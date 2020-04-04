Коронавирус в Португалии, последние новости на 4 апреля 2020: В стране рекордное количество смертей за сутки, почти 10 тысяч заболевших

В солнечной Португалии на утро 4 апреля 2020 года зафиксировано уже 9 886 случаев заражения Covid-19. Прирост больных коронавирусом за последние сутки составил 852 человека. Темпы распространения Covid-19 в Португалии растут, еще накануне здесь выявили заражение «только» 783 человек.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Португалии, наибольшее количество случаев заболевания зарегистрировано по-прежнему в северном регионе страны - 5899.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Португалии составляет 246 человек, сегодня зафиксировано 37 случаев смерти - это рекордный показатель смертей за сутки в стране.

Сейчас врачи пытаются помочь 9 572 больным, при том что 245 из них находятся в критическом состоянии.

При этом количество выздоровевших и выписанных пациентов в Португалии на 4 апреля не так велико, пока 68 человек.

Последние новости о коронавирусе в Португалии - совет министров ввел в связи с пандемией Covid-19 особые меры безопасности с 9 по 13 апреля, Святую неделю.

В частности, перестают работать аэропорты страны на осуществление любых пассажирских рейсов, кроме возвращения граждан и транспортных перевозок.

Жителям на это время запрещено выезжать из своих населенных пунктов если это не связано с работой.

Напомним, парламент Португалии для противостояния распространению нового коронавируса недавно одобрил продление режима чрезвычайного положения до 17 апреля.