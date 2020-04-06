2020-04-06T08:30:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Доминикане, последние новости на 6 апреля 2020: президент обещал наказать спекулянтов

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Доминикане на 6 апреля 2020 года
Ангелина ЗАКИРОВА
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В республике продолжается распространение коронавирусаВ республике продолжается распространение коронавирусаФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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За последний день число заболевших в Доминикане увеличилось на 257 человек, всего в стране болеет 1646 жителей, 147 из них находятся в критическом состоянии. Количество жертв тоже выросло, за сутки умерло 14 пациентов, итого 82 погибших за время эпидемии в стране. Вчера в Доминикане выписали одного человека, теперь в республике 17 человек, которые перенесли COVID-19. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Доминикане на 6 апреля 2020 года.

Мигрантов проверили на коронавирус

Военно-морские подразделения доминиканского флота и береговой охраны Соединенных Штатов остановили судно, которое направлялось в Пуэрто-Рико с 35 нелегалами на борту. Лодку перехватили возле острова Ла-Мона. Задержанных, среди которых 30 мужчин и пять женщин, направили на станцию Сан-Суси, там врачи обследовали их, взяли мазки на COVID-19. После мигрантов допросили в штаб-квартире Управления морской разведки М-2 в секторе Лос-Мамейес.

Спекулянтов будут наказывать

На сайте президента республики Данило Медина власти пригрозили всем, кто поднял цены на товары первой необходимости, и пообещал наказать спекулянтов. В стране уже обнаружили 15 случаев нарушения закона «О защите прав потребителей». В первую очередь подорожали медицинские маски и лекарства. Компаниям, которые будут повышать цены на необходимые товары в период пандемии, пригрозили административными санкциями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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