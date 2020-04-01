Туалетный гольф и конфеты со вкусом носков: какие странные вещи предлагают москвичам магазины приколов

День дурака, или, как его политкорректно величают, День смеха особо не празднуют. Но может быть, сейчас, в сложных условиях нам всем нужно юмористическая разрядка. Корреспондент «Комсомолки» прошерстил московские магазины приколов и рассказывает о самых странных товарах, которые лежат на полках.

СТРАННЫЕ ТОВАРЫ

Эти вещи продают в китайских интернет-магазинах. Но иногда их можно обнаружить и в столичных магазинах с интересными товарами.

Симулятор прыщей. Фото: aliexpress

Симулятор выдавливания прыщей

800 руб.

Силиконовая подушка с отверстиями. Внутрь закачивается жидкий воск. Бутылек идет в комплекте и предварительно его нужно подержать в теплой воде, чтоб дошел до кондиции. Мерзость позиционируется как антистресс-игрушка.

Диспансер для мыла. Фото: aliexpress

Диспенсер для мыла в виде носа

600 руб.

Не знаем почему, но азиатские продавцы через корявый русский переводчик обозвали этот товар «милый забавный носик». Хотя по размеру это настоящий шнобель! Лепится носяра на присоски. Внутрь заливается жидкое мыло. Давишь на ноздрю и получаешь порцию геля.

Кот-пират. Фото: aliexpress

Кот-пират

500 руб.

Продавцы странных вещей уверены - ваш котик тоже желает отметить День дурака. Сделать это можно в костюме грозы семи морей. Сбоку болтаются плюшевые руки-крюки - лапки остаются свободными.

Гольф для туалета. Фото: aliexpress

Мини-гольф для туалета

700 руб.

Подарок для настоящих аристократов. Зеленое поле, с выемкой, чтобы подогнать к унитазу, клюшка и лунка в комплекте. Ах да, табличка «Не беспокоить» также в наличии.

Оригинальный головной убор

1000 руб.

Вы только посмотрите на эту восточную нимфу, которая с упоением читает журнал. Не иначе как «Научный вестник квантовой механики»! В отзывах покупатели пишут, что шапка очень теплая, а главное гарантирует, что взгляды всех прохожих будут прикованы к тебе.

РОЗЫГРЫШИ

Эти товары продают в магазинах приколов. Большинство из них расположены в небольших ТРК у дома, либо можно заказать в интернете

Подарок для возлюбленной. Фото: aliexpress

Подарок для возлюбленной

2000 руб.

Страшно представить, для каких сексуальных девиаций разработали этот наряд. А может быть, это оживший стереотип женоненавистников? Продавцы же позиционируют это как наряд для ночного клуба или костюм на Хэллоуин.

Унитазная брызгалка. Фото: feygas.ru

Унитазная брызгалка

100 руб.

Безобидный прикол, который вновь основан на сортирном юморе. Компактная груша наполняется водой. Подсовываете ее под стульчак унитаза. Когда жертва присядет, получит легкий залп.

Шуточная конфета

15 руб.

Выглядят как обычные карамельки. Такие обычно наваливают в чашу в комнатах ожидания. Злое лакомство может окрасить рот в дикие цвета или вовсе оказаться со вкусом соли, мыла, чеснока, протухшей рыбы или запахом ног.

Кровавое мыло. Фото: feygas.ru

Кровавое мыло

50 руб.

Есть два вида розыгрыша. Первый это обычный кусок мыла, который при контакте с водой начинает оставлять на руках краситель. Другой вид - бесцветный порошок. Посыпаешь им сухой брикет мыла - и стоит попасть на вещество воде, как оно тут же превращается в ярко-красную краску.

Граффити на машину

750 руб.

Баллончик с аэрозольной краской, которая легко смывается. Но до того, как хозяин авто побывает на мойке, ему предстоит пережить все стадии принятия: гнев, депрессию, отрицание и принятие.

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Доставка 1-2 дня, 350 руб.

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Большая Черемушкинская, 13

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Доставка на следующий день, 250 руб.