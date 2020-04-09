Льготная ипотека на новостройки может вернуться — под 8% годовых для всех

Одной из мер по поддержке рынка новостроек в нынешней непростой для всех ситуации может стать ипотека с господдержкой. Об этом журналистам рассказал руководитель аналитического центра ДОМ.РФ (государственная корпорация, которая занимается развитием жилищной сферы) Михаил Гольдберг.

Такая программа уже существовала в 2015-2016 годах, когда после обвала рубля ставки по кредитам стали просто заоблачными. Госпрограмма же позволяла взять ипотечную ссуду именно на покупку новостройки по льготной ставке — не более 12% годовых (тогда это была очень низкая ставка). Разницу между рыночной ставкой и льготной субсидировало государство. В тот кризис программа обеспечила спрос на новое жилье и, по мнению многих экспертов, спасла застройщиков от совсем уж массовых банкротств — следствием которых могло бы быть гораздо большее количество обманутых дольщиков.

Напомним, что сейчас льготную ипотеку на покупку новостройки могут получить только определенные категории населения. В частности, семьи с детьми («Семейная ипотека»).

Льготную программу «для всех» предлагается возобновить на 2020-2021 год по ставке не более 8%. По подсчетам аналитиков ДОМ.РФ, это позволит выдать порядка 800 тысяч ипотечных кредитов и достроить 40 млн кв. м. жилья, которые иначе из-за последствий коронавируса могут оказаться невостребованными. В числе других предложений — выкуп государством части нераспроданных квартир у застройщиков, в том числе под социальное жилье для очередников.

Сейчас, в связи с режимом самоизоляции, количество сделок по ипотеке, по данным ДОМ.РФ, в зависимости от банка, упало на 25-50%. Частично это связано с техническими сложностями — купить квартиру из-за карантина можно только электронно.