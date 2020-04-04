Куда пропали 25 трлн рублей, собранные в виде НДС

От 25 до 30 трлн рублей, ежегодно начисляемых в виде одного из налогов, вместо бюджета легально в виде оброка попадают спекулянтам, перекупщикам товаров и коррупционерам. Между тем эти средства жизненно необходимы, особенно сейчас, в тяжелые времена нашествия коронавирусов, остановки многих предприятий и больших вследствие этого материальных потерь населения, бизнеса и государства. О том как вернуть эти деньги рассказано ниже.

ШИРПОТРЕБ КАК КОНЕЧНАЯ ТОЧКА СБОРОВ НАЛОГОВ

Вопреки бытующим представлениям все налоги в стране, за исключением экспортных, в конечном итоге выплачиваются не изготовителями продукции и её продавцами, а населением. Казалось бы, одним из важных факторов повышения уровня жизни населения является увеличение его покупательной способности за счет понижения в доходах граждан налоговых выплат. В таком случае растут товарное производство и получаемая от реализации товаров выручка их изготовителей, что, в конце концов, ведет также к увеличению доходов работников соответствующих предприятий. Однако, как показано ниже, налоги, выплачиваемые населением, превышают 90% его суммарных доходов. Выплачивает оно налоги, когда приобретает потребительские товары и услуги. Дело в том, что природные ресурсы, изготавливаемые из них различные материалы, вещества и все производимые с их использованием комплектующие, а в итоге – различные виды промышленной продукции, сами по себе никому не нужны, если они прямо или опосредовано не востребуются в производстве потребительских товаров и оказании потребительских услуг. Поэтому в ценах продуктов питания и «ширпотреба» концентрируются суммарно все денежные затраты, которые понадобились на всех этапах (переделах) их производства и сбыта. В цены включены также соответствующие налоги, которые выплачиваются в бюджет покупателями продукции.

ПЕРЕДЕЛЫ НА ПРИМЕРЕ ХЛЕБНОЙ БУХАНКИ

Чтобы убедиться в справедливости сказанного, рассмотрим упрощенную цепочку этапов производства и продажи хлеба «зерно – мука – хлеб - оптовый покупатель (продавец) - розничный покупатель (население)». Образно цепочку можно представить в виде пятиступенчатой пирамиды, которую венчает розничный покупатель хлеба. В цену хлебной буханки включены все удельные затраты на её изготовление - от стоимости сельхозработ по выращиванию зерна и оплаты всех необходимых для этого ресурсов и сельхозтехники, до стоимости муки, последующей выпечки из нее хлеба и перевозки его в магазины. В цену буханки, помимо стоимости ресурсов, затраченных на всех этапах ее производства, входит также суммарная прибыль, которую каждый участник технологической цепочки устанавливает на своем участке изготовления (передела) продукта. С прибыли выплачивается налог в 20%. Кроме того, в цену буханки включена оплата труда по всей производственной цепочке. Напомню, фонд оплаты труда на каждом предприятии состоит из двух частей. Первая – это зарплата работника со всеми доплатами и премиями, с которой взимается подоходный налог в 13%. Вторую часть составляют страховые взносы за каждого работника, перечисляемые в фонды пенсионного, медицинского и социального страхования. Взносы суммарно составляют 30% относительно заработной платы, и предприятие выплачивает их в соответствующие фонды.

ЧТО ТАКОЕ НДС

На каждом из этапов производств, в нашем случае - по цепочке изготовления буханки хлеба и затем ее продажи, начисляется налог, именуемый в Налоговом кодексе РФ налогом на добавленную стоимость («НДС»). В упрощенной цепочке производства хлеба «НДС» сначала взимается со стоимости зерна. В нее включены все затраты на выращивание зерна, прибыль и сумма всех налогов, ранее выплаченных сельхозпредприятием поставщикам ресурсов и оборудования, а также самими этими поставщиками при производстве своей продукции. То же происходит при продаже муки хлебокомбинату и готового хлеба – оптовому покупателю, который реализует хлеб населению в розницу. При этом, в частности, стоимость зерна со всеми прежними затратами и налоговыми выплатами облагается «НДС» четыре раза – в четвертый раз при розничной продаже хлеба населению, мука облагается этим налогом трижды, а хлеб – дважды. Все промежуточные налоговые начисления включаются в цены продуктов, используемых для выпечки хлеба, и цену самого хлеба.

НАЛОГ ВОЗВРАЩАЮТ ВСЕМ, КРОМЕ НАСЕЛЕНИЯ

По мере изготовления продуктов для его выпечки все начисленные при их промежуточной реализации налоги на соответствующих этапах возвращаются изготовителям. Так, при закупке зерна мукомольный комбинат выплачивает сельхозпредприятию в цене зерна все налоги, которые оно ранее выплатило в бюджет и своим поставщикам. Далее, при реализации муки и хлеба аналогично возвращаются все затраты и выплаченные налоги соответственно мукомольному предприятию, хлебозаводу и магазину, где продается хлеб в розницу. На хлеб в магазинах также начисляется «НДС», который выплачивает население. Таким образом в конечной цене хлеба концентрируются все налоги, начисленные в цепочке его производства, и плательщиком всех этих налогов в итоге оказывается население. Подобное происходит во всей системе товарного производства и продаж всех видов продукции.

ПОЧЕМУ, НА САМОМ ДЕЛЕ, ЭТО НАЛОГ С ПРОДАЖ

Итак, стоимость продукции на каждом переделе ее производства представляет собой сумму всех предшествовавших затрат на ее создание, прибыли и начисленных налогов. Стоимости, созданные на всех переделах, суммируются, образуя цену продажи. Доход, полученный от продажи продукции, называется выручкой. Согласно официальному определению Росстата, добавленная стоимость включает в себя заработную плату, страховые взносы и прибыль. Однако налог, неверно именуемый в Налоговом кодексе налогом на добавленную стоимость, начисляется не с добавленной стоимости, а с продажных цен продукции, то есть с выручки от ее продажи. Этот псевдоНДС согласно Налоговому кодексу взимается со стоимости продукции на каждом ее переделе. Поэтому одни и те же составляющие затрат облагаются псевдоНДС в обороте изготавливаемой продукции на каждом переделе многократно в геометрической прогрессии - процент от процента. Происходит это по числу переделов в процессе ее кооперационного производства. А все начисленные в геометрической прогрессии «НДС» арифметически суммируются. В результате формируется результирующий налог с выручки в арифметико-геометрической прогрессии.

МНОГОКРАТНОЕ НАКАЗАНИЕ

Казалось бы, все начисляемые налоги должны поступать в консолидированный бюджет страны. Однако налог, именуемый в Налоговом кодексе как НДС, почему-то исключен этим законодательным актом из общих правил обязательных налоговых выплат. Как отмечалось, он вопреки названию и общепринятому официальному толкованию, взимается с выручки, полученной от продажи продукции. Об этом сказано в ст. 146 Налогового кодекса, и в этом несложно убедиться, взглянув на любое платежное банковское поручение или кассовый чек, выдаваемый в магазине за покупки. В каждом из этих документов так называемый НДС, прежде по ставке 18%, а с 2019 года - по ставке 20%, указано, что взимается он относительно цены продукции, то есть с выручки продавца. Только на некоторые продукты питания ставка этого налога снижена наполовину.

Многократное обложение одним налогом одних и тех же составляющих стоимости товаров столь же недопустимо, как провинившегося в чем-то многократно наказывать за один и тот же проступок. «Провинившимся» в налогообложении по ставке псевдоНДС оказывается население страны. При этом оно выплачивает псевдоНДС полностью, однако ежегодно в среднем свыше 90% начисляемой суммы этого налога в бюджет не поступает. Сказанное наглядно подтверждается оценочными расчетами его начисления на суммарную (валовую) выручку компаний и существенно меньшими суммами его перевода в казну за два календарных года.

В БЮДЖЕТ ИДЕТ ТОЛЬКО 2% ОТ ОБОРОТА

Следует заметить, что выручка – это доход от деятельности компании в виде суммы денежных средств, полученных за исполнение услуг и/или продажу товаров, и в нее включены все налоги. В материалах Росстата указывается не суммарная выручка, а оборот организаций, который представляет собой суммарную (валовую) выручку, полученную организациями от реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг, но без псевдоНДС и акцизов. Поэтому для оценки громадного ущерба, наносимого взиманием налога с выручки, воспользуемся показателями оборота организаций за два года.

В 2017 г. согласно официальным данным оборот товаров и услуг составил 158 781 млрд. рублей. В этой сумме содержатся также все налоги за исключением многократно начисленного псевдоНДС. Если бы его начислили только один раз по ставке 18% со всего оборота, это составило бы 28 580 млрд. рублей. На самом же деле, сумма этого налога, многократно начисляемого не с оборота, а с выручки по арифметико-геометрической прогрессии на каждом переделе продукции, значительно больше. Ее достоверно может определить только Федеральная налоговая служба. Однако и одноразового оценочного начисления достаточно, чтобы показать всю абсурдность существования этого налога и «сизифова труда» по его учету, которым занято около миллиона бухгалтеров в организациях страны и в самой Федеральной налоговой службе. Напомню, что население многократно начисляемый мнимый НДС выплачивает полностью, приобретая конечную потребительскую продукцию. Этот и прочие налоги входят в стоимость каждого вида продукции, последовательно, по мере ее изготовления, накапливаясь в ее цене.

Казалось бы, начисленные, как минимум, 28 580 млрд. рублей налога с оборота, подобно любому другому налогу, должны были бы быть переведены в бюджет. Однако, согласно данным Росстата и Федеральной налоговой службы, в бюджет в 2017 г. поступило лишь 3 236 млрд. рублей псевдоНДС или 2% от оборота. Спрашивается, куда же делись остальные, не менее 25 344 млрд. рублей из начисленного налога, который выплатило население страны?

Аналогичную картину можно было наблюдать и в 2018 году. Оборот предприятий составил тогда 191 840 млрд. рублей, а начисленный псевдоНДС - 34 531 млрд. рублей. Однако в бюджет согласно данным Росстата поступило лишь 3 761 млрд. рублей или 1,9 % от оборота. Остальные 30 770 млрд. рублей из начисленной налоговой суммы исчезли. Попробуем разобраться, куда деваются выплаченные населением, но не попавшие в бюджет, деньги мнимого НДС.

ЦИРК ВЗАИМОЗАЧЕТОВ

Согласно ст. 171 Налогового кодекса, из суммы псевдоНДС, которую предприятия получают, реализуя свою продукцию (услуги), вычитается сумма псевдоНДС, которую они сами выплачивают сверх цены при приобретении у кого-то продукции (ресурсов) для своего производства. Происходит как бы взаимозачет этого налога при товарообмене. При равном по стоимости товарообмене между сторонами равны и суммы псевдоНДС, которыми сопровождается этот обмен, их алгебраическая сумма оказывается равной нулю и поэтому в бюджет ничего не должно попасть. Но если суммарный «НДС», полученный данным предприятием, превысит сумму такого налога, выплаченную им другим предприятиям, то разница переводится в бюджет. Делается это обычно ежеквартально. В результате, в отличие от других налогов, в бюджет переводится не вся начисленная сумма псевдоНДС, а только небольшая ее часть, не скомпенсированная при взаимозачетах.

Умышленно или по недомыслию создана абсурдная ситуация. Население, приобретая потребительские товары и услуги, выплачивает все начисляемые налоги. Однако вследствие взаимозачетов в бюджет попадает лишь незначительная часть «НДС» - около 2% от оборотов в 2017-м и 2018 году вместо 18% с валовой выручки организаций. Спрашивается, почему вместо цирка взаимозачетов, которые контролируют порядка миллиона бухгалтеров, не установили налог с выручки по обоснованный ставке?

Не выплаченный в бюджет псевдоНДС остается в обороте, который таким образом искусственно увеличивают за счет увеличения налоговых поборов с населения. Эти поборы должны кому-то достаться. Можно с большой вероятностью утверждать, что значительная часть не попавшей в бюджет начисляемой суммы мнимого НДС перетекает спекулянтам, перепродавцам продукции, а также фирмам, исполняющим липовые работы, при возвратах «НДС» за лжеэкспорт, что происходит при попустительстве некоторых нерадивых работников налоговой и таможенных служб, и в других случаях. В частности, перепродавцы, скупая те или иные товары, накручивают их цены, причем импортные фрукты, овощи и лекарственные препараты нередко дорожают на 200-400%. После их перепродажи «накрученные» за счет остающегося в обороте начисленного «НДС» спекулятивные доходы присваиваются.

РЕЗЮМЕ

За счет взимаемого с населения в виде псевдоНДС оброка финансируется легальная спекулятивная экономика. Это ведет к снижению покупательной способности населения, сворачиванию товарного производства, сокращению доходов бюджета, вывозу капитала за рубеж, росту ценовой инфляции… Согласно данным Федеральной службы по финансовому мониторингу, доход криминальной «теневой» экономики, скрытый от налогообложения, в 2017 году составил почти 19 трлн. рублей, а в 2018-м превысил 20 триллионов. Доход легализованной Налоговым кодексом «теневой» экономики, полученный от присвоения мнимого НДС, как показано выше, в 2017 году превысил 25 трлн. рублей, а в 2018-м – 30 трлн. рублей.

Подробнее на эту тему и пути исправления Налогового кодекса — в расширенной версии на сайте газеты «Промышленные ведомости».