2020-04-02T18:13:49+03:00
Общество

Россиянам предложат продукты и товары первой необходимости без наценки

Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» не менее чем на месяц обнулят торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров
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Такая инициатива призвана поддержать социально незащищенные группы покупателей в период сложной эпидемиологической ситуации в стране. Перечень продуктов питания первой необходимости в сегменте «первой цены» торговые сети определят сами. Их и предложат покупателям по ценам производителей, без торговой наценки.

«Текущая ситуация побуждает нас принять специальные меры поддержки покупателей, - считает CEO Х5 Retail Group Игорь Шехтерман. - Товары «первой цены» жизненно важны для социально незащищенных групп населения, о которых мы должны позаботиться в первую очередь. Мы надеемся, что наша совместная инициатива найдет отклик среди наших поставщиков и оптовые цены на эти товары будут также минимальны».

«Многие наши покупатели, особенно малообеспеченные, оказались сегодня в достаточно сложной ситуации, - отметил президент, генеральный директор «Магнита» Ян Дюннинг. - Мы считаем важным поддержать их и дать возможность минимизировать свои расходы на продукты питания первой необходимости».

В свою очередь, лидеры российского розничного рынка рассчитывают на поддержку производителей и поставщиков, чья конструктивная позиция которых позволит усилить эффект от этой очень правильной и своевременной инициативы. Присоединиться к ней Х5 Retail Group и «Магнит» приглашают розничные компании любых форматов.

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