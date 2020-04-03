Режим работы ЗАГСов в Москве в период карантина: работают ли и как подать заявление
Режим нерабочих дней продлен до 1 мая из-за коронавируса в Москве. Жителям города нужно оставаться в самоизоляции. Но если была назначена свадьба или дата развода в период с 4 апреля до 1 мая, то задуманное можно осуществить. Московские отделы ЗАГС не будут приостанавливать регистрацию заключения браков и разводов. Об этом «Комсомольской правде» рассказали в Управлении ЗАГС по Москве.
- Московские отделы ЗАГС не будут приостанавливать регистрацию заключения браков и разводов. Свадьбы будут проходить в неторжественной обстановке и без гостей, - рассказали в Управлении ЗАГС по Москве.
Из-за коронавируса свадебные церемонии временно не проводятся на новых площадках («Лужники», башни «Москва Сити» и другие). Пожениться можно только в отделах ЗАГС.
Как перенести дату свадьбы?
Заполнить заявление о переносе даты по установленной форме и направить его на электронную почту zags-shtab@mos.ru. Все заявления будут рассматриваться оперативно в течении 1-3 дней. Кстати, при наличии заявления о переносе на новую дату ранее уплаченные государственные пошлины за предоставление услуги оплачивать повторно не потребуется.
Как подать заявление на летние/осенние даты?
Подать заявление на регистрацию брака на доступные даты можно только онлайн - через Единый портал государственных услуг.
Как оформить другие услуги в ЗАГСе?
С 4 апреля и до особого распоряжения отделы ЗАГС Москвы будут работать только по предварительной записи. Для этого необходимо позвонить на горячую линию по номеру +7 (495) 777-77-77 и попросить соединить с отделом ЗАГС для записи на прием.
Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»