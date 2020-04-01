Антон Шипулин –«КП»: Сейчас мы должны бороться с коронавирусом, а не выяснять отношения

Сегодня в СМИ появилось открытое письмо, в котором подписавшиеся указали на проблемы с финансированием Союза биатлонистов России, а также на кадровые и административные ошибки. Список подписантов, которые выступили за отставку Владимира Драчева, внушительный. Это олимпийские чемпионы Александр Тихонов, Анатолий Алябьев, Виктор Маматов, Владимир Барнашов, Дмитрий Васильев, Юрий Кашкаров, Владимир Аликин, Валерий Медведцев, Ольга Медведцева, заслуженные тренеры России Александр Касперович, Виктор Юрлов, Александр Привалов, Геннадий Раменский, Владимир Путров, Геннадий Челюканов, а также главы и тренеры региональных федераций.

При этом, по словам спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий не подписывала письмо, хотя ее фамилия значится в списке.

После появления этого письма нам позвонил еще один олимпийский чемпион по биатлону, коллега Драчева по Госдуме Антон Шипулин, и передал нам свое заявление по этому поводу.

«Искренне не понимаю, почему это письмо появилось именно сейчас. Полностью согласен с Димой Губерниевым, который сказал, что сейчас мы должны быть сконцентрированы на борьбе с коронавирусом, а не на выяснении каких-то отношений. Сейчас это наша общая цель, наша общая задача. Мы должны помогать друг другу.

Вопрос доверия или недоверия к Владимиру Петровичу можно было бы обсуждать, если бы был предложен какой-то механизм выхода из кризиса, какие-то реальные кандидатуры на этот пост. Также любые изменения в руководстве Федерации должны происходить исключительно в соотвествии с уставом, а не на основании письма, которое было опубликовано в СМИ.

Более того, когда выясняется, что некоторые люди, чьи фамилии изначально значились в списке, письмо на самом деле не подписывали, рассматривать эту инициативу всерьёз становится крайне сложно. Письмо просто перестаёт вызывать доверие.

Все вместе мы должны преодолеть ситуацию с коронавирусом, а потом уже задумываться над будущим биатлона и обсуждать все проблемы в открытом и честном диалоге», - написал Шипулин.