Коронавирус в Казахстане, последние новости на 4 апреля 2020: В стране еще 29 заболевших. еще трое умерли

На утро 4 апреля в Казахстане зафиксировано 464 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 29 человек.

В Казахстане за минувшие сутки скончались еще три пациента, у которых был выявлен коронавирус. Общее количество жертв Covid-19 в стране возросло до 6.

Последние новости о коронавирусе в Казахстане - по данным оперативного штаба под медицинским наблюдением и на лечении сейчас 429 зараженных, из них шесть находятся в критическом состоянии.

Полность излечились 29 человек: в Нур-Султане – 16, еще олдного недавно выписали из больницы в Алматы, там теперь 13 выздоровевших.

География зараженных по Казахстану выглядит так:

Нур-Султан – 202

Алматы – 93

Шымкент – 11

Акмолинская область – 19

Актюбинская область – 7

Алматинская область – 9

Атырауская область – 20

Восточно-Казахстанская область – 4

Жамбылская область – 8

Западно-Казахстанская область – 2

Карагандинская область – 22

Костанайская область – 1

Кызылординская область – 26

Мангистауская область – 2

Павлодарская область – 1

Северо-Казахстанская область – 18

Туркестанская область – 19

Среди зараженных в Казахстане есть дети и подростки, которые хорошо переносят болезнь, но сами являются переносчиками заразы к пожилым родственникам. Большая часть заболевших в последнее время выявлены среди приезжих из Москвы, Стамбула, Берлина и Санкт-Петербурга.