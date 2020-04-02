РЖД приостановили сообщение с 21 страной для сдерживания коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции заставляет страны ограничивать передвижение населения. Так сказать, самоизолироваться. Это позволит предотвратить миграцию смертельно опасного заболевания между странами. В России временно отменяются или следуют измененным маршрутом международные пассажирские поезда. В ряде случаев вводятся специальные условия перевозки пассажиров, которые касаются также и возврата билетов. Об ограничениях, принятых в связи с распространением коронавируса, подробно рассказано на официальном сайте РЖД.

ПО ПРОПИСКЕ

Так, полностью отменяется железнодорожное сообщение со всеми странами Евросоюза - на неопределенный срок. Отменены все поезда и беспересадочные вагоны, следующие в Азербайджан, Китай, Киргизию, КНДР, Монголию, Молдову, Таджикистан, Узбекистан, Украину. Всего с начала пандемии коронавируса РЖД приостановили железнодорожное сообщение с 21 страной.

Вместе с тем, в Беларусь пока ходят два поезда. Однако до 1 мая пересечь белорусско-российскую границу в них смогут только граждане России. Въезд на территорию РФ из Беларуси граждан других государств запрещен.

С 30 марта пересечь границу России в транзитных поездах, следующих в Калининградскую область и обратно, смогут только те пассажиры, которые имеют в паспорте отметку о регистрации на территории Калининградской области (пассажирам, оформивших билеты по загранпаспорту, придется взять с собой гражданский паспорт со штампом прописки).

Сохраняется также несколько поездов, идущих в Республику Казахстан и обратно. Из РК в Россию могут выехать граждане других государств, в том числе граждане РФ, а въехать - лишь граждане Казахстана или иностранцы, имеющие в этой стране близких родственников. Причем, факт родства надо подтвердить документально при покупке билета.

Чтобы сделать поездку безопасной, компания проводит дезинфекцию всех поездов. Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

Корректировка периодичности курсирования ряда поездов проводится с учетом сохранения транспортной доступности городов и регионов, говорят в РЖД. И добавляют, что профилактика распространения коронавирусной инфекции сегодня является одним из приоритетных направлений работы компании. «Чтобы сделать поездку более безопасной все наши поезда как дальнего, так и пригородного следования проходят обработку с применением дезинфицирующих моющих средств, активных в отношении вирусов. Введены ограничения на работу вагонов-ресторанов в поездах и точек общественного питания и торговли на вокзалах, - отмечает заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов. – И, конечно же, мы осуществляем постоянный мониторинг за состоянием здоровья сотрудников, задействованных в обслуживании пассажиров. И это далеко не полный спектр мер, предпринятых нами в последнее время».

«Меры правильные, я поддерживаю решение РЖД, - отметил Норайр Блудян, директор Транспортной ассоциации Московской агломерации. – Сегодня ограничение миграции населения – один из самых эффективных инструментов по локализации заболеваемости. РЖД действует в соответствии с принятым правительством курсом по борьбе с вирусом».

«НЕВОЗВРАТНЫЕ» БИЛЕТЫ КОМПЕНСИРУЮТ

Если поезд был отменен, пассажиру будут возвращены денежные средства в полном объеме. Сделать это можно будет в течение полугода и совсем не обязательно ехать в кассы. В большинстве случаев сдать билет можно онлайн, через те электронные ресурсы, где он был приобретен.

Для тех пассажиров, поезд которых не был отменен, но они все же с учетом текущей ситуации намерены отказаться от запланированной поездки, РЖД приняли ряд бескомпромиссных решений по условиям возврата билетов.

Корректировка периодичности курсирования ряда поездов проводится с учетом сохранения транспортной доступности городов и регионов. Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

Например, специально для пассажиров старше 65 лет компания разработала технологию возврата неиспользованных билетов, оформленных в билетных кассах на поезда отправлением до 1 июня 2020 года. Для этого пассажир может обратиться в Единый информационно-сервисный центр по тел.: 8-800-775-00-00 и заявить о своем желании отменить поездку. Оператор фиксирует данные пассажира и реквизиты отменяемой поездки, а также согласовывает с пассажиром кассу, где он в течение полугода может вернуть деньги. При этом, неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов.

Эта технология появилась буквально в конце прошлой неделе и была разработана специально для тех групп граждан, которые в наибольшей степени были подвержены рискам от новой коронавирусной инфекции. Очень многие граждане, особенно старших возрастных категорий заблаговременно покупали бумажные билеты в кассах и теперь вынуждены сдавать их, а согласно существующим правилам, их можно было вернуть только на вокзале. Однако, сама поездка пожилых людей на вокзал по нынешним временам неоправданный риск. Поэтому компания в считанные часы подготовила и реализовала новую безопасную технологию.

Впрочем, РЖД предоставляет пассажирам возможность вернуть деньги и более молодым пассажирам даже за билеты, купленные по невозвратному тарифу. Теперь это можно сделать не только в железнодорожных кассах, но и онлайн. Сдать «невозвратный» билет можно до 10 апреля включительно. Причем, на тех же условиях, что и обычные. C минимальными потерями могут сдать билеты и пассажиры организованных групп, которые планировали отправиться в поездки в марте или апреле – за возврат каждого проездного документа с пассажиров будет взиматься только сбор, установленный ФАС РФ в размере 210 руб. 60 коп.

«Я рад, что РЖД возвращает невозвратные билеты. Думаю, что железнодорожников необходимо включить вместе с авиакомпаниями в список предприятий, которым положена правительственная помощь. Тогда РЖД сможет возвращать деньги за билеты всем пассажирам полностью, вместе с комиссией», - резюмировал председатель общественного объединения «Союз пассажиров» Кирилл Янков.