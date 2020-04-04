В Боткинской больнице пациентов снимают для глянцевого журнала про коронавирус

Питерский дизайнер и фотограф Артем Иванов попал в Боткинскую больницу северной столицы (ту самую, по поводу ветхости которой звонили на прямую линию Владимиру Путину в декабре прошлого года) и решил не унывать, а творчески раскрасить серые будни стационара.

Он начал снимать пациентов в антураже больницы (видно, что отремонтированной!), словно в дорогих декорациях фотосессии для глянцевого журнала. Обычные люди, помещенные в палаты, молодые парни и девушки, позируют с капельницами, бутылками минеральной воды вместо гантелей и с градусниками.

Botkina Covid Fashion, как назвал издание Артем Иванов, вышел в интернет-версии пока что в виде нескольких обложек с забавными и поучительными выносами и заголовками: «Все на шашлыки! И еще 10 способов собрать себе новых соседей в инфекционку», «Бицепс или жрицепс? Выбираем, что прокачивать на карантине», «Мазок или лизок: какой метод диагностики более эффективен», «Коктейль Botkina. Новый взгляд на фурацилин и компот из шиповника» и другие.

Фото: Артем Иванов; facebook.com/Валентина Суслова

Фото: Артем Иванов; facebook.com/Валентина Суслова

Фото: Артем Иванов; facebook.com/Валентина Суслова

Фото: Артем Иванов; facebook.com/Валентина Суслова

Фото: Артем Иванов; facebook.com/Валентина Суслова

Фото: Артем Иванов; facebook.com/Валентина Суслова

Фото: Артем Иванов; facebook.com/Валентина Суслова