Андрей Петрович: Выживут только люди с сильным иммунитетом

А. Челышев:

- Здравствуйте, друзья! Вы слушаете Радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. На связи со студией официальный представитель российского и европейского завода-изготовителя ионизаторов и очистителей воды «Аквалайф» Андрей Петрович. Он у себя в Риге, в офисе и готов прямо оттуда сейчас нами пообщаться. Андрей, доброе утро!

А. Петрович:

- Антон, здравствуйте! Слышите меня хорошо?

А. Челышев:

- Прекрасно!

А. Петрович:

- Я практически дома. Потому что, знаешь, какой кайф? Ты встаешь с утра, выходишь из дома, проходишь тридцать шагов и ты уже в офисе.

А. Челышев:

- Здорово. Только позавидовать остается.

А. Петрович:

- Я сам живу на Гертруда, 62, а офис и производство, а также магазин, торговое представительство мы открыли на Гертруда, 64. Вот так повезло нам с локацией. И скажу я вам, что 24 марта мы на мой день рождения в мои 44 года, когда мне исполнилось, пошел у меня 45-й год – год победный для каждого русского человека, так вот, мы открыли уже официально и производство, и открыли официально магазин. И уже пошли первые продажи, даже пошли первые подарки. Первый прибор, произведенный в Европе, мы первую тестовую партию, которую мы еще собрали в прошлом, несколько месяцев назад, потом эту партию мы тестировали опять два месяца. Потому что, если бы было видео, я бы показал, как-нибудь покажу. Сделаю видео. И размещу это видео и в инстаграм нашем, вы там можете посмотреть, как мы открылись. И как выглядит теперь наш магазин, потому что в Европе мы уже будем выходить под новым брендом. Ну, как? Ионизатор воды остается название, ионизатор воздуха остается название, корректор давления остается название, но вот магазины будут называться уже не «Аквалайф», а они называются «Иммунитос», что значит «иммунитет». То, что я вам всегда, друзья, говорил на протяжении практически уже шести лет в России, восьми лет в Европе: выживут люди с сильным иммунитетом.

Я начну с наших реквизитов. Москва, Московская область, Раменский район, село Быково, ООО «Фабрика здоровье» ОГРН 1165040055575.

Итак, друзья, сегодня у нас будет эфир не простой. Он будет у нас такой антикоронавирусный, если его можно так назвать. Но если кто-то слушал нашу программу раньше, все, что я предсказывал и говорил, оно сбылось. Выживут только люди с сильным иммунитетом. Сегодня у нас будет связь с Израилем. Уже туда пошли первые наши приборы. Так же люди их получили гораздо раньше. У них еще есть приборы российского производства. Ионизаторы и очистители воды «Аквалайф СПА Аква». А вообще сегодня речь пойдет о четырех приборах. Это ионизатор воздуха «Ион Эффект». Сегодня мы будем дарить его каждому покупателю. Это ионизатор, увлажнитель, осеребритель воздуха «Акваком Спа Аква» - это прибор медицинской тематики. Сейчас очень важный и очень нужный, который очищает воздух, ионизирует воздух аэроионами серебра. Так же увлажняет воздух. Это очень хорошая и нужная сейчас вещь. Так же, конечно, речь пойдет о вообще нужной в каждой семье, я считаю, что в сегодняшней ситуации, а ситуация будет только ухудшаться, товар первой необходимости – это ионизатор, очиститель воды «Аквалайф Спа Аква», который готовит воду щелочную, воду кислотную, воду серебряную и воду водородную, что очень важно для людей с высоким давлением, чтобы быстро и эффективно его нормализовать.

Так же о корректоре давления «Швабе» мы сегодня с вами поговорим, потому что людям с высоким давлением вот эти все новости, этот весь негатив, эта истерия массовая, можно так сказать, она на пользу не идет. Люди начинают нервничать, у них панические атаки случаются. Эти панические атаки и, соответственно, подъем давления сможет нормализовать корректор давления «Швабе». Но мы обещаем вам, друзья. Всего две вещи. По-прежнему или результат, или возврат денег. Поэтому всю свою продукцию и медицинского, именно который имеет медицинский сертификат, прошла все клинические исследования. Некоторые как в России, так и в Европе. Она дается на тридцать дней. На тест. На тридцать дней. В течение тридцати дней, вы сами понимаете, работает наша продукция или не работает. Если она не работает, вы от нашей продукции отказываетесь, возвращаете ее. Но возвращают 2-3% всего.

А есть продукция не медицинская – это ионизатор воздуха и ионизатор воды. И она дается на три месяца. Но здесь опять же, такая дуристика, потому что в Советском Союзе именно ионизаторы воды были приборами медицинской тематики. В современной России, как и в современной Европе, кроме Японии и Южной Кореи, это не приборы медицинской тематики.

Но сегодня мы поговорим о тех результатах, которые дают приборы. Первая связь у нас будет с Израилем. Я, например, не знал до недавнего времени, что в Израиле, оказывается, пенсионерам, людям, кажется, старше 65 лет, кто на пенсии, им лекарство выдаются бесплатно. Ты знал это, Антон?

А. Челышев:

- Нет.

А. Петрович:

- Государство в Израиле предоставляет лечение, сиделок, услуги именно пенсионерам бесплатно, то есть, пенсионеры за лекарство не платят в Израиле. Но что есть для нас положительного в Израиле? Почему мы там собираемся, помимо того, что открылись в Риге, уже отсюда будем экспортировать свою продукцию во многие страны Европы и, как я вам обещал, друзья, как только мы откроемся, цены на нашу продукцию изменятся. Поэтому не надо проводить параллели с коронавирусом, проводите параллели с теми обещаниями, которые я давал раньше. Последний день акции закончился.

Но сейчас цена даже не имеет главного значения, потому что в Европе наши продажи выросли резко в три раза. В России в связи с той ситуацией, пока еще к коронавирусу относились не серьезно, еще сейчас относятся не серьезно, я считаю, но здесь у нас в Латвии закрыты детские сады многие, школы все закрыты, все переведены на онлайн-обучение. Запрещены массовые мероприятия. Существует закон, что расстояние между людьми в магазинах или на улицах должно составлять не менее двух метров. У нас это возможно, потому что у нас Латвия меньше двух миллионов населения. И не такая большая, скажем, не такое большое число жителей. Самый большой город Латвии – это Рига. И здесь, наверное, меньше 600 тысяч населения живет. На улицах не видно людей в масках. Люди ходят, все живет, все работает. Не работают только кафе, госучреждения. У нас на карантине многие политики и депутаты. Туда вирус тоже добрался. Как я читал, и в России.

Я считаю, что все, что не делается, все делается к лучшему. Пережили перестройку, переживем и коронавирус. А вот как его пережить? Как усилить свою иммунную систему? Как избавиться, ведь кто в группе риска? Люди старшего поколения, после 65 лет, а также люди с заболеваниями хроническими. И вот как раз ионизированная щелочная, кислотная, серебряная вода, ионизатор, увлажнитель, осеребритель воздуха, корректор давления «Швабе», ионизатор воздуха «Ион эффект» поможет вам нормализовать это давление в ускоренном режиме. И поможет восстановить вашу иммунную систему. То есть, даст вам больше шансов на защиту от коронавируса. Если у вас есть какие-то заболевания, знайте, вы в группе риска. У нас, по крайней мере, говорят, что надо пить как можно больше воды. Поэтому я предлагаю перейти хотя бы на время, на три месяца тестового периода на ионизированную щелочную, кислотную, серебряную воду. Потому что щелочную воду мы пьем, вымачиваем в ней овощи и фрукты. А вот в кислотной или по-другому, мертвой воде мы делаем, прыскаем ее везде, опрыскиваем, используем наружно. Как биоцид, то есть, как условно или спирт, какое-то средство для убийства бактерий и микробов. Только это стоит в сто раз дешевле.

Сегодня я, как обычно, обращаюсь и к вам за отзывами, а также к государству. Государственным мужьям, к Минздраву. Обратите внимание на эту технологию. Мы готовы абсолютно бесплатно предоставить вам нашу продукцию бесплатно. И наладить выпуск ее в массовых темпах для того, чтобы сохранить жизнь людей. Вопрос только возникает. Нужно ли это государству? Нужно ли это всем остальным? Потому что ученые мужи говорят, что? Это не работает. Коллоидное серебро не работает. Щелочная вода – это все миф. Это все сказки. Но я им сейчас хочу задать вопрос. Друзья, вы проводили клинические исследования? Покажите мне их, что все это сказки. Мы же свои клинические исследования проводили в Академии имени Скрябина на домашних животных. И доказали, что ионизированная щелочная и кислотная серебряная вода работают на домашних животных. А также на людях это исследование проводится восемь лет в Европе. Лично я их провожу и сам на себе. И за это время я ни разу не болел простудным заболеванием. А также почти шестой год в России. И один из подопытных кроликов – это вот звукорежиссер, а также Антон. Антон, правильно я понимаю? Вся твоя семья тоже ионизированную воду пьют. Надеюсь, сейчас в усиленном режиме? Или нет?

А. Челышев:

- Еле справляется ионизатор.

А. Петрович:

- Я думаю, что он справится, потому что его срок службы рассчитан на 12 лет. Его цена все-таки окупаемая. За год, я считаю. А еще 11 лет у нас проработает верой и правдой. Поэтому сегодня мы поговорим о нашей продукции, поговорим, что происходит вообще в мире. В Европе я рассказал, конкретно в Риге, в Латвии. Конечно же, в СМИ главная тема – это коронавирус. Смерти людей. Они уже есть, кто в группе риска, значит, запретили мероприятия все, которые только могут быть, закрыт общепит, но фирмы и компании работают, тем более, что наш магазин, все наши магазины, хоть их закрыли в России с сегодняшнего дня…

А. Челышев:

- Не совсем все. В следующей части эфира у нас будет не совсем обычный выпуск. Ты говорил, что не совсем обычный выпуск. И этот не совсем обычный начинается со второй части эфира. Давай представим, что нас ждет, потому что осталось меньше минуты.

А. Петрович:

- В следующей части эфира я хотел, чтобы вы послушали, наконец, а кто может, посмотрели на YouTube семинар с Витольдом Михайловичем Бахиром – создателем в Советском Союзе технологии электрохимической активации, соавтором этой технологии. Кратко и четко. Что такое ионизированная щелочная и кислотная серебряная вода? Почему она работает и убивает споры и вирусы чумы практически за одну секунду. Послушайте, друзья. Это наша история, которую не надо забывать. Наоборот, сейчас надо вспоминать и слушать.

А. Челышев:

- Прямо сейчас запись семинара об ионизированной воды. Лектор: автор технологии электрохимической активации, доктор технических наук, профессор Витольд Бахир.

В. Бахир:

- Уважаемые дамы и господа! Я использую предоставленную мне возможность, чтобы, во-первых, поблагодарить организаторов этого представительного семинара. Компанию, у нее очень большое будущее. Я сейчас являюсь главным научным сотрудником института электрохимических систем и технологий. Закончил Грозненский нефтяной институт в 71-м году. И отправился в Бухару, в Среднюю Азию на нефтяные промысла, работал в пустыне два с половиной года. Потом 16 лет в Ташкенте в среднеазиатском научно-исследовательском институте природного газа. Постоянно был на промыслах, естественно, в пустынях Туркмении, Узбекистана, Киргизии, Казахстана. Затем четыре года в министерстве оборонной промышленности. И потом случай увел в систему министерства здравоохранения России, где проработал 25 лет. Моими установками оснащены все больницы Москвы. И в поликлиниках очень много установок. Все больницы Санкт-Петербурга, многих городов.

Семинар о Живой и Мёртвой Воде (Москва, 2015).Семинар проходил в Москве, вёл его изобретатель системы электрохимической активации Бахир Витольд Михайлович!

Я кратенько расскажу вам о том, как развивалась электрохимическая активация. Откуда она взялась, что это такое. И буду больше внимания уделять именно биологическим аспектам этого дела, потому что я впервые выступаю перед аудиторией с популяризацией этого дела. Всегда приходились говорить о каких-то конкретных вещах, связанных либо с профессиональными применениями этих растворов, начиная от выщелачивания золота и урана и кончая сохранением ацидов в живых клетках.

Сперва несколько слайдов, чтобы ввести в историю. И показать, что такое электрохимические активированные растворы, что такое обычные растворы или обычные технологии. Вот вы видите на снимке американских солдат. Это полигон в Атланте. И эти солдаты испытывают нашу установку, которая предназначена для обработки солдат, которые выходят из зоны микробиологического и химического поражения. Моя группа работала с американским институтом «Бител», который разрабатывал технологии для военных, для морских пехотинцев. И вот когда они выходят из зоны микробиологического и химического поражения, они сбрасывают с себя одежду, оружие, и все это проносится через одну сторону палатки, а сами проходят, и женщины, и мужчины через вторую половину палатки, принимают душ из раствора гипохлорита, 0,5% раствора. И одежду, и все обмундирование тоже обрабатывают раствором гипохлорита. Чтобы смыть все эти контаминирующие агенты.

Задача состояла в том, чтобы убрать гипохлорит от военных, потому что он сушит кожу. Разъедает. Потом возникают аллергические реакции у многих. И заменить его на что-то другое. Использовали активированный раствор. Ту самую «мертвую» воду, которая получается в установке. Этот генератор мы сделали. И его испытали на полигоне в Атланте, до этого испытывали его в лаборатории. Оказалось, что раствор гипохлорита 0,5% - это 5 грамм в литре, убивает сборы сибирской язвы за 30 минут. А вот эта самая «мертвая» вода, которая получается в установке. Она убивает споры сибирской язвы за одну секунду при концентрации примерно в 15 раз меньшей, чем раствор гипохлорита. Естественно, генератор вырабатывал полтора куба в час, это поток этого раствора, которым обрабатывали солдат.

И вот отрывок из отчета этой лаборатории, где вот эти цифры приведены и сказано, что этот эффект имеет место быть. Потом американцы заказали нам разработку своих специальных, на основе вот этих элементов, только мы сделали специальные присоединительные концы по их чертежам. И это сейчас там на вооружении. У нас, к сожалению, пока нет.

Второй момент, который я хочу вам показать – это в 94-м году кризис в Руанде. Тогда по рекам плыли трупы. Это была крупнейшая гуманитарная катастрофа. И нужно было решать проблему выживания огромного количества беженцев. Порядка 30 тысяч человек живут на этом холме, пьют воду из рек, которые протекают там. Мы туда отправили две малюсенькие установки, в каждой установке по две вот таких элементика. И эти установки вырабатывали ту самую «мертвую» воду, аналог той самой воды, которая получается в установке. И заливали в канистры. Пацан тащил эти канистры к емкости с водой, которую они набирали из реки, добавляли туда один такой резервуар, он пять кубометров, добавляли 20 литров. И вода становилась свободной от любых загрязнений – чума, холера, все это погибало. Дизентерия. Никакими другими способами решить эти вопросы не удавалось.

Вот устройство этого элемента. Он достаточно не сложен на первый взгляд. Вот такая керамическая диафрагма внутри. И два электрода. Вода, протекая по нему, каждый микрообъем соприкасается с поверхностью электрода. Будущая компания «Палимпэкс» будет, в том числе, и вот в таких вот системах, в которых будут использоваться эти электроды.

Еще один снимок. Слайд, который положил начало той эпопеи живой и мертвой воды, которая захватила в свое время Советский Союз. Это был 78-79-й годы. Тогда все делали эти активаторы. После статьи в журнале Виктора Марковича Латышева, журнал «Изобретатель и рационализатор», он приехал в Ташкент. Побывал на буровых. Увидел, как работают буровики, как они используют эту воду. И он сказал, так это же живая и мертвая вода, у вас получается. Он, кстати, был в центре грудной хирургии, всероссийский филиал научного центра хирургии. Тогда был его директором Вахидов Вазид Вахидович в Ташкенте. И они делали опыты с крысами. На фотографии слева направо. Крысам-дерматомам наносили раны, левый снимок на второй день, потом средний на пятый день и крайний правый на восьмой день. Верхний ряд – это лечено хлоргексидином, а нижний ряд – это лечено аналитом. Мертвой водой. И вы видите различия, которые мы наблюдаем.

Почему это происходит? Дело в том, что при электрохимической обработке воды, в ней образуется целая гамма смешанных веществ, разных веществ, совершенно разнообразных. Это метастабильные соединения, которые не могут существовать длительное время. Очень часто говорят, собственно, наша наука вся направлена на то, чтобы сначала убить, а потом изучить жизнь. И говорят, вот дайте нам точный химический состав вашего соединения, что там образуется, что там является действующим началом. Это то же самое, что спросить: дайте нам точный химический рецепт пламени, к которому микробы не могут привыкнуть, которое работает всегда, миллионы лет и всегда уничтожает микробы. Ничто не мешает ему уничтожать. Никакая резистентность микробов не способна противодействовать этому.

Или солнечный свет. Казалось бы, температура одна и та же, но микробы практически все гибнут в ультрафиолете. Почему? Потому что это местабильная субстанция. Это сама жизнь. Когда вещество имеет точный химический состав, оно стабильно, то жизнь всегда найдет способ обойти его. Живое всегда побеждает мертвое. Поэтому микробы вырабатывают резистентность и по отношению к гипохлоритным растворам, по отношению к хлорамину, к любым веществам, которые являются стабильными.

Наши фагоциты внутри человека вырабатывают точно такие соединения, которые получаются при анодной обработке. В той самой мертвой воде. Наша кровь состоит из плазмы. В ней находится органеллы и форменные элементы крови – эритроциты, лейкоциты и так далее. Плазма – это солевой раствор фактически. 0,9% раствор соли. В воде. Правда, это гораздо сложнее, но принцип.

Когда организм получает сигнал о том, что в него проникли микрооргагизмы или какая-то болезнь начинается, то на помощь бросаются фагоциты. В каждом фагоците есть цитохром П-450, такое фермент, который расщепляет электрохимическим путем плазму крови, создает хлорноватистую кислоту, гипохлорит натрия, перекись водорода. И они между собой начинают взаимодействовать. Образуют целую гамму свободных радикалов, которые уничтожают микроорганизмы. И фагоцит, таким образом, и сам погибает, но он убивает любые микробы. И за миллионы лет микроорганизмы не смогли выработать резистентность по отношению к системе защиты, которую дала сама природа.

Пример из жизни. Это как используют католит. Эту живую воду, которую получают в установке. Это такой маленький примерчик: во Вьетнаме. На католите выращивают шелковичных червей, потому что в желудке у червяка ph 11,2. Если листья шелковицы обработать католитом и дать потом этим червям, то они с огромным удовольствием их поедают. Коконы получаются в полтора раза больше. И шелка с них получается больше. И вот это вот вьетнамский опыт.

В 85-м году появилась газета «Правда», в которой была статья «Водная феерия», там рассказывалось про электрохимическую активацию. Три корреспондента «Правды» написали. Там написано, что молодой сотрудник Бахир со своей группой начал проводить исследования и так далее. И массу фактов они приводят, где это работает. Кстати, три министра, с которыми я работал в жизни – это был министр газовой промышленности Динков Василий Александрович, потом его сменил Виктор Степанович Черномырдин, потом еще один министр, который с нами все время работал, с которым мы в тесном сотрудничестве работали – то нефтехимической промышленности Лемаев Николай Васильевич. Он был тогда директором ПО «Нижнекамск-нефтехим». Все три министра имели дома у себя установки для получения живой и мертвой воды. Тогда это было настолько расписано в журналах, что каждый министр, попадая уже в обитель, которая родила эту воду, говорил, а у меня дома почему этой установки нет? И мы делали для каждого министра свою.

Лемаев сам делал. У него были такие мастера, тогда были и установки примитивные. Мы по мере продвижения в научном плане их совершенствовали и доводили до состояния, которое простым людям или на простых производствах сделать просто невозможно.

Такое было. Началось все с буровых растворов. Это буровые, на которых мы испытывали наши первые установки. В пустыне. Это наши лаборатории в Ташкентском институте природного газа. Такие установки делались для обработки бурового раствора. Что такое буровой раствор? Когда бурят скважину, используют раствор из частиц глины, химических реагентов в воде для того, чтобы выбуренную породу вот эту, которою долото раздробило на забое, поднимать вверх, потом дальше направлять этот раствор на вибросито, очищать его и снова закачивать скважину. Этот раствор выносит на поверхность выбуренную породу. И для того, чтобы регулировать параметры, используется большое количество дорогостоящих химических реагентов. Вот задача состояла – сохранить их количество. Потому что на каждую скважину расходуется 80-100 тонн крахмала прекрасного, КМЦ, другие химические реагенты.

Наши установки позволяли экономить до 890% этих реагентов. И бригада не получала денег, потому что бригада получала деньги за приготовление куба химреагентов, а когда они не приготавливали раствор, а это установки все делали, то вокруг буровых вырастали такие груды химических реагентов, их потом зарывали в песок, потому что некуда было девать. И задача одна, которую министр газовой промышленности тогдашний Василий Александрович поставил перед Черномырдиным, сказал ему, Витя, реши этот вопрос через Госкомтруд. Черномырдину этот вопрос тогда не удалось решить.

Потом нам сказали, ребята, давайте займитесь уже водой. Хватит вам заниматься уже буровыми растворами. И мы начали делать установки для обработки пластовой воды, потому что в то время на буровые воду невозможно было привезти на вертолетах, оттуда только на вертолетах можно было долететь. Привозили дизели на буровую, на буровой работает 12 дизелей танковых. Их заправляли обычной пластовой водой, которая жесткая, выводила их из строя через неделю-полторы. Их выбрасывали в песок, заменяли на другие.

Как только мы поставили свои установки, моментально эти дизеля, их количество сократилось в десять раз, которое необходимо было для бурения скважин. Поэтому этот вопрос был крайне важен. И мы делали такие установки. Такая установка давали 25 кубометров в час живой воды. Из пластовой. И их начали использовать разные отрасли промышленности для того, чтобы смотреть, а что получается на этой воде? Уже тогда мы, когда они расставлялись по буровым, мы заметили, что куда наливали эту воду – католит, происходило что-то совсем необычное. К этим емкостям стекалась вся пустынная живность. Ежи, черепахи, змеи, тарантулы, скорпионы. Кого только не было там. Все, а емкость обычно подтекает, все эти зверьки туда тянутся. Утром, когда просыпаешься в вагончике, идешь на буровую, подходишь к этой емкости, рядом стоит емкость с обычной водой, а эта емкость с католитом, с активированной водой. И в ней плавает вот такой слой бабочек. Они все ночью летят к этой воде и тонут. Их лопатой выбрасываешь из этой емкости. И начинаешь купаться в этой воде.

Обратили внимание, когда в пустыню ранней весной приезжаешь, чуть рубашку снял, уже обгорел. В эту воду нырнул, все проходит. Работяги с буровой тоже, они видят, что необычная вода. Каждый нырял туда. И слухи поползли как сарафанное радио. С других буровых люди приходили, лечились этой водой. В основном никто ее не пил в то время. Это был 75-76-й годы. Тогда еще об этом никто слыхом не слыхивал.

Часто говорят, что японцы придумали. Не японцы, мы придумали. Это у нас все создалось. Потом мне одна японская фирма написала, господин Бахир, пришлите все ваши патенты. Мы вам оплатим пересылку. Тогда уже у нас было порядка 150 патентов. Тогда были авторские свидетельства. И было патентование за рубежом у нас этих разработок. Через Мингазпром.

Замачивали в этой воде и семена хлопка, так далее. И потом очень многие отрасли промышленности кинулись к нам, писали в день где-то по двести писем. Просто специальных девчонок пришлось посадить, которые обрабатывали эти письма. Разрабатывали типовые формы ответа, потому что очень много было похожего в вопросах. И делали маленькие установочки типа бытовых, это первые прообразы были установок. На которых можно было в лабораторных условиях получать активированную воду. И смотреть, что она дает. Проточные установки были. Кстати, такие установки и у министров наших стояли в то время. И были погружные, которые погружались в сосуд с водой. И можно было получать либо аналит, либо католит, переключать их. Это для птицеводческих были сделаны. И первые прототипы, с которых начались те установки, что сейчас используются для получения живой и мертвой воды.

Тогда интересные исследования проводили и биологи. У нас был договор о сотрудничестве с Одесским черноморским морским пароходством. Они занимались исследованием выживаемости людей, которые попадают в кораблекрушения. И у них был аквариум примерно метра полтора длиной, сантиметров шестьдесят шириной, шестьдесят высотой, заполненный морской водой с температурой четыре градуса. Они исследовали на крысах, бросали крысу в воду, она, барахтаясь, пыталась выбраться. Стенки были недосягаемы, поэтому через четыре-шесть минут крыса теряла силы и опускалась на дно. Задними лапами касалась дна. Отталкивалась мощно, делала последний рывок. Поднималась вверх, глотала еще глоток воздуха и падала на дно уже бездыханно. И тут же ее за хвост вытаскивали из этого аквариума и клали на картон, чтобы она отходила от этого состояния. Обычно крысе требовалось семь-восемь часов лежать, она приходила в себя фактически после клинической смерти. Но оживала. А если крысу перед этим поили католитом, то она барахталась в полтора раза дольше в среднем, зато оживала в течение 20-25 минут. После того, как она упадет на дно, ее за хвост вытаскивали, кладут на картон. 20-25 минут и она уже приходит в норму.

Все исследователи, которые занимались работой на мышах, отмечали, что те мыши, которые пьют католит, они размножаются с такой страшной силой, что они продавали своих этих мышей другим организациям, тогда мыши не стоили таких бешеных денег, как сейчас, и плодились со страшной силой. Но эти все работы были засекречены в то время и засекречены по одной причине. В Ташкенте, во Всесоюзном научном центре хирургии, Инна Ашбах, о которой вы все знаете, наверное, она пишет книжки, она была в то время лаборанткой там, она этих крыс препарировала… вот есть такая книжка «Электрохимическая активация», она вышла в прошлом году, здесь вот описано и про те случаи, которые привели к тому, что засекретили. Вахидов сказал – давайте посмотрим все аспекты того, что происходит с крысами, когда мы их поим вот этой водой. И облучили крыс жестким рентгеновским излучением, ЛД-95%. Это значит, там должны погибнуть 95% через какое-то определенное время. И через вольеры с этими крысами, по 50 штук в каждом сидело вольере, пропустили желобок, через один вольер протекал с обычной водой, через другой анолит, из обычной водопроводной воды полученной и другой – католит. Так вот, все эти крысы, которые пили анолит и обычную воду, они умерли в положенное время. И только одна из крыс, и то там был спор – загрызли ее или нет – а все те, которые пили католит, они все выжили. И это был настолько поразительный факт, что эти работы тут же засекретили. Мою лабораторию засекретили в то время, тогда со мной беседовал наш куратор от КГБ, он сказал – никогда не занимайся лечением и не лезь в медицину. Все…

А. Челышев:

- Андрей, ну что ж, это было очень интересно, это было довольно убедительно, надо сказать.

А. Петрович:

- Да, но это только часть этого семинара. Семинар-то большой, он полтора часа длился, плюс были ответы на вопросы, которые задавали люди. Он проходил в Измайлово, это было в 2015 году. Вот с того времени, как я в России – а в России я с 2014-го – то есть, через год, как я приехал сюда, как я начал эту тему развивать и добился того, что наша компания стала номер один по продажам в России, только благодаря, конечно же, и сотрудничеству вашей радиостанции, а так же со многими другими средствами массовой информации. То есть, наша основная задача была – это популяризация, это рассказ об этой технологии. Вы слышали только маленький отрывок. Но вот Витольд Михайлович рассказывал, в чем отличие, почему живую воду… Она вот как огонь, как пламя, друзья. И вы слышали, за какое время умирают споры сибирской язвы и чумы – за одну секунду. Поэтому я не знаю, убьет ли она коронавирус за одну секунду или за две секунды, но ведь это все легко сегодня проверить. И было бы желание. У меня желание пройти любые проверки. Пройти любые клинические исследования. Только, к сожалению, я не знаю, куда податься и как это сделать. Я на протяжении уже почти шести лет ежедневно практически – а на следующей недели ежедневно – с понедельника по воскресенье у нас будут эфиры в 15.00 по московскому времени, каждый день – я пытаюсь достучаться до власть имущих, до Минздрава, до вас, уважаемые граждане, уважаемые слушатели, потому что, в первую очередь, это нужно вам. А сегодня кто в группе риска по коронавирусу? Ну, во-первых, давайте не забывать, что никуда не делся сахарный диабет, никуда не делся остеопороз, никуда не делась онкология… только от сердечнососудистых заболеваний в мире ежегодно умирает более 15 млн. человек. Если у людей есть заболевания, они живут за счет лекарств. И как мне здесь в Риге, в Латвии, говорили врачи – те люди, кто употребляет лекарства от давления, но имеет про леммы с давлением, имеет проблемы с сахарным диабетом, имеет проблемы любого характера, называющиеся хроническими заболеваниями, неважно что у вас – у вас иммунитет нарушен. И вот что дает вода? У человека есть ресурс организма, который дает ему возможность жить и убивать вирусы и бактерии. Мне напоминает этот коронавирус как ВИЧ. Только ВИЧ для пожилых людей. Что такое ВИЧ? Это синдром приобретенного иммунодефицита. Кажется, что ВИЧ неизлечим, да. Но, друзья, я готов предоставить прибор. Давайте проведем исследования на ВИЧ-инфицированных, в специализированных центрах, давайте проведем исследования на больных коронавирусом. Я уверен, что они пройдут успешно. Потому что, если вот вы слышали сейчас семинар, который рассказывал Витольд Михайлович Бахир, один из основателей, сосоздателей технологии электрохимической активации в Советском Союзе, которая незаслуженно приписывается Японии, где до сих пор является официальным лечебном средством – ионизатор воды – в отличие от России. В России нужно говорить так – это может помочь, может не помочь. Но мы-то даем всю продукцию на трехмесячный тестовый период. Ионизатор воды, который готовит воду щелочную, кислотную, серебряную, который восстанавливает иммунную систему, нормализует сахар в крови, нормализует давление, она дает нам всем право и возможность на жизнь. То есть, наш организм так и так тратит энергию на переработку воды постоянно, тратя на это колоссальное число энергии. И уже сил на борьбу с коронавирусом у человека нет, если у него есть заболевание. А здесь ресурс, который нас ионизатор наш организм тратил на ионизацию воды, он сохраняется и остается для борьбы с коронавирусом и другими инфекциями. Нормализуется сахар, нормализуется давление. И это происходит в 98% случаев, из года в год, из месяца в месяц, изо дня в день. Поэтому у нас работает доставка по всей России, в Москве и Санкт-Петербурге она очень быстрая, нашими торговыми представителями, а по всей России, в любую точку России, нашим официальным партнером, компанией СДЭК или же Почтой России. Доставка сейчас будет очень оперативная, поэтому, друзья, с вам советую прямо сейчас набрать номер телефона нашей горячей линии, задать вопросы и заказать нашу продукцию на трехмесячный тестовый период. Потому что я считаю, это сегодня товар первой необходимости. Ионизаторы воды, ионизаторы воздуха, ионизаторы и увлажнители воздуха и корректоры давления… Я советую прямо сейчас набрать телефон 8-800-505-08-55. Запишите этот номер. 8-800-505-08-55. Или найти нас в интернете, просто набрав «ионизатор воды Аквалайф».

Официальный представитель российского и европейского завода-изготовителя ионизаторов и очистителей воды «Аквалайф» Андрей Петрович.

А. Челышев:

- Продолжаем разговор с Андреем Петровичем, он на прямой связи со студией из Латвии, из Риги. Андрей Петрович – официальный представитель российского и европейского заводов-изготовителей ионизаторов и очистителей воды Аквалайф. Андрей, я полагаю, мы можем объявлять свободными линии для связи с нашей студией и готовы принимать отзывы, верно?

А. Петрович:

- Да. Я первый отзыв хотел бы, пользуясь служебным положением, человек очень просил этот отзыв дать, это Израиль – та страна, в которой, как я уже говорил, пенсионерам лекарства бесплатные, но в то же время наша продукция пользуется особой популярностью. Объясню почему. Потому что там выйти без бутылки воды на улицу невозможно. Вы поймаете тепловой удар, вы потеряете сознание от обезвоживания. Итак, вот как работает наша вода в той стране, где лекарства бесплатные, в отличие от наших стран, мы сейчас услышим от пользователя нашего прибора.

А. Челышев:

- Андрей, вот сейчас, учитывая ситуацию, происходящую в мире, вы каким-то образом меняете условия предоставления своей продукции на тестовый период?

А. Петрович:

- Нет. Я считаю, что мы готовились к этому 8 лет. По крайней мере, я готовился к этому, я был для этого рожден, и я говорил людям об этом, что выживут только люди с сильным иммунитетом. Поэтому мы, как и обычно, даем продукцию на 3 месяца, на тестовый период. Но мы меняем цены. Потому что в Европе совершенно другие налоги и дилеры должны зарабатывать, как я уже говорил. Теперь цена ионизатора воды 23 тысячи рублей. Но пока не 35000. Со следующей недели и цена изменится в большую сторону. Сегодня вы еще можете заказать нашу продукцию – ионизатор и очиститель воды АквалайфСпа – это прибор премиум-класса, сделан он для людей незрячих, зрячий человек вообще легко им может пользоваться, у него есть голосовой помощник… не рвущиеся мембраны, на всю жизнь работы прибора, а там 12 лет срок службы работы прибора. Водородная вода – для людей с высоким давлением – очень важно. Более 300 режимов приготовления воды щелочной, кислотной и серебряной. То есть, все, что нужно сейчас. Вода кислотная для убийства бактерий и вирусов. Например, заболел даже зуб у вас – взяли мертвую водичку на зуб, боль прошла. По крайней мере, до того момента, пока вы зуб свой не сможете полечить. Так же мертвая вода убивает все существующие вирусы и бактерии. Не знаю, как она работает с коронавирусом, но прошу тех людей, кто за это отвечает, взять нашу продукцию на тест, мы дадим ее вам бесплатно. И дадим еще время эфира за свои деньги на любой радиостанции, где мы выходим, для того, чтобы вы сказали – убивает это коронавирус или нет. Я не боюсь никаких исследований, наоборот, стремлюсь к ним всегда. Потому что я знаю, что это работает, я знаю, что это помогает. Вы слушали сейчас Витольда Михайловича Бахира – кто не услышал его семинар, зайдите на наш Ютуб-канал, там все это есть. Поэтому сегодня цена на ионизаторы и очистители воды АквалайфСпаАква, на тестовый период он дает на три месяца, - 23000 рублей. Но в подарок идут два ионизатора воздуха. Та же самая тема – ионизируем воздух, чтобы убивать вирусы и бактерии. Мы это называем противокоронавирусный комплект. Поэтому все, что нужно сделать, это позвонить – 8-800-505-08-55. Также скидки по-прежнему действуют. На ионизатор, очиститель, увлажнитель, осеребритель воздуха Аквакомспааква – это прибор, который пришел к нам из военно-промышленного комплекса, как ионизатор воды, это уже медицинский прибор, здесь есть сертификат Росздрава… А сейчас давайте послушаем Израиль.

А. Челышев:

- Леонид, здравствуйте.

Леонид:

- Здравствуйте, уважаемые радиослушатели радиостанции «Комсомольская правда». Я живу в Израиле, мне 64 года, пользуюсь прибором уже 10 месяцев, у меня два прибора. На данный момент и в данной ситуации я раздаю воду практически 50 людям… Как бы было 17 и волонтеры забирают сейчас у меня воду почти неделю и присоединились еще люди, они почитали, никто об этом ничего толком не знает здесь, в Израиле, поэтому у меня есть опыт за 10 месяцев 17 человек, у меня был один прибор, сейчас у меня два прибора на четыре семьи было. Значит, я хочу вам рассказать от простых случаев к самым интересным, фантастическим, которым как бы тот опыт, который я прошел.

А. Петрович:

- Но помните, что время очень сильно ограничено.

Леонид:

- Да, я помню, я постараюсь коротко. Значит, у меня есть отец, которому 91 год, он не двигается, он в кровати лежит, как бы специальные кровати, и что касается его, он постоянно пьет эту воду, полностью используется эта кислая вода, чтобы пролежней у него не было. Было три вида кремов, которые не особый эффект давали, я отказался от всяких этих кремов, полностью вода заменяет как бы абсолютно никаких пролежней, ничего нет. Он только эту воду использует. Точно так же, как и я. У меня тоже достаточно много заболеваний есть. У меня хронический пародонтоз, у меня были судороги буквально каждую ночь, выламывало ноги, все это ушло, ничего этого нет. Все это пропало. Эта вода еще работает как антиоксидант, она дает сумасшедшую защиту, повышается иммунитет. На данный момент это особо важно. Я сделал опыт, я не мог пройти буквально 300 метров, мне выламывало ноги, болели ноги и все, не мог ходить. Мы поехали группой в иудейскую пустыню, я прошел 10 км пешком и абсолютно не устал, как будто у меня… она работает просто как допинг… физически я себя чувствую, как 30-летний. У отца была сиделка, которая молодая девушка, на 28 лет, у нее маленький ребенок, 4 года, достаточно больной, и она, когда пришла, тоже начала пить эту воду, и она, один раз у него была сильная ангина, она вдруг заболела. А мне что важно? Чтобы человек ходил на работу, работал и помогал мне. А если она заболеет, то ничего не получится. Она в течение суток пила серебряную воду и кислую воду, полоскала горло и буквально на следующий день она пришла на работу, как будто у нее ничего не было. Из области фантастики – не могла говорить, не могла глотать, была температура… такое впечатление, что она вообще не заболевала. Пришла и работала. Это после ангины, при том, что у нее был на неделю больничный. Дальше еще интереснее. После нее у меня другая пришла женщина-сиделка, которая весила 94 кг. У нее семья 12 человек, и куда только, она говорит, ни обращалась, не могла сбросить вес… я сказал, если ты меня будешь слушать, ты вес сбросишь… Значит, я хочу единственное вам сказать, друзья. На данный момент никого не слушайте, все 50 человек, которым я даю воду, ни один не заболел коронавирусом. Эта вода буквально наша защита, по сути, это прививка, это как прививка, это работает не сразу. Даже если вы пойдете и сейчас купите этот прибор, причем, люди готовы сейчас отдать любые деньги, чтобы как-то защититься… эта вода защищает. Она убивает буквально все микробы и вы не заболеете. 50 человек не заболело. Поэтому не ждите, покупайте сейчас. В Израиле это практически недоступно, у вас есть привилегия, я вам завидую, у вас доступность к этому прибору, буквально шаговая доступность, вы можете набрать номер телефона и купить. Я это сделать не могу на сегодняшний день.

А. Челышев:

- Леонид, спасибо вам большое.

А. Петрович:

- Лучший пример это каждого человека, друзья. Вы по-прежнему можете взять нашу продукцию на три месяца на тест и, если все, что мы здесь говорим, не так, вернуть нашу продукцию назад. Поэтому скидки действуют, я советую вам позвонить по телефону 8-800-505-08-55. Или найти нас в интернете, набрав - «Ионизатор воды Аквалайф».

А. Челышев:

- Продолжаем разговор с Андреем Петровичем. Андрей, тебе слово.

А. Петрович:

- Друзья, давайте объясним, что делает вода. Ведь никуда не делись заболевания. Ни одно заболевание никуда не пропало. Просто в связи с тем, что идет такая паника, и в СМИ главная тема – это сколько умерло, сколько заболело, сколько… То есть, столько об этом говорят… мы забываем о том, что, во-первых, люди, которые больны сахарным диабетом, давлением, остеопорозом, у которых проблемы с иммунной системой, люди, больные ВИЧ, люди, больные онкологией, они все в огромной группе риска сейчас. У нас здесь существует две конспирологических теории. Одна теория – что это закручивание гаек, как бы отвлекают внимание для того, чтобы устроить электронно-банковский концлагерь. А вторая версия – в первую очередь, это для того, чтобы устроить людям такой естественный отбор, якобы. Что сама природа создала этот вирус, естественный отбор, те люди, которые живут на лекарствах, благодаря достижениям современной медицины, они до сих пор живы, чтобы их убрать. Это, как правило, пенсионеры, которые, к сожалению, - опять же это теория такая – являются обузой для государства. Так считают некоторые люди и вот для этого был создан этот вирус. Опять же, этот вирус сто процентов, по моему мнению, запустит кризис, он уже пошел, и это будет очень серьезный кризис… Помнишь, было такое сказано, в Библии или где-то близко к источникам религиозным, «и последние станут первыми». Так вот, кто у нас был всегда последними? Это пенсионеры. А сегодня они станут первыми. Потому что родители, дети не смогут работать, потому что работы просто сейчас не будет, и, мне кажется, я делаю такое предположение, что неделей этот карантин не закончится, потому что, мне кажется, что одна неделя – это как мертвому припарка… у нас говорили тоже, что закроют только на месяц страну, но на самом деле уже ходят смелые высказывания политиков о том, что карантин будет продлен минимум еще на один месяц.

А. Челышев:

- Это у вас в Латвии?

А. Петрович:

- Да… Но самое главное – не нужно паниковать, потому что, впадая в панику, мы теряем силы, мы теряем здоровье, давление наше повышается, а значит иммунная система дает сбой. Если вы больны, лучше оставаться дома. Но опять же – за водой-то нужно куда-то сходить, многие же люди не пьют водопроводную воду. А я предлагаю вам решение… Друзья, еще в советское время использовалось еще описанное в русской классической литературе лечение на водах. Это всегда эффективно и, самое главное, безопасно. И как бы ни называлось ваше заболевание, вы въехали в санаторий, пили там водичку, принимали спа-процедуры, и все было в порядке… Ты помнишь фразу «Истина в вине»? Но она не закончена. Фраза другая. «Истина в вине, здоровье – в воде». Вот надо убрать первую фразу из нашей жизни, сегодня у нас лично рекомендуют не курить, не выпивать, не есть сдобы, не пить газированные напитки – все это нагружает наш организм. У него и так мало сил. А вот «здоровье – в воде» оставить. И наш ионизатор-очиститель воды АквалайфСпаАква, хоть и не является прибором медицинской тематики, но я считаю, что медицине, которая сегодня бессильна в борьбе с коронавирусом, мы это видим… я считаю, нужно обратить внимание. А всем нам остальным нужно обратить обязательно внимание на работу нашей иммунной системы. Если мы чем-то болеем, если у нас лишний вес, если мы стрессуем, курим, выпиваем – мы в группе риска, в независимости от возраста. Поэтому мы решаем основные проблемы. Первое – восстанавливаем работу иммунной системы. Вот наш организм тратит колоссальное число энергии на ионизацию воды. Здесь вода уже будет ионизированная, близкая ко внутренним жидкостям нашего организма и организм ее будет без переработки усваивать быстро и сразу. А ресурс вот этот, который он тратил на переработку воды, у него останется, чтобы разгребать завалы в виде лишнего веса, сахара в крови, давления, остеопороза, аллергии разных, грибковых инфекций и так далее. Поэтому, как бы ни назвалось ваше заболевание, как сказал один из создателей этого прибора в Советском Союзе, названий у болезней очень много, причина практически всех болезней одна. Это общее закисление или, по-другому, загрязнение организма. Там, где скапливаются кислотные отходы, нарушается кровообращение и наступает болезнь. Поэтому что такое щелочная вода? Во-первых, мыть овощи и фрукты сегодня нужно? Нужно. Но мыть мало, их нужно вымачивать. Сначала у кого есть прибор в кислотную воду, потом в щелочную. Хотя бы на час, а лучше на ночь. И рыбу, и мясо, и все, что можно, замачивайте, и будете видеть, какая вода. Масляная. И как меняется вкус продуктов. Второе. Пить эту воду обязательно натощак. 30 миллилитров на килограмм веса. Серебрить эту воду. 0-0,5. Для однодневного потребления вот один раз, ударная доза, чувствуете, что заболеваете – 0.5. Если нет аллергии на серебро. 0.5 миллиграмм на литр. Там есть же таблица процедур, если что, девочки по телефону 8-800-505-08-55 вам подскажут. Также в интернете есть книжка «От А до Я», мы эту книжку дарим, она на 200 страниц, там все написано.Щелочную воду пьем, вымачиваем овощи и фрукты, завариваем травы, чаи. Ведь воду в ионизаторе-очистителе воды АквалайфСпаАква можно нагревать до 45 градусов. Мертвая вода. Ну, вы слышали, что Бахир говорил. Убиваются все вирусы и бактерии за одну секунду. Попробуйте. Я уверен, что нужно и вам попробовать, вам, обывателям, как я. У нас вон стоит бутылочка, мы ее пшикаем себе, лицо, все, не только после бритья используем, - но и докторам, врачам. Друзья, у кого-то есть больница, клиника, кто-то работает в больнице, обратитесь к нам, мы дадим вам прибор на исследование, без денег, если вы специалист. Все, что нам нужно от вас, - получить официальное заключение. Просто мы не потянем такие исследования сейчас. Но сейчас время пришло. Я считаю, пока гром не грянет, русский мужик не перекрестится, но уже не гром, уже колокол звонит. И этот колокол, вы должны понимать, по кому звонит… Поэтому я-то спокоен за своих родителей, спокоен за своих друзей… и за себя. Потому что я пью ионизированную щелочную воду, я ее серебрю сегодня, я использую воду кислотную и плюс у меня в каждой комнате дома стоит ионизатор-увлажнитель АквакомСпаАква, прибор медицинской тематики. Поэтому, друзья, три месяца у вас будет, чтобы понять, работает это или нет. Если это не работает, так вы вернете прибор через три месяца и получите все свои деньги назад. Но возвратов у нас и раньше было не больше 3%, а сейчас, я думаю, их не будет вообще, потому что это нужно быть просто сумасшедшим, чтобы отказаться от этого в такой ситуации. Но это ваше право. Это просто мое личное, частное мнение. Поэтому пользоваться прибором не очень просто, а просто элементарно. Мы делали для слепых людей, то есть, это более 300 автоматических режимов приготовления из обычной водопроводной и любой другой питьевой воды – щелочной воды, антиоксидантная защита, вымывание шлаков и токсинов… в ней кальций, магний, натрий, калий. То есть, если у вас остеопороз, попробуйте, мне столько людей звонят с благодарностью по остеопорозу, друзья, потому что в ней есть кальций, натрий, магний, калий, усваиваемые организмом. Это и для сердца, и для суставов, и для сосудов, и для всего полезно. Все то, что у вас болит, ну, попробуйте, дайте мне три месяца, я вас об этом прошу, но я, как никто другой, заметьте, уверен и заинтересован в результате, чтобы он был. Кислотная вода – используйте ее как можно быстрее… Наш прибор показывает, какой РН воды готовится… ну и вода серебряная, серебро сильнее хлорки. Почитайте исследования, раньше оно использовалось, пока не было антибиотиков, оно использовалось как антибиотик, это природный антибиотик, который работает совершенно по-другому. Он не наносит вреда нашему организму. Но здесь должно быть чувство меры. Так же ионизатор-очиститель и увлажнитель, осеребритель воздуха АквакомСпаАква – это единственный в России медицинский прибор, который рекомендован Росздравом, он оздоравливает и очищает воздух на молекулярном уровне. Очищает воздух от всех вирусов и бактерий, отступает простуда, грипп и многие другие заболевания, очищает распыляемую воду от вредных микроорганизмов и насыщает воздух аэроионами серебра. То есть, нанотехнологии в действии. Обогащает воздух отрицательными ионами кислорода, что важно. Ведь людям, больным коронавирусом, тяжело дышать, нужна искусственная вентиляция воздуха. А здесь и дышать будет легче, и срок эксплуатации нашей продукции до 12 лет. И купить один прибор вы можете сегодня за 23000 рублей – это ионизатор и очиститель воды АквалайфСпаАква, и получить в подарок книжку, РН-тестер, а также два ионизатора воздуха. Акваком стоит сегодня 21000 рублей, но два прибора – ионизатор воды плюс ионизатор воздуха, то есть, увлажнитель и очиститель воздуха, стоят всего 35 тысяч рублей. Поэтому звоните 8-800-505-08-55. Я за свои слова отвечаю. Это работает, друзья. Но если это вам не поможет, вернете, но три месяца вы будете, по крайней мере, защищены и не надо будет ходить в магазин за водой.

А. Челышев:

- Андрей Петрович на связи со студией, официальный представитель российского и европейского заводов-изготовителей ионизаторов и очистителей воды Аквалайф. Андрей, у нас осталось всего 10 минут, поэтому все то, что ты не успел сказать в предыдущих частях программы, можешь и должен сказать сейчас.

А. Петрович:

- Конечно же, скажу. Я старался все это время, я считаю, что в России я сделал все, что мог. Вот я говорю это честно, положа руку на сердце, в России я сделал все, что мог, друзья, теперь все зависит от вас. Ну, разве много компаний дают свою продукцию на трехмесячный тестовый период? Я уверен в том, что результат будет. Результат будет и по снижению сахара, результат будет и по нормализации давления. Результат будет и по снижению веса. Результат будет по борьбе с остеопорозом, борьбе с любыми заболеваниями. Я уверен, что результат будет. Потому что, если вы забыли, друзья, эта технология была создана советскими учеными и в Советском Союзе являлась официальной технологией. Мы уничтожили советскую медицину, которая была основана на курортно-санаторном лечении, на оздоровлении именно водой. Но, вы знаете, что она сохранилась в мире. И, как вы думаете, в какой стране она является доминирующей и используется там как бесплатная медицина, для всех граждан? Это Англия. Так вот, Великобритания смогла понять всю силу, всю нужность, всю простоту и всю правильность советской медицины. А я хочу вам дать возможность понять, что это работает. Вот этот осколок советской цивилизации, или курортно-санаторное оздоровление, маленький такой курортик на дому, который занимает мало места, он на три с половиной литра, получается одновременно три литра щелочной и поллитра кислотной, в каждый интерьер впишется, у него есть голосовой помощник. Если вы что-то будете делать неправильно, он вам подскажет. Нервущиеся мембраны на всю жизнь работы прибора, срок службы одной мембраны до двух лет, там их будет шесть. Срок службы прибора 12 лет. Он готовит воду щелочную, богатую антиоксидантами, очень вкусную воду, очень полезную для вымачивания овощей и фруктов, в ней завариваются все чаи и травы, прямо в холодной, это говорит об ее антиоксидантных свойствах, в ней в два раза больше кислорода, это действительно то, что сейчас очень сильно нужно, иначе ваш организм будет тратить силы… и дальше перерабатывать эту энергию. Ведь если вы будете пить обычную воду из-под крана, то ваш организм должен запустить процесс ионизации, тратя на это колоссальное число микро- и макроэлементов. А если вы еще из-под фильтра, например, воду пьете, то там вода вообще кислотная, ее нужно переработать и брать кальций из костей и зубов. Поэтому очень важно сейчас, что мы пьем. Что мы едим и чем мы дышим. Поэтому ионизатор воды – во-первых, щелочная вода, все антиоксиданты в ней есть, это действительно рабочая вещь, хорошая вещь, вкусная вода. Просто пять минут и вода готова, 15 минут и вода готова. В зависимости от того, что вы выберете. Один из более 300 автоматических режимов. Прибор никуда не встраивается. Переносной. Нужна вода водопроводная и сесть. Или любая другая питьевая вода. И электричество. Все, что нужно. Можно с закрытыми глазами воду приготовить. На нашем сайте есть даже видеоинструкция. Так же вода кислотная. Почему она называется мертвая? В ней не живет ни одна бактерия, это зеленка, йод и перекись водорода в одном лице. То есть, это дезинфицирующее средство, которое не наносит вреда вашему организму. Так же отравление если у вас, ожоги если у вас. Ты знаешь, я даже подумал провести такую акцию. Облить себя бензином, поджечь, чтобы все СМИ увидели это в России, и потом мертвой водой залечить эти раны. И что у меня не останется ни одного ожога. Может, тогда люди обратят внимание, что это важная и нужная вещь? Я же просто прошу честного, справедливого суда. Как для себя, так и для вас. Потому что я знаю, что я прав. Я знаю, что это работает. Поэтому мы и даем свою продукцию на три месяца на тест. И вы за три месяца поймете, что это работает, что это нужно вам. Что это в первую очередь нужно вам. Так же вода серебряная – серебро убивает все вирусы и бактерии, оно сильнее хлорки. Коллоидные растворы получаются, они тоже нужны и важны. Вот три вида воды. Но главное – вода водородная, которая получается в ионизаторе и очистителе воды Аквалайф – чтобы быстро и безопасно нормализовать давление, от которого сердечно-сосудистые заболевания. Это ж основная причина давления, да, в основном. Так вот, умирает почти 15 млн. человек в год. Электроды в приборе изготовлены из металлов платиновой группы, там есть анализатор воды, защиты от воды ИР-54, запатентованное программное обеспечение. Разработано, спроектировано и сделано в России. Помогите нам. И себе. Мы заинтересованы в вас. И вы заинтересованы в нас. И если три месяца вам не помогут, значит, мы останемся в дураках. Но не вы. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним. Друзья, так этот прибор стоит 35 тысяч рублей. Но разделите 35 тысяч хотя бы на 10 лет – это 3500 в год. Теперь хотя бы на 10 месяцев разделите. 350 рублей в месяц. Теперь на 30 дней. Сколько будет стоить? 15 рублей в день? Чуть больше 10 рублей в день? А сколько стоит литр минеральной воды? Потому что ионизированная, щелочная, кислотная, серебряная и водородная вода равно минеральная вода, но еще и обладающая антиоксидантными свойствами. То есть, обладает донором электронов.

О воде сказал все. Сегодня это цена не 35 тысяч рублей, а 23 тысячи рублей. И в подарок пойдет 2 ионизатора воздуха. Все, что нужно сделать, это просто позвонить 8-800-303-08-55. Об ионизаторе, очистителе, увлажнителе, осеребрителе воздуха АквакомСпаАква говорить вообще нечего. Это медицинская техника, единственный прибор в России, который имеет медицинский сертификат. Очищает, ионизирует воздух. Вот здесь у нас в магазине они стоят, и мы говорим, наш магазин здесь в Латвии, на Гертруда, 64, в Европе, это зона, свободная от коронавируса, как и в Москве, и в Санкт-Петербурге, но сегодня эти магазины закрыты. В Латвии мы работаем и закрываться не собираемся. У нас все в порядке. Ни один человек здесь в Европе не заболел коронавирусом, который пьет нашу воду. Пока статистика у нас очень потрясающая. Так же АквакомСпаАква – так он стоит 35 тысяч рублей. На пульте управления. Делает воздух влажным, что сейчас важно, когда работает отопление. Аэроионы серебра, которые убивают вирусы и бактерии, ионизируют воздух. То есть, такой же воздух будет, как в сосновом бору после грозы, только без бактерий. Новорожденным детям, пенсионерам, людям, у которых работают кондиционеры. Он нужен всем. Так его цена 35000 рублей, сегодня – 21000 рублей. А вот два прибора за одну цену – ионизатор воды АквалайфСпаАква и ионизатор воздуха АквакомСпаАква – будут стоить всего 35000 рублей. Это акция. Но акция действует, пока прибор есть в наличии. Я не знаю, как будет с поставками, друзья. Но пока приборы есть. но говорю вам сразу, что спрос в Европе увеличился в три раза.

Так же, друзья, корректор давления. Что это такое? Это прибор, который, во-первых, одевается на руку, и за две минуты снижает ваше давление на 10-20 единиц, или повышает ваше давление. Этот прибор прошел всю сертификацию, как в Европе, так и в странах арабского мира, так и в России. В клинике управделами президента, поликлинике номер один, он тестировался, друзья. Так же к этому прибору идет в подарок свой личный терапевт, который сейчас очень важен. Где сейчас можно найти врача? В системе док-док. ру от Сбербанка. И каждому, кто возьмет этот прибор на 30-дневный тест, потому что медицинская техника – это АквакомСпаАква и корректор давления Шваба дается на 30 дней. Но сам производитель гарантирует результат уже в течении 14 дней. Так вот, в подарок сегодня к этому прибору – так он стоит 25000 рублей, вместе с услугой «терапевт 24х7», но в подарок он идет вот именно подключение к системе док.док. Это называется ваш личный терапевт «24х7» или через интернет, или по телефону. У вас в течение всего срока службы прибора, а он рассчитан минимум на пять лет работы, гарантия на него два года, кажется, точно не скажу, уточните у операторов, и здесь есть всего 4 противопоказания. Мерцательная аритмия – пользоваться нельзя. Беременность – пользоваться нельзя. Возраст до 14 лет – еще не проводились исследования. И, если у ас кардиостимулятор. Других противопоказаний нет. И сегодня этот прибор стоит всего 17777 рублей. 30 дней у вас будет для того, чтобы понять, работает это или нет. Поэтому мы обещаем вам всего две вещи. Или результат, или возврат денег. Посмотрите все наши сертификаты, на наших сайтах https://www.akvalife.club, https://spaaqua.ru/, позвоните по горячей линии, может быть, сразу не дозвонитесь, но позвоните чуть позже. 8-800-505-08-55. И, друзья, это уже без вариантов, я вам говорил и обещал, цена на следующей недели вырастает. Потому что в Европе мы начинаем сейчас выходить на европейские СМИ, разноязычные и, если вы живете где-то в Европе и вам интересен этот бизнес, а здесь все просто – три месяца тестовый период, всего лишь 2-3% возвратов, друзья. 2-3% всего возвратов! Эффективность – 98%! Мы готовы создать вам производство в течение максимум трех месяцев! Даже можем уложиться в два месяца. Это быстро, это не требует больших площадей, все очень технологично, все очень просто и технологично. А простота – это сестра таланта! Поэтому все, что я вам советую, это прямо сейчас позвонить по телефону 8-800-505-08-55. Я шесть лет здесь говорю и буду говорить – выживут только люди с сильным иммунитетом. А в первую очередь что делает ионизированная щелочная вода и вся наша продукция – она восстанавливает вашу иммунную систему или нормализует ваше давление, нормализует сахар в крови. То есть, те люди, кто в группе риска, им это должно помочь, в первую очередь, избавиться от дегенеративных болезней, а во вторую очередь, пережить вот эту эпидемию. Поэтому – 8-800-505-08-55. Да, это может помочь, может не помочь, но это стоит попробовать. 8-800-505-08-55. Запишите этот номер.

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А. Челышев:

- Как всегда, чертовски убедителен Андрей Петрович, Андрей, спасибо, до связи в студии!

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