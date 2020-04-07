В Китае возобновили съемки кино

Из-за пандемии мировая киноиндустрия свернулась клубочком: съемки фильмов и сериалов заморожены, выход в прокат блокбастеров и всех остальной кинопродукции отложен, как минимум, до осени, кинофестивали перенесены, кинотеатры закрыты.

На этом фоне обнадеживающе выглядят сообщения из Китая, которые распространяет мировая кинематографическая пресса. Из страны, подарившей миру коронавирус, сейчас только и поступают хорошие новости. Они означают, что возвращение к привычной жизни все же возможно.

С конца марта в Поднебесной заново открылись кинозалы и постепенно возобновился кинопоказ, вся прибыль от которого уходит кинотеатрам (перезагрузка проката крайне важна, поскольку Китай - после Америки второй рынок кино).

Снова начались и съемки кино- и телефильмов - в том числе новых работ таких важных режиссеров, как Чжан Имоу («Герой», «Дом летающих кинжалов»). Его шпионская драма под оптимистическим названием «Тупик» на днях возобновила съемки в провинции Шанси после 50-дневного перерыва. Культовый режиссер Диао Йинань («Озеро диких гусей») в качестве продюсера возобновил съемки кинокартины под названием «Моисей на равнине».

Открыли свои двери киностудии по всей стране, кроме Пекина, где съемки пока еще не ведутся, но офисы кинокомпаний уже открылись. Въезд в страну иностранцам по-прежнему запрещен, но размеры страны и размах индустрии в Китае таков, что страна вполне без них справится.

На фоне по-прежнему печальных новостей из Европы и США оптимистические сообщения из Китая пробуждают робкую надежду на то, что когда-нибудь нормальная жизнь - в кино и не только - вернется и к нам с вами.