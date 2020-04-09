Анджелина Джоли и Брэд Питт решили отдать детей в обычную школу

Спустя три года после того, как они расстались, Анджелина Джоли и Брэд Питт все еще официально не разведены. Суд одобрил досрочное расторжение их брака, однако экс-супруги по-прежнему делят имущество и опеку над детьми. Но по крайней мере по одному вопросу они договорились: Брэд и Анджелина решили отдать детей в обычную школу. Как сообщает Daily Mail, Брэд Питт подал в окружной суд Лос-Анжелеса документы, информирующие судью о том, что он и Анджелина Джоли заключили соглашение по поводу образования своих детей.

До этого момента дети звездной пары никогда не ходили в школу. Долгие годы (14 лет, если точнее) они находились на домашнем обучении. Джоли и Питт постоянно колесили по миру, снимаясь в разных уголках планеты, и таскали всех шестерых отпрысков за собой. Иногда они жили в чужой стране по полгода, пока длился съемочный процесс – попробуй-ка походи в школу в таких условиях! Поэтому вместе с наследниками звезд всегда ездили несколько преподавателей, которые занимались индивидуально с каждым из детей. После расставания Брэд и Анджелина стали меньше сниматься, больше времени проводить дома, в Лос-Анджелесе. Поэтому они решили перевести детей на более традиционную модель обучения.

Еще одна причина, из-за которой они решили отдать отпрысков в обычную школу, - недостаток общения со сверстниками. Дети знаменитостей варятся в своем собственном очень замкнутом мире, и им бывает трудно приспособиться к реалиям обычной жизни. Брэд и Анджелина решили, что их ребятам будет полезно пообщаться с другими детьми. Старший сын пары 18-летний Мэддокс уже студент – он изучает биохимию в универститете Сеула в Южной Корее. А вот 16-летний Пакс, 15-летняя Захара, 13-летняя Шайло и 11-летние близнецы Нокс и Вивьен сядут за парты в школе. Наверняка частной и очень дорогой, но все-таки школе – с нормальным расписанием, звонками и переменами.

После развода Джоли стала меньше сниматься и больше времени проводить в Лос-Анджелесе. Поэтому у детей появилась возможность нормально учиться.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На домашнем обучении дети Джоли и Питта изучали базовые предметы – арифметику и чтение, а также учили иностранные языки и занимались музыкой.

- У детей есть профессиональные наставники по иностранным языкам, а так же педагоги, которые обучают их игре на разных музыкальных инструментах, - рассказывал источник People. – Дети очень любят спорт, они играют в футбол и катаются на скейтборде, а так же берут уроки самообороны.

Ни один из наследников Джоли не учит один и тот же язык. Анджелина дала возможность детям самим выбирать, какие языки им нравятся.

- Шайло учит Хмаи – это камбоджийский язык, Пакс сосредоточился на изучении вьетнамского языка, Мэддокс выбрал русский и немецкий, Захара говорит по-французски, Вивьен очень интересуется арабским языком, а Нокс изучает язык жестов, - сообщила актриса в одном из интервью.

Еще одна причина, по которой Анджелина позволила детям пойти в школу - они слишком мало общаются со сверстниками.Фото: EAST NEWS

Анджелина признавалась, что в детстве училась не слишком блестяще, да и американская система образования, по мнению Джоли, оставляет желать лучшего.

- Меня тревожит, как мало я узнала в школе, - рассказывала актриса журналу People, - Поэтому меня очень беспокоит образование моих детей.