80-летний Виторган растрогал поклонников снимком с семимесячной дочкой

Эммануил Виторган и его жена Ирина Млодик, как и все россияне, соблюдают карантин. Режим самоизоляции, похоже, нисколько не угнетает супругов: все свое время они посвящают дочкам – двухлетней Этель и семимесячной Кларе. В Инстаграме 80-летнего актера снимки малышек теперь появляются гораздо чаще, да и супруга Виторгана ежедневно выкладывает их трогательные кадры и видео. Самый возрастной звездный отец России оказался невероятно нежным папой. На днях Эммануил Гедеонович опубликовал на своей страничке новую фотографию, которая растрогала его подписчиков.

Семимесячная Клара прикорнула на диване рядом с отцом, который бережно поддерживает ее рукой и ласково смотрит на девочку. В этот момент Ирина Млодик поймала удачный ракурс и сфотографировала мужа и дочку. «Оставайтесь дома», - красноречиво подписал фото Виторган.

Эммануил Виторган поделился трогательным снимком с дочкой. Фото: Инстаграм.

Судя по всему, актер и его супруга во время карантина отлично справляются с девочками без помощи няни. Хотя возрастным родителям хлопоты с младенцами даются не так уж и легко. Первая дочь Этель у пары появилась, когда Эммануилу Гедеоновичу было 78, а его жене Ирине 56 лет. При этом супруга артиста уверяла, что выносила и родила ребенка сама. А вот вторая дочка Виторганов Клара наверняка появилась на свет от суррогатной матери. Крошка родилась незадолго до 80-летнего юбилея актера. По слухам, новоиспеченные родители заплатили суррогатной маме 2 миллиона рублей. К слову, почти такую же сумму – 1,8 млн. рублей Эммануил Виторган получил за первое телеинтервью, которое он дал после рождения Этель. Актер рассказал о дочке в программе Андрея Малахова «Привет, Андрей!».

- Нет слов, как мне хотелось этих детей, - рассказывал счастливый отец в телеэфире уже после рождения второй дочки. - Скрывать их рождение не входило в мои планы. Все равно бы все узнали.

Младшую дочку Клару супруги назвали в честь мамы Эммануила Виторгана. По словам жены артиста, они решили родить еще одного ребенка, чтобы старшая не росла в одиночестве.

- Это произошло не вдруг. Мы долго к этому шли. Клара постоянно улыбается, особенно когда видит папу. Они так другу друга понимают, - рассказала на телешоу Ирина Млодик. - Я до сих пор нахожусь в каком-то сне. Мы первое время не верили, когда родилась Этель. А вот Клару рожали целенаправленно, чтобы Этель не росла одна.

Актер не раз говорил, что мечтает еще и о сыне. Как и его дочки, будущий наследник появится на свет с помощью ЭКО.

- Эмбрионов много в запасе осталось. Хотелось бы еще сына. Ну, не мальчик так пусть будут три девочки у меня, - заявил многодетный отец.