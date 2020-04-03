2020-04-03T11:56:15+03:00
Экономика

Как не переплатить за коммуналку, круглосуточно сидя дома на карантине

Помойте окна, разморозьте холодильник — и другие советы от профессионалов домашней экономии
Елена АРАКЕЛЯН
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Ряд экспертов пугают, что траты на некоторые коммунальные услуги в связи с самоизоляцией вполне могут вырасти на треть.Ряд экспертов пугают, что траты на некоторые коммунальные услуги в связи с самоизоляцией вполне могут вырасти на треть.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Самоизолируясь дома и работая удаленно, многие, естественно, заметили, что воды и электричества стало уходить заметно больше. Ряд экспертов пугают, что траты на некоторые коммунальные услуги в связи с самоизоляцией вполне могут вырасти на треть. Насколько все действительно страшно? И можно ли что-либо предпринять, чтобы циферки в следующей платежке не удивили слишком неприятно?

КОМУ НАСТОРОЖИТЬСЯ?

В проигрыше оказываются те, кто при обычном режиме большую часть дня находился вне дома: взрослые на работе, дети в школе. А теперь все — дома.

Взять пример вашего корреспондента. Раньше у нас дома только собака сидела, которая свет не включает и еду себе сама не готовит. А теперь… Я удаленно работаю уже третью неделю. Муж — тоже. В итоге постоянно включены два компьютера. В усиленном режиме работает аэрогриль — готовим дома (радует то, что электроплита жрала бы гораздо больше — см. таблицу). Свет днем горит — у нас темновато из-за деревьев. То же и с водой. Ее, судя по счетчику, стало уходить примерно в полтора раза больше. Холодной вместо обычных 3-4 кубов на двоих, видимо, ульется кубов 6. Готовка, постоянное мытье рук, полов и всего остального…

Именно про воду и свет я пишу, потому что плата за эти услуги у нас — да и у большинства — рассчитывается по счетчику. С теми услугами, что начисляются по нормативу, ничего не изменится. Например, за мусор вы больше платить не станете — хоть по факту его количество у вас определенно тоже должно вырасти.

НАСКОЛЬКО ВСЕ СТРАШНО

Моя платежка, как подсчитали по моей просьбе специалисты, увеличится примерно на 1,5 — 2 тысячи рублей. Примерно столько же удастся сэкономить, не ездя каждый день на работу и обратно на метро (в Москве при 40 руб. за проезд по карте «Тройка» за месяц набегает 1600 руб.). Но у нас — малогабаритная однушка в девятиэтажке, где в принципе коммуналка не высока. В трехкомнатной квартире, да у семьи с двумя детьми школьного возраста траты могут увеличиться гораздо существеннее.

- На стандартную семью из 3-4 человек услуги ЖКХ могут вырасти примерно на 20-30%, а в некоторых случаях и больше. Конечно, это зависит от того, кто работает или учится на удаленном доступе и насколько члены семьи захотят озаботиться возможной экономией ресурсов, - говорит директор АНО "Организация народного контроля" Наталья Чернышева.

МОЖНО ЛИ СЭКОНОМИТЬ

В нынешней ситуации и лишние пара тысяч рублей могут оказаться очень даже в кассу. Задумаешься тут об экономии.

Условия самоизоляции, конечно, накладывают свои ограничения. В магазин за более экономными лампочками не побежишь, да и магазины эти по случаю карантина закрыты. При этом эксперты призывают ни в коем случае не экономить на гигиене.

- Лучше обратить внимание на другие способы - например, при многотарифных счетчиках включать стиральную и посудомоечную машины (именно эти бытовые приборы потребляют наибольшее количество электроэнергии) в ночное время, когда тарифы ниже, - советует Наталья Чернышова. - Много энергии потребляет чайник, поэтому его рекомендуется очистить от накипи и не кипятить больше необходимого на данный момент.

А руководитель московского центра «ЖКХ Контроль» Вера Москвина подготовила вот памятку с советами, которые легко может взять на вооружение каждый. Особенно те, кто сейчас не работает — и потому есть время заняться бытовыми мелочами.

1. Разморозьте холодильник. «Морозилка» с «шубой» потребляет больше электроэнергии. Отодвиньте холодильник от батареи, духовки, плиты, солнечного угла кухни — внешний подогрев холодильника повышает выработку холода.

2. Вымойте окна. С улицы будет проникать больше света, и не придется включать освещение днем.

3. Отключайте от сети ноутбуки — три часа батарея способна работать без подзарядки.

4. То же и с телефоном. Начинайте его заряжать только при полной разрядке. Это и для батареи полезно.

5. Зарядку не оставляйте в розетке.

6. Все электроприборы, которыми вы не пользуетесь, но они включены в сеть, срочно выключите! «Красная точка» на телевизоре съедает 2500 рублей в год, а если еще кофеварка, чайник и микроволновка?

7. Стиральную машинку не переполняем, но и не гоняем полупустую. Добавляем в специальный отсек машины кондиционер — благодаря ему не нужно будет гладить белье.

8.Если гладить обязательно, то гладьте горячим, но выключенным утюгом.

9. Если нет посудомоечной машины, замачиваем посуду в мыльной воде — затем легко ополаскиваем.

10. Вместо ванны желательно принимать душ.

Как утверждает Наталья Чернышева, подобные нехитрые меры помогут снизить расходы на 10-15%. Немного… но в нынешней ситуации копейка рубль бережет.

КСТАТИ

Как заявил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, сенаторы совместно с Минстроем уже подготовили для правительства предложения - освободить граждан в связи с нынешней ситуацией от пеней за неуплату или неполную оплату услуг ЖКХ.

В Москве и области жители многоэтажек пока не будут платить за капремонт — взнос не будет взиматься до конца июня.

НАПОМИНАЛКА «КП»

Какие приборы сколько электроэнергии пожирают

(кВт в час)

Электроплита 3,3-8

Автоматическая стиральная машина 1,5 — 3,5

Посудомоечная машина 1,2 – 3,5

Электродуховка 1,2 — 4

Электрочайник 0,6 — 3

Масляный обогреватель 0,8 — 2,5

Инфракрасный обогреватель 0,3 — 3

Фен 0,7 – 2,5

Пылесос 0,6 -2,7

Мультиварка, пароварка 0,8 -2

Аэрогриль 0,8 – 1,5

Кофеварка, кофемашина 0,35 – 2,3

Компьютер 0,3 — 1

Современный телевизор (плазма, ЖК, LCD и т. д.) 0,03 – 0,4

Холодильник 0,025 — 0,5

Ноутбук 0,06 — 0,15

Тёплый пол 0,15 - 0,21 на кв. м.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

КСТАТИ

Что будет с коммунальными платежами в Москве из-за коронавируса: Экономия на капремонте, расходы на воде и электричестве

За неделю на карантине придется раскошелиться. Рассказываем, что будет с коммунальными платежами в Москве из-за коронавируса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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