Франция отпустит из карантина тех, у кого есть иммунитет к коронавирусу

- Не сразу, не везде и не для всех! - так оценил перспективы выхода французов из самоизоляции премьер-министр Эдуар Филипп. Об этом он заявил, выступая в среду перед Национальным собранием (парламентом). Само собой, по видеосвязи.

Пик «чумы 2020 года» в пятой республике еще далеко не пройден. Однако правительство излучает оптимизм:

- Прорабатываем возможность отмены карантина по результатом тестирования людей в разных регионах, социальных и возрастных группах, - обещает Филипп.

И речь идёт о тесте не на коронавирус, а… антитела к ему. Таковые вырабатывается, когда ты уже переболел 2019-nCoV. И обрел иммунитет. Значит, если точно известно, что ты больше не заболеешь и никого не заразишь, то и дома сидеть нет смысла.

Такая идея французских властей исходит из заявления ВОЗ о «вероятном» появлении иммунной защиты у людей, так или иначе столкнувшихся с вирусом. Правда, наблюдатели отметили, что всевозможные «вероятно» и «гипотетически» в том первоапрельском выступлении Эдуара Филиппа звучали через слово. Да и сам премьер не скрывал, что «многое остается неизвестным». Тем не менее, он пообещал при поддержке ученых в течение недели представить конкретную программу по выходу страны из карантина. Напомним, в режиме строгой изоляции французы живут с 17 марта.