Коронавирус во Франции, последние новости на 5 апреля 2020: смертность снижается, Диснейленд разрывает трудовые контракты

Общее количество смертей от коронавируса во Франции по данным на утро воскресенья, 5 апреля 2020 года, превысило отметку в 7,5 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. Стоит отметить, что в этой статистике учитываются смерти и больницах, и в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях Франции.

За прошедшие сутки во Франции умер от коронавируса 441 человек – это значительно меньше, чем накануне. На сегодняшний день 28 143 человека госпитализированы, более 6838 человек находятся в реанимации. Еще 502 пациентам требуется срочная госпитализация. Всего же во Франции заражены 90 842 человека.

Между тем экономический кризис, начавшийся из-за карантина, становится все более заметным во всех отраслях. Так, например, Парижский Диснейленд объявил в субботу, что заканчивает контракты временных работников, которые были набраны в начале 2020 года – это 350 художников и техников, сообщает Le Parisien.

- В настоящее время нет никакого представления о возобновлении деятельности, и условия работы также неопределенны. Мы возобновим трудовые отношения, как только позволит ситуация, - прокомментировало руководство парка развлечений.

Режим строгой самоизоляции во Франции сохраняется. Так, в начале пасхальных каникул в Иль-де-Франсе и Окситании более 160 000 полицейских и жандармов будут мобилизованы для усиленных проверок. Правительство объявило, что срок действия карантина, начавшегося с 17 марта, вероятно, будет продлен после 15 апреля, а затем будет постепенно отменяться, пишет Le Monde.