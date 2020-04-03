Режим работы ЗАГСов в Москве в период карантина: работают ли и как подать заявление

Режим нерабочих дней продлен до 1 мая из-за коронавируса в Москве. Жителям города нужно оставаться в самоизоляции. Но если была назначена свадьба или дата развода в период с 4 апреля до 1 мая, то задуманное можно осуществить. Московские отделы ЗАГС не будут приостанавливать регистрацию заключения браков и разводов. Об этом «Комсомольской правде» рассказали в Управлении ЗАГС по Москве.

- Московские отделы ЗАГС не будут приостанавливать регистрацию заключения браков и разводов. Свадьбы будут проходить в неторжественной обстановке и без гостей, - рассказали в Управлении ЗАГС по Москве.

Из-за коронавируса свадебные церемонии временно не проводятся на новых площадках («Лужники», башни «Москва Сити» и другие). Пожениться можно только в отделах ЗАГС.

Как перенести дату свадьбы?

Заполнить заявление о переносе даты по установленной форме и направить его на электронную почту zags-shtab@mos.ru. Все заявления будут рассматриваться оперативно в течении 1-3 дней. Кстати, при наличии заявления о переносе на новую дату ранее уплаченные государственные пошлины за предоставление услуги оплачивать повторно не потребуется.

Как подать заявление на летние/осенние даты?

Подать заявление на регистрацию брака на доступные даты можно только онлайн - через Единый портал государственных услуг.

Как оформить другие услуги в ЗАГСе?

С 4 апреля и до особого распоряжения отделы ЗАГС Москвы будут работать только по предварительной записи. Для этого необходимо позвонить на горячую линию по номеру +7 (495) 777-77-77 и попросить соединить с отделом ЗАГС для записи на прием.