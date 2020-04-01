Читай и не кашляй!

Майк Байер

«Успешно счастливый»

ИД «Комсомольская правда»

Майка Байера называют мотивационным тренером (или коучем). Слово это несколько скомпрометировано шарлатанами, собирающими толпы на стадионах и впаривающими людям банальности за огромные деньги. Но Байер не шарлатан и не шоумен, а скорее хороший психотерапевт и для помощи людям применяет простую, но логичную и очень эффективную методику. У него множество клиентов, включая голливудских звезд и поп-исполнителей, а его книга стала бестселлером по версии Amazon и The New York Times.

Его идея в том, что каждый из нас может стать лучшей версией самого себя. То есть в нас живет «лучшее Я», на которое мы можем просто не обращать внимания, к которому не прислушиваемся. При этом в нас живет и «анти-Я» - те, кто мешает нам трезво смотреть на жизнь, заставляет вспыхивать от гнева или съеживаться от страха даже перед незначительными проблемами и испытаниями. Одна из главных целей этой книги - заставить людей понимать самих себя. «Эта книга подскажет вам, как найти свой путь и обрести внутреннюю силу для возрождения к жизни. Я хочу быть уверенным в том, что внутри вас по-прежнему четко звучит внутренний голос, который и будет направлять вас в нужную сторону».

Майк Байер «Успешно счастливый»

Карл Циммер

«Она смеется, как мать»

Издательство «Альпина нон-фикшн»

Это толстенная, в 600 страниц, книга о наследственности. Звучит не очень весело, но поверьте - Карлу Циммеру удалось рассказать о своем предмете настолько увлекательно, насколько это возможно. Начинает он свою книгу с сообщения, что у монархов из династии Габсбургов нижняя челюсть была настолько крупнее верхней, что их рты практически не закрывались. Чем дальше, тем больше болезней было у наследников короны - и все из-за близкородственных браков: Габсбурги очень дорожили чистотой крови, поэтому дяди то и дело женились на племянницах, а двоюродные братья - на двоюродных сестрах. Почему это обернулось проклятием?

А почему одни люди вырастают маленькими, другие высокими? Каким образом по наследству передаются опасные болезни? Как удалось установить, что во всех современных людях неафриканского происхождения есть от 1 до 5 процентов генов неандертальцев? В общем, море всего захватывающего.

Карл Циммер «Она смеется, как мать»

Людмила Улицкая

«О теле души»

Издательство АСТ (Редакция Елены Шубиной)

Главный российский претендент на Нобелевскую премию Людмила Улицкая никогда не была особенно веселой писательницей, и ее новый сборник рассказов - о смерти, а точнее, о переходе из нашего мира в иные, непонятные. А еще - о загадочных узорах судьбы, которые могут обеспечить переходы в новый, неизведанный мир еще при жизни. Пожилая интеллигентная дама, стремясь на всякий случай гарантировать себе приличную и быструю смерть, знакомится со врачом, просит его выписать сильнодействующее снотворное - и даже не догадывается, к чему приведет это знакомство… Игрушечная собачка с разными пуговичными глазками, верой и правдой служившая детям на протяжении десятков лет, сгорает вместе с хламом в дачном сарае, а у ее повзрослевшей владелицы рождается сын с разными по цвету глазами…

Людмила Улицкая «О теле души»

Маргалит Фокс

«Конан Дойль на стороне защиты»

Издательство «Альпина нон-фикшн»

Скажи «Артур Конан Дойль» - и первой ассоциацией у любого человека будет «Шерлок Холмс». А между тем в последние 20 с лишним лет своей жизни Конан Дойль шел по стопам своего героя - расследовал жестокое преступление.

В декабре 1908 года в Глазго была убита старушка по имени Марион Гилкрист. По горячим следам был арестован подозреваемый - еврей по имени Оскар Слейтер. Улик почти не было, а обвинение расползалось на глазах, но его приговорили к пожизненному заключению. Следующие 18 лет Слейтер провел в тюрьме. Там бы он и умер, если бы на его защиту не встал Конан Дойль, развернувший яростную кампанию за пересмотр дела. Маргалит Фокс в своей книге вслед за Конан Дойлем пытается распутать это уголовное дело, до сих пор одно из самых громких в истории Шотландии.