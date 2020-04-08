В сети супермаркетов «Слата» появится мясо из фермерских хозяйств Прибайкалья

С 10 апреля в супермаркетах «Слата» на местах, где раньше продавалась продукция торгового дома «Мясничий», откроются мясные отделы формата shop in shop (магазин в магазине). В них будет представлено мясо из фермерских хозяйств Прибайкалья: свинина, говядина, птица. В дальнейшем возможно и появление на полках баранины и свежей дичи. Такие преобразования произошли благодаря партнерству сети с местным производителем и поставщиком мяса.

В целом в 2020 году компания взяла курс на усиление присутствия местных фермеров и других сельхозпроизводителей, которые могут предложить свежий и качественный продукт.

Напомним, что ранее «Слата» сотрудничала с партнером из Красноярска - ТД «Мясничий». Охлажденная продукция этого производителя была представлена в 5 супермаркетах. Сейчас сотрудничество завершено.

- Это, конечно, огорчает и нас, и наших покупателей. Но партнер выдвинул дополнительные требования, которые в рамках изначального контракта не обсуждались. Он прекратил взаимодействие в одностороннем порядке, что также нарушило условия договора, - отметила коммерческий директор торговой сети «Слата» Наталья Михайлова. - Нам жаль, но благодаря этому мы открыли для себя ряд производителей, которые находятся к нам еще ближе и готовы двигаться вперед, готовы нести ответственность за результат и действовать.

Она также подчеркнула, что сейчас первостепенная задача - предоставить покупателям возможность приобретать в супермаркетах качественное мясо по хорошей цене. Это и будет сделано с 10 апреля.

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Магазины с мясным гастрономом в Иркутске:

- мкр-н Первомайский, 54;

- ТЦ «Юбилейный»;

- ул. Депутатская, 84;

- ТЦ «Байкал»;

- ул. Байкальская, 202.