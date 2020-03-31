2020-03-31T17:13:44+03:00
Общество

Погибший под Луганском в Великую Отечественную войну генерал Шаймуратов стал Героем России

Владимир Путин посмертно наградил легендарного комдива-кавалериста и разведчика
Игорь ЯКУНИН
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Президент Российской Федерации подписал указ о присвоении звания Героя России генерал-майору ШаймуратовуПрезидент Российской Федерации подписал указ о присвоении звания Героя России генерал-майору Шаймуратову
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В 112-й Башкирской кавалерийской дивизии служило 78 Героев Советского Союза и пять полных кавалеров Ордена Славы. При том командир этого, самого прославленного и орденоносного конного подразделения Красной Армии, герой боев и с Колачком, и с Гитлером, Минигали Шаймуратов высшей награды страны не имел.

И вот через 78 лет после гибели под Луганском прославленного комдива, которого высоко ценил Константин Симонов, президент Российской Федерации подписал указ о присвоении звания Героя России генерал-майору Шаймуратову.

Стоит напомнить, что пять лет назад с соответствующей инициативой выступило Российское военно-историческое общество.

112-я Башкирская, позже 16-я гвардейская дивизия прошла с боями за три года около 4000 километров — от Дона до Эльбы. Без малого четыре тысячи ее бойцов были награждены орденами и медалями — больше, чем в любой другой нашей дивизии. 23 февраля 1943 года во время рейда по тылам гитлеровцев в Ворошиловградской (ныне Луганской) области генерал-кавалерист погиб в бою в районе поселка Юлино (Штеровка).

На родине героя, в башкирском поселке Шаймуратово несколько лет назад благодаря усилиям РВИО и на народные пожертвования был установлен памятник легендарному комдиву. «Это был настоящий военный интеллигент и при этом блестящий полководец, душа своей дивизии» — отметил председатель РВИО Владимир Мединский, сообщив, что Шаймуратов не толко отважно сражался на фронтах Гражданской и Великой Отечественной войн, но успел между войнами и плодотворно поработать в военной разведке на самых серьезных направлениях..

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11 сентября в деревне Шаймуратово Кармаскалинского района состоится открытие мемориала Воинской Славы, посвященного 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и ее командиру генерал-майору Минигали Шаймуратову. В торжественном открытии примет участие министр культуры РФ Владимир Мединский. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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