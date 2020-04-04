Коронавирус в Армении, последние новости на 4 апреля 2020: заразилось уже 736 человек, выздоровело десять

К утру 4 апреля 2020 года в Армении зафиксировано 736 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 73 человека.

Каждый день начиная с 1 апреля медики констатировали смерть пациентов, 3 апреля скончалось два человека. Всего с начала эпидемии в стране от коронавирусной инфекции умерли семь человек.

Как сообщили в национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Армении, врачи пытаются помочь и лечат 686 пациентов, у которых подтверждено Covid-19. Очень тяжелая ситуация у 30 из заболевших – они находятся в критическом состоянии.

Последние новости о коронавирусе в Армении - число справившихся с коронавирусом и выздоровевших зараженных составляет 43 человека – только накануне выписали сразу десятерых.

Напомним, из-за распространения коронавируса уже с 16 марта в Армении введен и действует режим чрезвычайного положения. Въезд и выезд из страны предельно ограничены, запрещены все публичные мероприятия, не работает общественный транспорт кроме такси и железнодорожного сообщения. Школьники и студенты не учатся. Введены ограничения на поездки и пешие передвижения граждан.

Ограничения установлены пока до 14 апреля.