2020-03-30T16:42:50+03:00
В мире

К нью-йоркским больницам стянуты мобильные морги

Впервые после терактов 11 сентября в Нью-Йорке появились белые рефрижераторы
Алексей ОСИПОВ
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В Белом доме считают, что уже в апреле количество жертв коронавируса в США может достигнуть 100-200 тыс. человекВ Белом доме считают, что уже в апреле количество жертв коронавируса в США может достигнуть 100-200 тыс. человекФото: REUTERS
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Рост числа жертв коронавируса, эпицентром которого в США является Нью-Йорк, заставил власти штата и одноименного города предпринять экстраординарные и одновременно мрачные меры: у некоторых крупных нью-йоркских больниц появились ряды белых рефрижераторов.

Те, кто пережил трагедию 11 сентября 2001 года, помнят, что это – мобильные морги, в каждый из которых можно уместить до 44 тел умерших.

Впервые после атаки террористов на башни Всемирного торгового центра мобильные морги вновь появились в Нью-Йорке.

Мэр Нью-Йорка Билл ди Блазио уже заявил, что имеющихся в распоряжении городских больниц средств для борьбы с COVID-19 хватит лишь до конца текущей недели. По состоянию на вчерашний вечер, у почти 34 тыс. горожан подтвержден коронавирус. Больницы переполнены.

Снизить нагрузку на городскую систему здравоохранения должно начавшееся переоборудование под временный госпиталь крупнейшего в Северной Америке выставочного центра Javitz Center. Этим уже занимаются военные. Планируется, что уже до конца этой недели центр сможет принять до 6 тыс. заболевших.

Еще 1 тыс. койко-мест Нью-Йорку обеспечит уже пришвартовавшийся к пирсу USNS Comfort – плавучий госпиталь ВМФ США. Не исключен вариант, что ориентированное на прием пациентов с травмами, а не респираторными заболеваниями судно также придется переоборудовать под прием тел умерших.

В Белом доме считают, что уже в апреле количество жертв коронавируса в США может достигнуть 100-200 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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