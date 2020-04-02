Розовые косы - Светке Соколовой

Карантин - не повод забывать о внешности. Для женщин (и, кстати, не только для них) всегда важно оставаться красивыми. Сделать стильную прическу, взяв в качестве примера звезду, - почему бы нет? Изучив внешность знаменитостей, «Комсомолка» представляет модные прически, которые можно (мы проверяли!) сделать дома самим, не ходя в салоны красоты, которые нынче закрыты. Заодно поговорим о трендах окрашивания - можно поэкспериментировать с цветом самостоятельно или дождаться окончания карантина и довериться специалистам.

Смелая Ивлеева

_agentgirl_ Смелая Ивлеева

Начинается идеальная неделя для эксперимента, о котором мечтали многие офисные сотрудницы. Вы ведь хотите взбодрить свой тусклый цвет, но вряд ли решились бы на это накануне рабочей недели. А за неделю сидения дома яркий молодежный оттенок смоется и станет не таким вызывающим. Эксперимент под названием «восемнадцать мне уже» подразумевает окрашивание во все оттенки зеленого, карамельно-розового, нежно-сиреневого или пастельного персика. Эти эксперименты не рекомендуем дамам старше сорока: смотрится нелепо - вспомните хотя бы недавнюю смену имиджа Натальи Ветлицкой. А вот Насти Ивлеевой розовый очень даже идет. Одна из техник - нанесение цветовых пятен с помощью губки. Яркие пигменты быстро смываются.

Яркая Порошина

Проверенное временем каре - главная прическа весны и лета. Мария Порошина то крутит кудри, то вытягивает локоны и экспериментирует с оттенками блонда. В тренде яркие солнечные цвета.

poroshinamariyamikhaylovna Яркая Порошина

Заплетенная Лобода

Плетите косы! Косички - это не только отличный способ не ходить весь день растрепанной, но еще и модно, и практично. Закрепил - и можно не беспокоиться за прическу. А когда расплетешь, к примеру, спустя сутки, волны на волосах будут долго и хорошо держаться. Светлана Лобода рискнула, а теперь и вы попробуйте удивить домашних сменой имиджа. Кстати, на YouTube много видео-уроков по плетению симпатичных кос.

lobodaofficial Заплетенная Лобода

Асимметричная Меньшова

Любимая прическа Юлии Меньшовой в этом сезоне в тренде, причем такие асимметричные стрижки подойдут женщинам любых возрастов. Сегодня ее можно взбить руками и легко уложить с помощью воска в прямой классический боб, а завтра гелем зачесать волосы в сторону - в общем, проявите фантазию, и результат вас приятно удивит.

juliavmenshova Асимметричная Меньшова

Стриженый Шепелев

Пока Дмитрий Шепелев ищет новую работу, он может себе позволить экспериментировать с новыми образами. Стрижка фейд в этом сезоне актуальна - выстриженные виски и затылок плавно переходят в основную прическу. Вот с ней-то можно экспериментировать как угодно: уложить, взбить и даже начесать.

dmitryshepelev Стриженый Шепелев

Кудрявый Галкин

Мужчинам, помимо спортивных стрижек, можно носить и удлиненные, а это значит - можно не ходить в парикмахерскую столько, сколько хотите. Зализывайте волосы, делайте проборы - после пары уроков в интернете прически будут не хуже, чем у западных футболистов. Максиму Галкину повезло - его кудряшки чем длиннее, тем охотнее ложатся в прическу.

maxgalkinru Кудрявый Галкин

КОМПЕТЕНТНО

Стилист Анвар Очилов дает пять основных рекомендаций весенне-летнего сезона.

У женщин в тренде каре, каскад и короткие асимметричные стрижки. Их легко укладывать, они красиво лежат, чтобы самим получить красивую прическу, не требуется особой сноровки.

Мода словно чувствовала, что нам понадобятся яркие цвета, добавляющие радости в нашу повседневную жизнь. Добавляйте цвета и блеска. Если вам от 16 до 25 лет - решайтесь на самые смелые оттенки. Женщинам до 40 лет подойдет тонирование в холодные оттенки, мелирование, дамам постарше рекомендуем окрашивание в один тон - но тоже яркое, сочное, солнечное.

Если у вас длинные волосы, помойте голову, заплетите две или три толстые косички, подождите, пока волосы высохнут. Распустите - и получите красивые локоны. Либо соберите волосы в хвост и наверху закрутите в жгут. Дайте возможность высохнуть - и получите красивые и объемные волны.

Если у вас средняя длина - помойте голову, сделайте у корней косички, не трогая длину волос, а когда корни подсохнут - распустите косички. Прикройте эти локоны верхним слоем волос и получите объем и укладку.

Если получилось не очень, после карантина приходите к специалистам - все исправим!