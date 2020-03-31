2020-03-31T19:14:21+03:00
Экономика

Крупнейшие компании поддержали инициативу #мывместе

Средства пойдут на приобретение необходимых товаров для населения и организацию работы Волонтерских штабов
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Акция взаимопомощи во время пандемии коронавируса #мывместе.Акция взаимопомощи во время пандемии коронавируса #мывместе.
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Акция взаимопомощи во время пандемии коронавируса #мывместе привлекает все больше партнеров. Социальная платформа Фонда Росконгресс, Фонд Инносоциум, сообщает, что к инициативе, запущенной Общероссийским народным фронтом при поддержке Фонда Росконгресс, Ассоциации волонтерских центров, Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтеров Конституции» и ПАО «Ростелеком», присоединяются крупные российские и зарубежные компании:

The Coca Cola Company передаст в штаб ОНФ тонны продукции для формирования продуктовых наборов в регионах, Москве и Московской области и обеспечения волонтерских штабов;

Philipp Morris, МТС и Группа «Черкизово» стали финансовыми партнерами акции. Все средства пойдут на приобретение необходимых товаров для населения и организации работы Волонтерских штабов, а также средств индивидуальной защиты для волонтеров акции;

«Почта России» взяла на себя организацию логистики по доставке необходимых товаров для населения по стране, а также разместила информацию об акции во всех отделениях «Почты России»;

«Билайн» передал в штаб акции 2700 сим-карт, необходимых для поддержания связи с волонтерами и координации их работы;

Henkel обеспечила волонтеров необходимой техникой, предоставив ноутбуки и телефоны для работы.

Работу по координации запросов штаба волонтеров и взаимодействию с партнерами осуществляет Социальная платформа Фонда Росконгресс, Фонд Инносоциум.

«Мы хотим поблагодарить наших партнеров за быструю и своевременную поддержку. В сложившейся ситуации нельзя оставаться в стороне. Всю историю человечество неизменно сталкивается с вызовами времени, какую бы форму они не приобретали. Сегодня вызов охвативший весь мир – новый тип коронавируса COVID-19. Любая помощь– важна, ведь в изоляции оказалось более 30 млн пенсионеров по всей стране. Многие из них одиноки, кто-то нуждается. Объединиться, поддержать их, помочь уберечься от болезни – тот минимум, мы можем сделать в рамках акции #мывместе», - отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина

Колл-центр, развернутый при поддержке Фонда Росконгресс, принимает более 6000 заявок в сутки. Ожидается, что число звонок будет увеличиваться по мере роста числа самоизолированных.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

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