женщин на Украине стали больше заниматься сексом. Это что, женщины врут, что ли?
- Ну, да, есть над чем подумать: либо дамы преуменьшают свои заслуги, либо мужчины не с женщинами это делают.
- А там еще интереснее отклики, что мужчины просто большие фантазеры на этот счет.
- Да? Я еще не все прочитала.
- А еще объясняют феномен тем, что женщины не столь откровенны, потому что мужики же на работе.
- А почему вы обратили внимание на этот пост?
- Потому что несоответствие в цифрах такое странное. Явное.
Елена Бондаренко, экс-депутат Верховной Рады
- Да я вообще не задумывалась над этим. Просто попалась такая информация. Я даже не задавалась вопросом, насколько репрезентативный опрос был проведен на Украине. И кто его делал. Шутки есть шутки. Иногда надо шутить. На карантине.
- Понял. Елена Анатольевна, а как вы переживаете это непростое время – сидите дома?
- Социально активного человека как запереть дома? Чтение. Сериалы, готовка, уборка, что больше? Больше делать нечего.
- Вас часто приглашают на политические ток-шоу. Как сейчас, выходите в эфир?
- Да. У нас есть и скайп-вариант с телеканалами украинскими, и студийный - некоторые производители продолжают практику ток-шоу, но уже без аудитории. Ставят для участников подальше стулья для того, чтобы соблюдать дистанцию. Хотя бы это спасает (от скуки), можно как-то развлечься, выехать куда-то.
- Как Киев поживает? Это я уже по-серьезному спрашиваю.
- Не могу за весь Киев говорить. Могу говорить только за себя и за свое окружение.
- И?
- Не знаю точно, что делают оппоненты, поскольку я с ними не поддерживаю контакты. А что касается моего окружения, друзей, приятелей, примерно тот же самый режим. Ну, с некоторыми отклонениями. Кто-то в спорт, например, (погрузился), если есть возможность тренироваться дома. А вообще, как правило, женщины заняты чем? Домашними делами. Хоть на Пасху нас и не пустят в церковь, но дома до светлого праздника надо перемыть все!
- Скажите, в политике затишье сейчас?
- Как вам сказать… Политика – такая вещь, которая переместилась в виртуал. И пока нас рассадили по домам, самые темные делишки протаскиваются без общественной активности. На митинг никто не выйдет, к Верховной Раде никто не пойдет. И наши власти протаскивают все, что им нужно.
- Вы имеете в виде закон о земле?
- Безусловно. А еще банковский закон тоже. Красиво назвали его «антиколомойским». От Коломойского там нет ничего. Принимали практически в тот же день, когда и закон по земле. По сути, банки все поставили на колени перед нацбанком, нацбанк наделили необычайно чрезвычайными полномочиями. Полный контроль за банковской системой. Стоит только посадить в нацбанк своих агентов влияния, хлоп – и вся банковская система Украины как на ладони.
- Елена Анатольевна, ну, вы берегите себя. Главное, чтоб здоровье было.
- Это всем можем пожелать.
ИСТОЧНИК KP.RU