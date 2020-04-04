COVID-19: Ученые назвали главную причину того, почему маски надо носить всем

Примерно треть населения Земли сейчас самоизолировалось, а пандемия не утихает. Наоборот, случаи заражения множатся. Почему?

- Заразу разносят люди, которые считают себя здоровыми. Хотя на самом деле они болеют, только не знают об этом. Потому что болеют без каких-либо проявлений, свойственных COVID-19, - объясняет Стивен Морзе (Stephen Morse) – эпидемиолог из Колумбийского (Columbia University).

Согласно данным, которые на днях огласил Роберт Редфилд (Robert Redfield) директор американских Центров по контролю и предотвращению заболеваний ( Centres for Disease Control and Prevention), в среднем без симптомов болеют четверть людей, заразившихся новым коронавирусом. Болеют и распространяют зловредный вирус.

Характерный пример – пассажиры круизного лайнера Diamond Princess. Вирус был выявлен у 712 из 3711, находившихся на борту. У половины этих 712 симптомы заболевания так и не появились.

Кстати, коварно опасны и явно заболевшие – те, что уже с симптомами. Как уверяет Роберт Редфилд, они становятся заразными за 48 часов до того, как почувствуют недомогание. Успевают передать инфекцию дальше, полагая, что здоровы.

О подобной опасности еще в феврале предупреждал Бил Гейтс (Bill Gates) – глава Майкрософт - в своей статье, опубликованной в New England Journal of Medicine. И предрекал, что COVID-19, в силу своей скрытности, будет распространяться быстрее, чем атипичная пневмония в 2002 году, заполучившие которую становились заразными все-таки после появления симптомов.

По прикидкам Гейтса, смертность от нового коронавируса может, в итоге, составить 1 процент, что всего в 2 раза меньше кошмарной «испанки», погубившей в 1918 году более 30 миллионов человек.

Чаще других без симптомов болоеют дети.

Чем спасаться? Медицинскими масками. Их надо носить всем – даже тем людям, которые считают себя здоровыми