Как вернуться из Польши в Россию в период коронавируса

Изоляция каждой отдельно взятой страны от всего мира теперь не миф, а суровая реальность. Миллионы людей больше не могут беспрепятственно передвигаться, пересекать границы даже соседних государств. Невидимый вирус заставил правительства десятков стран прекратить авиа и железнодорожные сообщения, чтобы остановить распространение пандемии новой коронавирусной инфекции. Правительство России 4 апреля временно приостановило международные авиарейсы по вывозу российских граждан из других стран, но обещало вернуть, не называя даты.

Можно ли им вернутся в Россию российским гражданам, находящимся в Польше

Сделать это самостоятельно - не просто, а еще долго и дорого, но можно. Например, на личном автомобиле пересекая границы на пропускных пунктах сначала с Украиной, а потом с Россией. На выезд граждан эти ограничительные меры Польша и Украина не устанавливали. Транзитный пассажир может выехать из этих стран. Еще один вариант - на микроавтобусе. Польские водители довозят пассажиров до границы с Украиной, затем пассажиры ищут варианты, как добраться до границы с России.

Можно продлить визу и переждать

В связи с эпидемиологической ситуацией в Польше парламент страны принял закон в отношении иностранных граждан о продлении срока действия их виз и разрешений на временное проживание в связи с возникновением обстоятельств, препятствующих их своевременному выезду с территории Польши.

Подробную информацию по этому вопросу можно найти на официальном сайте Управления по делам иностранцев Республики Польша (в русскоязычной версии в разделе по адресу https://udsc.gov.pl/ru/).

- Граждане России, не успевшие выехать из шенгенской зоны до закрытия границ в связи с пандемией COVID-19, могут продлить срок действия краткосрочных виз, штрафовать и депортировать их не будут, - сообщил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.

Оформить помощь от государства и ждать вылетов

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории России продолжит вывоз россиян, но те, кто желает вернуться, должны заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. Форма будет доступна с 00.00 4 апреля.

- На основе этих данных будет организовано формирование графика вывоза на территорию России в условиях осложняющейся эпидемиологической обстановки, - говорится в сообщении оперативного штаба.

Тем россиянам, что предоставят о себе сведения, правительство обещает оказать помощь. Для этого Министерству иностранных дел уже выделено 500 миллионов рублей. Эти деньги, прежде всего, пойдут на оплату временного проживания россиян на территории иностранных государств. Также, при необходимости, будут продлены сроки действия документов, на основании которых они находятся за рубежом.

- Информация о дальнейшем графике вывоза наших граждан будет представлена оперативным штабом в понедельник 6 апреля.

Кому и в каком размере положены выплаты

Помощь окажут тем россиянам, у кого на руках есть билеты на возвращение с 16 марта по 31 мая 2020 года.

А также тем, у кого их нет. Для этого нужно заполнить на портале госуслуг электронную форму заявления.

При рассмотрении заявления будут проверять достоверность фактов, обстоятельства пребывания заявителя на территории иностранного государства: цель поездки, наличие визы, условия пребывания.

Решение по заявлению будет предпринято в течение 24 часов, об оказании, отказе или о прекращении помощи.

Сообщение придет на электронную почту или смс, которые вы укажите в заявлении. Минтранс не менее чем за сутки должен озвучить информацию о вылете, о чем вас также проинформируют.

Тем, кому придет положительное решение об оказании помощи получат выплаты - 2400 рублей на одного человека в день. На ребенка в возрасте до 14 лет помощь оказывается в размере 1600 рублей в день. Деньги поступят на счет в течении 24 часов с момента принятия решения.

Куда обращаться в экстренных случаях

В круглосуточном режиме работают оперативные дежурные Ситуационно-кризисного центра МИД России (ДСКЦ),

к которым Вы можете обратиться по телефонам:

+7 (495) 587 88 60

+7 (499) 244 19 77

+7 (499) 244 19 88

+7 (499) 244 28 47

а также через мессенджер WhatsApp по номеру +7 985 046 52 97.

Консульский отдел Посольства Российской Федерации в Республике Польша

Для обращений в экстренных ситуациях (угроза жизни, здоровью, гуманитарные случаи) рекомендуем обращаться по телефону для связи с дежурным консульским должностным лицом: (+48) 601-258-664.

Консультацию по консульским вопросам можно получить по телефону (+4822) 122-10-12, (+4822) 122-10-31 или по электронной почте: warsaw@mid.ru.

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