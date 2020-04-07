Пять причин купить планшет HUAWEI MatePad Pro

Мировой производитель электроники компания HUAWEI представила в России премиальный планшет с топовыми характеристиками, продвинутым дизайном и революционными технологиями. Цифровая эпоха требует мобильности и умения решать задачи на ходу. Для этого и создан гаджет, компактный и легкий, как смартфон, мощный и функциональный, как персональный компьютер. HUAWEI MatePad Pro (его вес – 460 грамм, а толщина – 7,2 мм) позволяет с комфортом оборудовать место для учебы и работы, где бы вы не находились – дома, в поездке, в кафе, на даче или в транспорте. Выделим пять сильных сторон планшета, которые могут наделить вас «сверхспособностями».

1. Экран с защитой зрения

Слово «экран» – ключевое в ответе на вопрос «зачем нужен планшет, если у меня есть смартфон». Стоит один раз попробовать, и вы поймете, насколько это удобно смотреть фильмы, разглядывать фотографии, читать длинные тексты, играть в игры, работать с электронной почтой, создавать презентации и даже набирать тексты на HUAWEI MatePad Pro.

Планшет получил дисплей с диагональю 10,8 дюйма – цвета насыщенные, картинка четкая, соотношение сторон 16:10 – идеальный формат для просмотра видео. Металлические рамки ультратонкие, закругленные толщиной всего 4,9 мм! За счет этого дисплей занял больше 90 процентов общей площади лицевой панели. Фронтальную камеру 8 МП искусно вписали в экран, поэтому она не «съедает» место. Устройство имеет сертификат TÜV Rheinland, а значит, в нем снижена нагрузка от синего света и глаза меньше устают.

2. Высокая производительность

У флагманского HUAWEI MatePad Pro вместо сердца – пламенный мотор. Умный восьмиядерный процессор Kirin 990 не боится нагрузок и температуры: планшет останется холодным, даже если одновременно открыть восемь приложений.

3. Первый планшет с функцией беспроводной и реверсивной зарядки

HUAWEI MatePad Pro оснащен мощным аккумулятором 7250 мА*ч. Это означает, что полного заряда хватит на 11 часов офисной работы или на 12 часов в режиме воспроизведения видео – достаточно, чтобы посмотреть всю кинотрилогию «Властелин колец» и останется еще на «Джентльменов» Гая Ричи.

Быстро подзарядить гаджет тоже не проблема. Инженеры придумали несколько опций, чтобы планшет продолжал работать в любой ситуации. MatePad Pro поддерживает функцию быстрой зарядки 40 Вт и стандартную 20 Вт. Достаточно подключить устройство к сети всего на полчаса, чтобы заправить аккумулятор на 3 часа.

MatePad Pro стал первым планшетом HUAWEI, получившим технологию беспроводной (15 Вт) и реверсивной (7,5 Вт) зарядки. Это значит, что мощную батарею планшета без всяких проводов можно использовать в качестве пауэр банка для других устройств. Чтобы запитать пустую батарею смартфона или умных часов, нужно активировать функцию обратной зарядки и приложить гаджет к задней панели планшета.

4. Революционные технологии

HUAWEI MatePad Pro представляет сразу несколько революционных технологий, с которыми проще поспевать за ритмом современной жизни. Например, многооконный режим Multi-Window позволяет работать одновременно с тремя приложениями. Вы можете подключиться к учебному онлайн-курсу и параллельно конспектировать лекцию в приложении «Блокнот» – всё на одном экране. Или смотреть фильм и в то же время гуглить и изучать реальную историю, которая легла в основу этой картины.

Функция «Мультискрин» (технология HUAWEI Share) упрощает работу с файлами, которые находятся на разных гаджетах. Подключив смартфон к MatePad Pro, вы получаете прямой доступ к фотографиям, документам, а также приложениям на телефоне – электронной почте, мессенджерам. Переносите файлы с одного устройства на другое, копируйте, редактируйте текст и даже принимайте звонки, не касаясь смартфона.

С помощью функции HUAWEI Multiplier можно разделить окно одного приложения на два – например, открыть рядом две страницы интернет-браузера. Это удобно когда для полноты картины надо иметь перед глазами больше информации. Размер каждого окна изменяется вручную.

Кстати, на планшете предустановлен фирменный магазин приложений HUAWEI AppGallery, который содержит множество популярных приложений и сервисов как мировых так и российских разработчиков.

Среди предустановленных приложений есть офисный пакет WPS – это аналог Microsoft Office. В нем удобно работать с текстовыми файлами, делать презентации и таблицы, дополняя их голосовыми (!) пометками.

5. Стилус и чехол с клавиатурой

Тех, кто много работает с офисными приложениями, порадует наличие фирменной внешней клавиатуры Smart Magnetic Keyboard. Она продается отдельно (при предзаказе идет в подарок), выполнена в виде магнитного чехла и подключается по Bluetooth. В ней нет ни проводов, ни встроенного аккумулятора – питание клавиатура получает от беспроводной зарядки планшета. Расстояние между клавишами 1,3 мм, привычно, как на ноутбуке. Возможности HUAWEI MatePad Pro расширяет и подключение стилуса HUAWEI M-Pencil (его также можно получить в подарок при предзаказе). В арсенале электронной авторучки – 4096 уровней нажима и наклона пера. M-Pencil заряжается от планшета, стоит примагнитить его к верхнему краю гаджета. Достаточно 30 секунд подзарядки для использования стилуса в течение 10 минут. Полного заряда хватает на 10 часов.

ВАЖНО!

Предзаказ начнётся 8 апреля на сайте фирменного онлайн-магазина. В открытую продажу HUAWEI MatePad Pro поступит 17 апреля в официальных магазинах HUAWEI и у партнеров компании. Стоимость версии с Wi-Fi – 44 990 рублей, а модели с поддержкой Wi-Fi и LTE – 49 990 рублей.