Коронавирус в Казахстане, последние новости на 4 апреля 2020: В стране еще 29 заболевших. еще трое умерли
На утро 4 апреля в Казахстане зафиксировано 464 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 29 человек.
В Казахстане за минувшие сутки скончались еще три пациента, у которых был выявлен коронавирус. Общее количество жертв Covid-19 в стране возросло до 6.
Последние новости о коронавирусе в Казахстане - по данным оперативного штаба под медицинским наблюдением и на лечении сейчас 429 зараженных, из них шесть находятся в критическом состоянии.
Полность излечились 29 человек: в Нур-Султане – 16, еще олдного недавно выписали из больницы в Алматы, там теперь 13 выздоровевших.
География зараженных по Казахстану выглядит так:
Нур-Султан – 202
Алматы – 93
Шымкент – 11
Акмолинская область – 19
Актюбинская область – 7
Алматинская область – 9
Атырауская область – 20
Восточно-Казахстанская область – 4
Жамбылская область – 8
Западно-Казахстанская область – 2
Карагандинская область – 22
Костанайская область – 1
Кызылординская область – 26
Мангистауская область – 2
Павлодарская область – 1
Северо-Казахстанская область – 18
Туркестанская область – 19
Среди зараженных в Казахстане есть дети и подростки, которые хорошо переносят болезнь, но сами являются переносчиками заразы к пожилым родственникам. Большая часть заболевших в последнее время выявлены среди приезжих из Москвы, Стамбула, Берлина и Санкт-Петербурга.
ИСТОЧНИК KP.RU
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