Коронавирус во Франции, последние новости на 4 апреля 2020: дипломы бакалавров выдадут без экзаменов, заключенных освобождают из тюрем

Ситуация с распространением коронавируса во Франции по данным на утро субботы, 4 апреля 2020 года, остается весьма тяжелой. За последние сутки в больницах и других медицинских социальных учреждениях было зарегистрировано 588 случаев смерти от коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на главу Генеральной дирекции здравоохранения Франции Жерома Саломона сообщает Ле Паризьен.

Таким образом, общее количество погибших от коронавируса во Франции составило уже более 6500 человек. Абсолютное большинство из них – более 80% - были в возрасте старше 70 лет. Так, 5091 человек скончался в больницах, и еще 1416 смертей пришлось на дома престарелых.

Общее количество заразившихся коронавирусом во Франции составляет 64338 человек, 27432 из них госпитализированы, более 6600 человек находятся в реанимации, еще 641 человеку требуется срочная госпитализация. При всех этих страшных цифрах пик эпидемии коронавируса во Франции, судя по всему, пока еще не достигнут.

И еще немного о том, как живет Франция в условиях эпидемии коронавируса:

- Дипломы бакалавров впервые в истории будут выданы на основе оценок, полученных в течение учебного года – без национальных выпускных экзаменов, пишет Фигаро. Тесты были запланированы для 740 тысяч студентов на июнь, однако их, очевидно, невозможно будет провести.

- За период с 16 марта во французских тюрьмах на 6266 человек сократилось число заключенных. Осужденных по возможности отпускают из мест лишения свободы, «чтобы избежать гекатомбы». Первая смерть от коронавируса в тюрьме произошла 16 марта во Френе, а в конце марта от коронавирусной инфекции погиб тюремный надзиратель в Луаре.

- Люди толпятся у дверей виртуального Лувра. Посещения сайта музея увеличились с 40 000 до 400 000 посещений в день. Лувр публикует конференции, мультфильмы, видео на YouTube и подкасты.

- С понедельника планируется возобновить железнодорожное сообщение между Швейцарией и Францией – в последние две недели оно было заменено автобусами. Однако профсоюзы опасаются за здоровье сотрудников, поскольку пик эпидемии еще не пройден.