Роснано объединяет частные 3D-центры для печати медицинских комплектующих

3 апреля инжиниринговая компания CML AT Medical из Северо-Западного нанотехнологического центра (Санкт-Петербург) и всероссийское общество владельцев 3D-принтеров 3DToday запустили федеральный проект печати дефицитных пластиковых комплектующих и других медицинских изделий, которые используются врачами в борьбе с новым коронавирусом. Проект поддерживается Фондом инфраструктурных и образовательных программ (куда входит Северо-Западный наноцентр) и в целом группой Роснано. Больше того, они призывают другие компании присоединиться к начинанию и объединить усилия всех участников рынка 3D-печати.

«ОПЕРАТИВНО ПРОЕКТИРОВАТЬ И ВЕРИФИЦИРОВАТЬ»

Обратим внимание, что CML AT Medical специализируется на проектировании медицинских изделий. Компания уже сконструировала и изготовила партию прототипов переходников для клапанов аппаратов ИВЛ и защитных щитков, передала их для тестирования. Предприятие готово принимать заказы на необходимые отечественной медицине изделия, оперативно проектировать и верифицировать 3D-модели и в кооперации с 3DToday и всем сообществом 3D-печатников передавать их в ближайший пункт 3D-печати по всей России.

Проект родился в ответ на резко возросшие потребности врачей, занятых борьбой с коронавирусной инфекцией.

«В последние недели мы столкнулись с большим количеством однотипных запросов от врачей, которые просили разработать и изготовить одноразовые переходники для фильтров в аппаратах ИВЛ и лицевых экранов для масок, - пояснила генеральный директор CML AT Medical Яна Чекрыжова. - После того как мы провели первый этап этой работы – отдали 50 щитков и 20 переходников на тестирование, стало понятно, что надо масштабировать наш опыт. Поэтому мы поддержали инициативу сообщества 3DToday объединить усилия 3D-печатников всей страны. Со своей стороны, будем выкладывать в открытый доступ все вновь создаваемые 3D-модели с описанием режимов печати и материалов».

НЕДООЦЕНЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Группа Роснано готова подключить к проекту 3D-печатные мощности всей сети наноцентров Фонда инфраструктурных и образовательных программ.

«Контрактные сервисы «ТехноСпарка» готовы оперативно производить необходимые детали для эффективной работы врачей в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Новосибирске, - отметил Олег Лысак, директор контрактных бизнесов группы компаний «ТехноСпарк», также входящей в сеть наноцентров Фонда инфраструктурных и образовательных программ. - Возможности аддитивных технологий для медицины обширны: можно изготавливать пластиковые и металлические детали для ремонта медицинской аппаратуры, индивидуальные изделия, адаптировать приборы для работы в системе».

Олег Лысак надеется, что совместная инициатива CML AT Medical и 3DToday откроет для отечественной клинической медицины пока явно недооцененные ею возможности 3D-принтинга, и это позволит аддитивным технологиям войти в повседневную жизнь врачей.

Во многих странах благодаря сплоченной работе 3D-печатников устранялся дефицит клапанов для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), лицевых щитков и других медицинских изделий, крайне необходимых для успешной борьбы с распространением и лечением коронавирусной инфекции.

В обращении 3DToday и CML AT Medical к сообществу 3D-печати в России также сказано, что вся информация о развитии проекта будут публиковать на канале в «Телеграмм».