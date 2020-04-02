Звезды массово сдали тест на коронавирус: Малахов, Тимати, Порошина, Малышева уже получили результаты

Тест на коронавирус в Москве сейчас можно сдать всем желающим в нескольких клиниках и лабораториях – за деньги. Даже те звезды, у которых нет никаких тревожных симптомов, спешат на проверку.

Рэпер Тимати в разгар пандемии слетал на Мальдивы, где тренировался, погружаясь на глубину, занимался серфингом. Вернувшись домой в Москву, музыкант сдал тест на коронавирус. Также тестирования прошла и его жена Анастасия Решетова. У всех в семье – отрицательный результат теста, все здоровы.

Как нам стало известно, Андрей Малахов также недавно получил два отрицательных результата теста на коронавирус. Малахов сейчас в ежедневном режиме снимает свою программу «Прямой эфир» на тему коронавируса: в эфире звучат компетентные мнения экспертов, идут репортажи из российских регионов, многие врачи, экономисты, артисты выходят на связь со студией в онлайн режиме из дома.

Лера Кудрявцева вызывала специалистов из лаборатории в свой загородный дом: телеведущая общалась с Львом Лещенко на одной из светских тусовок. После того, как у певца диагностировали коронавирус, Кудрявцева забеспокоилась. Также звезда получала сотни сообщений в соцсетях – о том, как она может вести эфиры на ТВ без анализов. Тестирование показало, что Лера Кудрявцева не больна.

Лера Кудрявцева вызывала специалистов из лаборатории в свой загородный домФото: НТВ

После общения с Лещенко многие поспешили сдать анализы – Лариса Рубальская, Владимир Винокур, Игорь Крутой уже не паникуют на самоизоляции: анализы в норме.

Кстати, в телецентре «Останкино» у всех перед входом на работу проверяют температуру. Весь коллектив, который снимается в новом сезоне телепроекта «Танцы со звездами» сдал тест на коронавирус. Член жюри этого телепроекта Николай Цискаридзе не стал скрывать: «Это понадобилось, чтобы начать съемки проекта «Танцы со звездами». Среди участников телепроекта – Мария Порошина, Елена Летучая, Андрей Соколов и многие другие звезды.

Коллективы некоторых крупных телепроектов, которые работают, чтобы люди на карантине могли получать актуальную, познавательную, развлекательную информацию, проводить время дома интересно, полезно и не скучно – также прошли тестирование.

Главный теледоктор Елена Малышева также сдала тест на коронавирус после того, как посещала больницу в Коммунарке – делала телерепортаж. Елена Васильевна уже сообщила, что результат отрицательный.

Елена Малышева также сдала тест на коронавирус после того, как посещала больницу в Коммунарке

Экс-жена футболиста Александра Кержакова также сдала анализ. Милана Тюльпанова побывала в Милане (до закрытия границ), выдержала 14-дневный карантин, а на 20-й день ей стало плохо – симптомы были похожи на коронавирус. «Сдают их по слюне и из носа берут материал. В итоге оказалось, что у меня ОРВИ, но сколько я успела передумать – ведь за это время общалась с огромным количеством людей», - рассказала Милана Тюльпанова.

А вот Ксения Бородина, которая в разгар пандемии с мужем, друзьями, соведущей по «Дому-2» Ольгой Орловой улетела 8 марта отмечать свой день рождения на горнолыжный курорт в Куршавель, тест не делала. Но ведущие «Дома-2» сидят на карантине. Первый выход Бородиной на работу 6 апреля.