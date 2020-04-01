2020-04-01T23:56:06+03:00
Происшествия

Не до смеха: полиция уже наказала 1250 нарушителей карантина

Это данные на 1 апреля
Павел ЧЕРНЫШОВ
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В последние дни полицейские в общественных местах населенных пунктов активно информируют местных жителей об ограничительных мерахВ последние дни полицейские в общественных местах населенных пунктов активно информируют местных жителей об ограничительных мерахФото: Михаил ФРОЛОВ
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В среду пресс-служба МВД России сообщила, что полиция уже привлекло к административной ответственности 1250 человек, нарушивших карантин.

«Акцент делается на розыск лиц, прибывших из-за рубежа и не соблюдающих предписания Роспотребнадзора, - уточняет агентство ТАСС. - К ним принимаются установленные законодательством меры ответственности».

754 протокола составлены за неповиновение сотрудникам полиции, 433 — за нарушение режима пребывания в РФ иностранными гражданами, а еще 63 — за невыполнение в срок законных предписаний.

В последние дни полицейские в общественных местах населенных пунктов активно информируют местных жителей об ограничительных мерах во время начавшегося в минувшие выходные карантина. Указывают на недопустимость и опасность пренебрежительного отношения к запретам. Но пока далеко не все жители России проявляют сознательность. Некоторые люди расценивают карантин и режим самоизоляции как внеплановый отпуск с шашлыками на природе.

Именно поэтому 1 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за нарушение карантинного режима. В этом случае гражданину грозит штраф от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Если действия человека повлекли неумышленное причинение вреда здоровью другого человека или смерть, не содержат признаков преступления, сумма штрафа составит от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Для должностных лиц взыскание составит от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 тысяч до 1 млн рублей.

Также глава государства подписал документ, который вводит наказание за распространение фейков.

Так, за публичное распространение ложной информации в период чрезвычайных ситуаций, в том числе эпидемий, будут наказываться штрафами от 300 тысяч до 2 млн рублей. Но это лишь цветочки. А самая жесткая санкция по новой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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