На полное восстановление Мирового океана нужно 30 лет и 20 миллиардов долларов

В журнале Nature опубликованы результаты исследований, которые проводили ученых со всего мира. Данные на самом деле весьма впечатляют, оказывается разрушительные последствия деятельности человека на экосистему мирового океана еще могут быть обратимыми. И если все мы примем решительные меры уже сейчас, то океаны могут восстановиться уже к 2050 году.

Изменение климата, загрязнение дна Мирового океана пластиковыми отходами и отходами производств, а также браконьерство привело к тому, что в океане не только погибло огромное количество животных, но и нарушилась экосистема. Вода в океане стала теплее, ее слои стали хуже смешиваться, а значит на глубине стало меньше кислорода и питательных веществ – происходит окисление воды. Из-за этого разрушаются коралловые рифы – рифовым рыбам приходится искать себе иные места обитания, а это чревато настоящим коллапсом экосистемы в целом. Тем временем тают ледники, что приводит к увеличению уровня моря, а это угрожает жизни обитателей прибрежных зон. Масла в огонь добавляют тонны отходов и браконьеры, которые добивают тех немногих морских животных, которым удается еще как-то выживать.

Однако ученым удалось доказать, что океан все еще может восстановиться, если человечество не будет мешать. Поводом для столь радужных прогнозов стало восстановление популяции горбатых китов. Это стало возможным благодаря запрету китобойного промысла, введенного правительствами разных стран начиная с 2 000 года. Ученые выяснили, что жизнь обитателей мирового океана на самом деле довольно устойчива к негативному воздействию деятельности человека. Но даже несмотря на это, если не прекратить загрязнять воду пластиковыми и другими отходами и если продолжить промысловую добычу рыбы браконьерскими методами, то итог может оказаться печален.

Чудо случится, только если все мы постараемся. По мнению ученых, нужно в самое ближайшее время заняться восстановлением:

- морских трав;

- коралловых рифов;

- устричных рифов;

- глубоководных регионов;

- солончаков;

- мангровых зарослей;

- водорослей;

- рыболовства;

- мегафауны.

Тогда океаны еще смогут активировать резерв своей прочности и запустить процесс восстановления. Правда все эти меры могут влететь в копеечку – по самым скромным подсчетам речь может идти о сумме в 20 миллиардов долларов. Хотя если речь идет о сохранении жизни на Земле, разве можно мелочиться?