Читай и не кашляй!
Майк Байер
«Успешно счастливый»
ИД «Комсомольская правда»
Майка Байера называют мотивационным тренером (или коучем). Слово это несколько скомпрометировано шарлатанами, собирающими толпы на стадионах и впаривающими людям банальности за огромные деньги. Но Байер не шарлатан и не шоумен, а скорее хороший психотерапевт и для помощи людям применяет простую, но логичную и очень эффективную методику. У него множество клиентов, включая голливудских звезд и поп-исполнителей, а его книга стала бестселлером по версии Amazon и The New York Times.
Его идея в том, что каждый из нас может стать лучшей версией самого себя. То есть в нас живет «лучшее Я», на которое мы можем просто не обращать внимания, к которому не прислушиваемся. При этом в нас живет и «анти-Я» - те, кто мешает нам трезво смотреть на жизнь, заставляет вспыхивать от гнева или съеживаться от страха даже перед незначительными проблемами и испытаниями. Одна из главных целей этой книги - заставить людей понимать самих себя. «Эта книга подскажет вам, как найти свой путь и обрести внутреннюю силу для возрождения к жизни. Я хочу быть уверенным в том, что внутри вас по-прежнему четко звучит внутренний голос, который и будет направлять вас в нужную сторону».
Майк Байер «Успешно счастливый»
Карл Циммер
Издательство «Альпина нон-фикшн»
Это толстенная, в 600 страниц, книга о наследственности. Звучит не очень весело, но поверьте - Карлу Циммеру удалось рассказать о своем предмете настолько увлекательно, насколько это возможно. Начинает он свою книгу с сообщения, что у монархов из династии Габсбургов нижняя челюсть была настолько крупнее верхней, что их рты практически не закрывались. Чем дальше, тем больше болезней было у наследников короны - и все из-за близкородственных браков: Габсбурги очень дорожили чистотой крови, поэтому дяди то и дело женились на племянницах, а двоюродные братья - на двоюродных сестрах. Почему это обернулось проклятием?
А почему одни люди вырастают маленькими, другие высокими? Каким образом по наследству передаются опасные болезни? Как удалось установить, что во всех современных людях неафриканского происхождения есть от 1 до 5 процентов генов неандертальцев? В общем, море всего захватывающего.
Карл Циммер «Она смеется, как мать»
Людмила Улицкая
Издательство АСТ (Редакция Елены Шубиной)
Главный российский претендент на Нобелевскую премию Людмила Улицкая никогда не была особенно веселой писательницей, и ее новый сборник рассказов - о смерти, а точнее, о переходе из нашего мира в иные, непонятные. А еще - о загадочных узорах судьбы, которые могут обеспечить переходы в новый, неизведанный мир еще при жизни. Пожилая интеллигентная дама, стремясь на всякий случай гарантировать себе приличную и быструю смерть, знакомится со врачом, просит его выписать сильнодействующее снотворное - и даже не догадывается, к чему приведет это знакомство… Игрушечная собачка с разными пуговичными глазками, верой и правдой служившая детям на протяжении десятков лет, сгорает вместе с хламом в дачном сарае, а у ее повзрослевшей владелицы рождается сын с разными по цвету глазами…
Людмила Улицкая «О теле души»
Маргалит Фокс
«Конан Дойль на стороне защиты»
Издательство «Альпина нон-фикшн»
Скажи «Артур Конан Дойль» - и первой ассоциацией у любого человека будет «Шерлок Холмс». А между тем в последние 20 с лишним лет своей жизни Конан Дойль шел по стопам своего героя - расследовал жестокое преступление.
В декабре 1908 года в Глазго была убита старушка по имени Марион Гилкрист. По горячим следам был арестован подозреваемый - еврей по имени Оскар Слейтер. Улик почти не было, а обвинение расползалось на глазах, но его приговорили к пожизненному заключению. Следующие 18 лет Слейтер провел в тюрьме. Там бы он и умер, если бы на его защиту не встал Конан Дойль, развернувший яростную кампанию за пересмотр дела. Маргалит Фокс в своей книге вслед за Конан Дойлем пытается распутать это уголовное дело, до сих пор одно из самых громких в истории Шотландии.
Маргалит Фокс «Конан Дойль на стороне защиты»
ИСТОЧНИК KP.RU