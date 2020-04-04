2020-04-04T08:27:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 4 апреля 2020: в крупных городах закрыли въезд и выезд

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Турции на 4 апреля 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Турции, последние новости на 4 апреля 2020: детям запретили выходить на улицуКоронавирус в Турции, последние новости на 4 апреля 2020: детям запретили выходить на улицуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Турции, как и во всем мире, по-прежнему идет борьба с коронавирусом. По последним новостям на 4 апреля 2020 года, число заболевших достигло отметки в 20 921, а число смертей - 425. От опасной инфекции вылечились уже 484 человека.

Несмотря на то, что все заведения общепита, кинотеатры, фитнес-клубы и салоны красоты закрыты, а выйти на улицу можно только в экстренном случае (например, в аптеку или в продуктовый магазин), число заболевших продолжает расти.

Последние новости о коронавирусе в Турции на 4 апреля 2020 таковы: власти закрывают на 15 дней въезд и выезд в 30 крупных городах, чтобы сдержать распространение инфекции. Также граждан обязали носить медицинские маски в общественных местах. А всем, кому еще не исполнилось 20 лет, запретили выходить из дома. Опасность заключается в том, что дети и подростки часто являются просто переносчиками болезни, заражая тех, кто находится в группе риска.

Кроме того, начало туристического сезона в Турции предварительно откладывается до конца мая. А международное сообщение, скорее всего, откроется только в июне.

На текущий момент проблем с масками, медицинскими халатами и перчатками в стране нет. Более того, Турция даже отправила самолет с гуманитарной помощью Италии и Испании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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