Анфиса Чехова, разгуливающая на карантине в нижнем белье, возмутила Инстаграм

Как сохранить свежесть отношений, когда ты со своей половинкой заперт в четырех стенах на карантине? Именно эту важную тему решила обсудить с подписчиками своего Инстаграма Анфиса Чехова. 42-летняя телеведущая напомнила женщинам, что старый халат и растянутые треники – не тот вариант, который возбуждает мужчин. И призвала поклонниц ходить во время карантина в соблазнительном нижнем белье.

- Самую большую ошибку, которую совершают замужние или живущие в паре девушки - это начинают наряжаться только на выход. А дома носят застиранные футболки, треники, удобные халаты. Мужчины визуалы, им просто необходимо видеть перед глазами вдохновляющую картинку! – уверена Анфиса. - Поэтому, моё предложение на это время самоизоляции, назло вирусу и хмурым временам, начать дефилировать по квартире в красивом нижнем белье! С прической и благоухая вкусным парфюмом. Я, вот, прикупила себе новое нижнее бельишко.

Анфиса решила своим примером вдохновить прекрасных дам и опубликовала несколько снимком, на которых она демонстрирует роскошные формы в красивом белье. Но подписчики тут же подловили Чехову на обмане и поставили вопрос ребром: а для кого она наряжается? Ведь телеведущая давно в разводе, и о новых романтических увлечениях не объявляла. Для кого же все эти снимки в неглиже?

achekhova Самую большую ошибку, которую совершают замужние или живущие в паре девушки - это начинают наряжаться только на выход.

«Анфиса а вы дома для кого одели красивое нижнее белье? Вы вроде с сыном только живете?», «Люди, это просто реклама, за которую получают деньги», «Ой, а это вас сын фотографировал?», «У меня целая куча красивых пижам и белья, но сейчас в такой сложный для всех период как-то глупо говорить о тряпках», - пишут подписчики в комментариях. И возмущаются тому, что телеведущая обманывает поклонников ради того, чтобы заработать деньги на рекламе нижнего белья.

Судя по всему, Анфиса уже полностью пришла в себя после хирургического вмешательства, которое она перенесла пару недель назад. Тогда телеведущей сделали операцию на венах. В Инстаграме Анфиса призналась, что очень боится наркоза. Позже она написала на своей страничке, что все прошло хорошо.

- Наркоз я как-то пережила. Обычно я дерусь с врачами, которые мне пытаются ввести наркоз, но тут этого не случилось, - поделилась Чехова.