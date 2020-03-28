Татьяна Навка рассказала, как чувствует себя после вечеринки с Лещенко

Лев Лещенко борется с коронавирусом: смертоносный вирус у артиста диагностировали после того, как он прилетел из-за границы. Соблюдать карантин Лев Валерьянович не стал, и вместо этого отправился на вечеринку – он пришел на день рождения сестры Игоря Крутого. Вместе с Лещенко на именинах Аллы Крутой гуляла добрая половина отечественного шоу-бизнеса. Была среди гостей и олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Фигуристка рассказала, как чувствует себя после «коронавирусной» вечеринки.

- Чувствую себя прекрасно. Прошло 14 дней. О каком карантине вы говорите?! – сообщила фигуристка телеканалу RT.

Вместе с Татьяной Навкой поздравить Аллу Крутую пришел и муж спортсменки, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он рассказал о том вечере более подробно.

- Да, я туда заезжал, Лещенко не видел. Видимо он, наверное, уже ушел. Но собственно уже тогда особенно никто и за руку не здоровался, и так далее. И было это более чем две недели назад, если я не ошибаюсь. Или две недели назад, - рассказал Дмитрий Песков журналистам.

Некоторые гости вечеринки решили подстраховаться и уйти на карантин. Так, телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в Инстаграме, что она сдала тест на коронавирус и после этого решила самоизолироваться.

- В связи с последними событиями сдала тест на коронавирус. Результат через 3 дня . Самоизолировалась, надеюсь, будет отрицательным, - рассказала телеведущая поклонникам на своей страничке в соцсети.

Лера Кудрявцева сдала тест на коронавирус и решила самоизолироваться. Фото: кадр видео.

Решил соблюдать карантин и еще один гость вечеринки – Олег Газманов. 68-летний певец сидит дома уже несколько дней. О своем решении он объявил в Инстаграме.

- Я всем вам желаю здоровья, друзья мои. Лично у меня ещё более-менее ситуация, я вот только что вернулся с прогулки — у меня озеро рядом. Но вообще я на жёстком карантине и хочу, чтобы вы это тоже понимали и соблюдали. Нужно себя предохранять, особенно своих близких бабушек и дедушек, - посоветовал артист.

Ани Лорак тоже веселилась на дне рождения Аллы Крутой. К счастью, вирус ее обошел стороной.

- Она полностью здорова. И желает всем беречь себя, оставаться дома, что и делает сама сейчас, проводя максимум времени с семьёй, - сказал пиар-менеджер Лорак украинскому порталу «Страна».

Напомним, Льва Лещенко госпитализировали в клинику в Коммунарке три дня назад. У артиста подскочила температура, он обратился к медикам с симптомами ОРВИ. Позже у него началась пневмония. Тест подтвердил, что у 78-летнего артиста коронавирусная инфекция. Вместе со Львом Валерьяновичем в клинику легла и его жена, у которой также поднялась температура. По словам врачей клиники, сейчас состояние Лещенко стабилизировалось, и из реанимации его перевели в обычную палату.